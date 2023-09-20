Зеленський їде у Вашингтон на тлі протистояння в Конгресі щодо нової допомоги Україні

Візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона відбувається на тлі суперечок в американському Конгресі щодо нового пакету допомоги Україні.

Конгрес планує затвердити постанову, що дозволить фінансувати бюджетні витрати на 30 днів, щоб уникнути урядового "шатдауну", часткового призупинення роботи уряду, яке може статись, якщо бюджетну постанову не буде затверджено до 30 вересня.

Проект постанови, який пропонують затвердити республіканці в Палаті представників, не включає нову допомогу Україні. А в Сенаті лідери як демократів, так і республіканців, виступили на підтримку допомоги Україні у цьому законі.

Президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на додаткову допомогу Україні обсягом 24 мільярди доларів.

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що має питання до Зеленського, зокрема, щодо підзвітності допомоги, яку США надають Україні.

"Хіба Зеленського обрали до Конгресу? Він наш президент? Я не думаю, що я маю брати на себе якісь зобов'язання. В мене є питання до нього. Де звітність за кошти, які ми вже витратили?" - сказав Маккарті, відповідаючи на питання ABC News.

Натомість очільник комітету Палати Представників Конгресу США з міжнародних відносин, республіканець Майкл Маккол, налаштований оптимістично щодо того, що Конгрес погодить додаткову допомогу для України. За його словами, переважна більшість конгресменів підтримує виділення коштів Києву, тому що це - в інтересах США та прямо впливає на ситуацію на міжнародній арені.

"Я вважаю, що нам треба було швидше надати їм зброю, ці зволікання затримали контрнаступ. Українці не мають всього необхідного обладнання, вони не мають повітряного прикриття, і їм доводиться займатися розмінуванням вручну, часом посеред ночі. Тож, я думаю, що нам потрібно зробити більше, щоб забезпечити необхідну зброю. Коли ми це зробимо, ми побачимо, що українці справді можуть перемогти росіян. Я дуже оптимістично налаштований, що ми проголосуємо за додаткову допомогу", - заявляв Маккол в коментарі Голосу Америки 15 вересня.

В Палаті представників невелика кількість конгресменів послідовно виступає проти надання Україні допомоги.

Так, конгресмен-республіканець Байрон Дональдз вказав на значний дефіцит бюджету США, мовляв, "будь-яку допомогу, яку ми даємо Україні, ми позичаємо з нашого майбутнього". У відео, розміщеному The Recount у мережі X (раніше відомій як Twitter), Дональз вказує, що зараз не час для Зеленського їхати до Конгресу: "В Палаті представників зараз немає коштів для України".

Більш поміркований республіканець, конгресмен Майк Гарсіа, який раніше голосував проти ініціативи однопартійців заблокувати допомогу Україні, тепер висловив сумнів у доцільності допомоги через непевність у ході війни.

"Я не відчуваю себе комфортно, щоб надіслати ще долари Україні, - сказав Гарсіа в коментарі NPR. - Проблема в тому, чи ви знаєте, чи Україна виграє війну зараз? Бо я не знаю. Я не думаю, що більшість членів Конгресу знають, чи справді Україна виграє війну".

В Сенаті ж наполягають на включенні допомоги України до бюджетної постанови.

"Без допомоги Україні, пропозиція є образою для України та подарунком для Путіна. Я не можу вигадати гіршого, щоб привітати президента Зеленського, який відвідає нас цього тижня, ніж пропозиція Палати представників, яка повністю ігнорує Україну", - заявив очільник демократів в Сенаті Чак Шумер.

Раніше цього місяця лідери республіканців та демократів у Сенаті виступили із заявами на підтримку додаткового фінансування для України.

До роботи над статтею долучилась Катерина Лісунова