Лідери республіканців та демократів у Сенаті закликають погодити допомогу Україні

Лідери республіканців та демократів у Сенаті США виступили із заявами на підтримку додаткового фінансування для України. 14-го вересня виступаючи у залі засідань сенатори закликали своїх колег подолати суперечки та погодити законопроєкти про видатки, які включають зокрема й запит Білого дому на додаткове фінансування для України у розмірі 24 мільярдів доларів.

Так, лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл наголошує, що приклад Америки важливий для міжнародної спільноти. Він відповів на критичні зауваження колег про те, що європейці надають менше допомоги, заявивши, що окремі держави дають навіть більше у відносних показниках по відношенню до ВВП.

"Приклад Америки та загрози з боку Росії та Китаю спонукають головних союзників і партнерів у Європі та Азії посилити свої зобов’язання щодо колективної безпеки та різко збільшити інвестиції у власний захист. Варто ще раз підкреслити, що Сполучені Штати не беруть на себе тягар європейців, які нічого не роблять. Насправді, коли йдеться про безпекову допомогу Україні у відношенні до свого ВВП, чотирнадцять наших європейських союзників фактично надають більше ніж ми", - заявив Макконнелл у Сенаті.

Своєю чергою за словами лідера більшості демократів у Сенаті Чака Шумера, головні суперечки зараз відбуваються не в Сенаті, а в Палаті представників, де група крайньо правих республіканців висунула вимоги, за яких вони голосуватимуть за бюджетні питання.

"У Палаті представників республіканці не можуть навіть погодитися щодо початку обговорення законопроєкту про фінансування Міністерства оборони США та нашої розвідки. Вони також проти надання екстреної допомоги нашому демократичному партнеру, який відбивається від російського вторгнення. Справедливості заради, наші колеги-республіканці в Сенаті набагато більше підтримують наших українських друзів, але радикали серед них блокують призначення сотень начальників воєнного керівництва США", - вважає Чак Шумер.

Закликаючи своїх республіканських однопартійців не блокувати допомогу для Києва, Мітч Макконнелл у черговий раз зауважив, що підтримка українців є у прямих інтересах США та партнерів.

"Європа більш ніж вдвічі перевищила американську економічну та гуманітарну допомогу, не кажучи вже про величезні витрати на розміщення мільйонів українських біженців. Але, так само як і США, наші союзники не займаються філантропією. Навіть у Токіо та Сеулі лідери тверезо розраховують свої інтереси. Наші друзі роблять нові історичні інвестиції у розширення арсеналів і модернізацію своїх військ", - підсумував Макконнелл.

Нагадаємо, що до 1-го жовтня Конгрес має погодити бюджет на наступний фінансовий рік. Американські законодавці мають розглянути як мінімум 12 законопроєктів про видатки. Серед них зокрема, оборонний бюджет США, в якому прописано 300 мільйонів доларів на допомогу Україні, та запит президента Байдена про додаткове фінансування, яке включає 24 мільярди доларів для України.

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