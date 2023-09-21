Конгресмен Маккол прокоментував зустріч законодавців із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні із законодавцями з Палати представників і Сенату. Після переговорів за закритими дверима конгресмен-республіканець Майкл Маккол прокоментував їх так: "Я спитав: "Який у вас план щодо перемоги? І що вам потрібно для перемоги?" Зокрема це дві речі: авіація - F-16 й ATACMS. Їм треба артилерія далекої дії, щоб здійснювати удари по Криму, звідки летять іранські дрони, - зараз вони цього не мають".

Їм це необхідно - і вони це отримають

Маккол додав: "Зараз їхні війська ідуть вперед без прикриття з неба, вони мають розміновувати поля вночі власними руками. Ми б не відправили свої війська в таких умовах. Тому ми маємо дати їм те, що їм потрібно. І якщо ця адміністрація не дасть їм цього, то ми маємо прописати у законопроєкт про бюджетні асигнування зброю, про яку він просив".

Відповідаючи на запитання про те, чи під час зустрічі говорили про нове фінансування у 24 мільярди доларів для подальшої допомоги Україні й для поповнення запасів Пентагону, після надання озброєння Києву, Маккол сказав: "Їм це необхідно - і вони це отримають. Як я сказав, більшість підтримує це".

Журналісти запитали конгресмена, чи його однопартієць, спікер Палати представників Кевін Маккарті був присутній на зустрічі із Зеленським і чи підтримує Україну. "Спікер, як і я, висловлював потужну підтримку (Україні), але ми розчаровані повільністю адміністрації щодо надання зброї", - відповів Маккол. Він додав, що Зеленський та Україна повинні бути вдячними за підтримку США, але "висновок для спікера був такий, що вони потребують ATACMS, F-16, - і вони потребували цього ще рік тому, і це тягнеться надто довго, тож ми можемо прописати це у законопроєкті - й це моя мета".

Як Голос Америки повідомляв раніше, Кевін Маккарті напередодні візиту Зеленського заявив, що його більше цікавить, куди пішла вже виділена допомога, і жодних обіцянок про наступну допомогу він не робив: "Зеленський обраний до Конгресу? Він наш президент? Я не думаю, що я маю бути відданий будь-чому. У мене є питання щодо того, де звітність про гроші, які ми вже витратили? Який план перемоги? Я думаю, це те, що американська громадськість хоче знати".

Нагадаємо, візит Зеленського до Вашингтона відбувається на тлі суперечок в Конгресі щодо ухвалення фінансування державних витрат і зокрема щодо додаткового фінансування у 24 мільярди доларів для подальших пакетів допомоги Україні та іншої підтримки.

В день візиту Зеленського більше 20 законодавців США закликали Байдена не надавати допомогу Україні

Нині 29 законодавців підписали відкритий лист із закликом не надавати Україні це фінансування, поки вони не отримають задовільні відповіді на запитання зокрема про те, як використовуються гроші і як проходить наступ ЗСУ: "Американський народ заслуговує знати, на що пішли їхні гроші. Як проходить контрнаступ? Чи українці ближчі до перемоги, ніж 6 місяців тому?... Що для адміністрації буде перемогою в Україні?"

У відповідь сенатор-демократ Кріс Мерфі написав у мережі Х, що законодавці, що підписали цей лист, "підтримують винищення України й перетворення Києва на російське місто". "Це наслідок скасування цієї допомоги", - додав він.

У статті використано матеріали AP