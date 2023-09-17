Салліван і глава МЗС Китаю обговорили Україну й Тайвань

Радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван і міністр закордонних справ Китаю Ван І провели вихідними зустріч, під час якої обговорили зокрема російську війну в Україні та ситуацію довкола Тайваню.

Як повідомляє Білий дім, ця зустріч була "частиною постійних зусиль щодо підтримки відкритих ліній спілкування" між Вашингтоном і Пекіном, й "сторони зобов'язалися підтримувати цей стратегічний канал зв'язку".

В МЗС Китаю заявили, що Салліван та І провели "відверту, змістовну та конструктивну стратегічну комунікацію щодо стабілізації та поліпшення китайсько-американських відносин", повідомляє Reuters.

Нагадаємо, після участі у саміті G20 в Індії, - де не був присутній китайський лідер Сі Цзіньпін, - президент США Джо Байден здійснив візит до В'єтнаму. Водночас він зазначив, що зміцнення партнерства США з Японією, Австралією та іншими країнами в регіоні "не спрямовані на стримування Китаю, а на те, щоб мати стабільний Азійсько-Тихоокеанський регіон".

Також Байден, який не зустрічався з президентом Китаю Сі Цзіньпіном протягом 10 місяців, заперечив, що відсутність зустрічей на найвищому рівні дестабілізує китайсько-американські відносини.