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Трамп в ефірі NBC: “Я дуже добре розуміюся з Путіним”
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що «дуже добре розуміється» з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це Трамп розповів під час інтерв'ю ведучій телешоу американського телеканалу NBC “Meet The Press”.
Крістен Велкер, яка брала інтерв'ю у Трампа, сказала, що у розмові колишній президент США додав, що важливо знаходити порозуміння з Путіним, бо у нього 1700 ядерних ракет. Тому “розумітися з ним - це позитивно, а не негативно”, сказав Трамп в інтерв'ю NBC.
«І все ж я з Путіним порозумівся. Дозвольте мені сказати, що я з ним дуже добре порозумівся. І це добре. Непогано. У нього 1700 ядерних ракет, і це так. Це добре. Порозумітися - це нормально», – сказав Трамп, згідно з опублікованим уривком розмови.
Повна версія розмови вийде у ефір у неділю, 17 вересня, але журналістка вже поділилася враженнями від розмови у ефірі NBC.
Велкер розповіла, що під час інтерв'ю вона нагадала Трампу про бомбардування Росією пологових будинків в Україні, викрадення українських дітей, масові поховання вбитих Росією українців та запитала ставлення політика до цього.
“Це жахливо”, – сказав Трамп, але він наголосив, що має “дуже хороші стосунки” з Путіним. “Ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж я”, – додав Трамп.
Трамп в інтерв’ю повторює те, що казав у ефірі каналу Fox News у липні цього року про те, що “Путін дуже любить Україну”. “Це зіниця його ока”, – казав Трамп, описуючи одержимість Путіна Україною.
Головний кандидат від Республіканської партії, Трамп також відзначив, що Путін нещодавно схвально відгукнувся про нього у Владивостоці.
Під час Східного економічного форуму 12 вересня президент Путін прокоментував: “Трамп каже, що за кілька днів розв'яже гострі проблеми, зокрема українську кризу, це не може не тішити”.
Але російське інформагентство ТАРС цитує і нарікання Путіна на те, що під час президентства Трампа проти Росії також застосовувалися санкції.
Путін додав, що у Росії та США “дуже багато людей, які хочуть вибудовувати добрі, дружні, ділові відносини” і, за словами Путіна, поділяють погляди, “перш за все, з точки зору збереження так званих традиційних цінностей”.
“Розвернути корабель в інший бік буде дуже складно”, – сказав Путін про антиросійські настрої в американському суспільстві.
Трамп знову повторив, що зумів би запобігти війні, бо він міг би зібрати в одній кімнаті Путіна і Зеленського.
Про те, що Трамп пропонує завершити війну за 24 години, Голос Америки писав в огляді передвиборчих обіцянок раніше.
А колишній губернатор штату Нью-Джерсі республіканець Кріс Крісті в інтерв’ю Українській службі Голосу Америки прокоментував: “Дональд Трамп каже, що він припинить війну за 24 години, і я підозрюю, як саме він це зробить – віддасть Україну Володимиру Путіну, якого він називав геніальним лідером”.
Британське видання Guardian зауважує, що уривки з інтерв’ю Дональда Трампа, поширені каналом NBC напередодні недільного ефіру, викликали негативні реакції у колі республіканців, що виступають проти кандидатури Трампа на президентських виборах від Республіканської партії.
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- Голос Америки
Два вантажні судна прямують до українських портів, щоб завантажити зерно для африканських та азійських ринків
Два вантажні судна прямують до українських портів у суботу для завантаження зерна для африканських та азійських ринків, повідомило агентство Reuters з посиланням на віцепрем’єр-міністра України Олександра Кубракова.
Балкери "Resilient Africa" і "Aroyat", які прямують через Чорне море до українських портів, стали першими кораблями, які використовують тимчасовий коридор для входу в порти Чорного моря, який Україна оголосила минулого місяця.
Як написав Курбаков у мережі Х (колишня Twitter) це є перші цивільні судна, які користуються тимчасовим коридором, щоб дістатися до українських портів. Протягом останніх кількох тижнів цей шлях вздовж берегів України, Румунії та Болгарії використовували п'ять кораблів, які були заблоковані в Одеському порту з початку російської агресії у лютому 2022 року.
«Після використання тимчасового коридору для виходу заблокованих російською агресією суден із портів Одеса, Чорноморськ та Південний балкери RESILIENT AFRICA та AROYAT підтвердили готовність використати маршрут до порту Чорноморськ для завантаження майже 20 тисяч тонн пшениці для Африки та Азії», – твітить Курбаков.
Він додав, що судна ходять під прапорами Палау, а їхній екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.
Як зауважує Reuters, Україна, провідний світовий виробник і експортер продуктів харчування, хоче використовувати коридор для експорту продуктів харчування. За словами Кубракова, Україна планує завантажити майже 20 тисяч тонн пшениці для Африки та Азії.
Неназваний представник ООН сказав Reuters, що хоча ООН не бере участі в переміщенні цих суден, «ми вітаємо всі зусилля щодо відновлення нормальної торгівлі, особливо життєво важливими продовольчими товарами, які допомагають постачати та стабілізувати глобальні продовольчі ринки».
Він наголосив, що ООН продовжуємо працювати «задля сприяння експорту сільськогосподарської продукції як з України, так і з Російської Федерації».
Як зауважує Reuters, ці завантаження є перевіркою здатності України знову відкрити судноплавні шляхи в той час, як Росія намагається відновити свою де-факто блокаду українських портів, відмовившись від зернової угоди в липні. З того часу Москва завдає ударів з безпілотників і ракет по інфраструктурі українського експорту зерна.
- Голос Америки
Польща, Угорщина та Словаччина продовжили заборону на продаж українського зерна, але дозволили транзит «із солідарності»
Польща, Угорщина та Словаччина продовжили заборону на продаж українського зерна на території своїх країн у той час, як Європейський Союз скасував тимчасову заборону на імпорт українського зерна та інших продуктів до п’яти країн-членів ЄС, повідомляє агентство Reuters.
Три країни-сусідки України оголосили про власні обмеження на імпорт українського зерна в п’ятницю, 15 вересня, після того, як Єврокомісія вирішила не продовжувати заборону на імпорт до п’яти сусідів України з ЄС.
Комісар ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс у п’ятницю закликав країни ЄС утриматися від односторонніх заходів проти імпорту українського зерна. Але Варшава, Братислава та Будапешт негайно відреагували забороною, хоча заявили, що вони надалі дозволятимуть транзит української продукції.
Міністр сільського господарства Польщі сказав, що заборона стосуватиметься чотирьох видів зернових та борошна з кукурудзи, пшениці та ріпаку. Міністерство сільського господарства Словаччини також оголосило про продовження заборони, але наголосило, що вона не стосується транзиту через країну. Таким чином Словаччина, за словами міністерства, «висловила солідарність з Україною».
Натомість Угорщина запровадила національну заборону на імпорт 24 українських сільськогосподарських продуктів, включаючи зерно, овочі, кілька м'ясних продуктів і мед. Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь у дописі на Facebook рано вранці в суботу, заявив, що «ми будемо захищати інтереси фермерів».
Після широкомасштабного російського вторгнення ЄС підтримав українських сільськогосподарських виробників тим, що відкрив для них можливість експортувати своє продовольство без мита. Це призвело до зниження цін на продукцію фермерів у кількох країнах на сході Європейського Союзу і протестів європейських фермерів.
Життя містян у прифронтовому Куп’янську — репортаж. Відео
Кореспондентка Голосу Америки Хезер Мердок відвідала два прифронтових міста в Україні — Велику Новосілку та Куп'янськ. З її репортажем ознайомить Юрій Мамон
- Голос Америки
Британська розвідка: Росія намагається поповнити запаси крилатих ракет до зими, щоб знову бомбардувати українську інфраструктуру
Росія намагається заощадити крилаті ракети повітряного базування та збільшити їхнє виробництво до зими, щоб поновити обстріли об'єктів української критичної інфраструктури, вважає британська розвідка.
«Існує реалістична можливість, що Росія знову зосередить цю зброю проти об’єктів української інфраструктури протягом зими», – пише британська розвідка у щоденному зведенні у мережі Х (колишня Twitter).
Як зазначають аналітики британської військової розвідки, Росія витратила значну частину своїх крилатих ракет повітряного базування (КРБН), особливо сучасних ракет AS-23a KODIAK, які вона використовувала для завдання ударів по українській енергетичній інфраструктурі у період з жовтня 2022 року по березень 2023 року.
Посилаючись на звіти з відкритих джерел, британські аналітики кажуть, що нині для цих цілей Росія використовує стратегічну бомбардувальну авіацію, заощаджує використання ракет і планує збільшити їхнє виробництво.
«З квітня 2023 року витрати на КРВБ скоротилися, тоді як російські лідери підкреслили зусилля щодо збільшення темпів виробництва крилатих ракет, – мовиться у повідомленні.
ЗСУ готуються до форсування Дніпра
Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зауважують, що українські військові готуються форсувати Дніпро в районі Херсона.
Експерти вашингтонського аналітичного центру повідомляють у щоденному звіті, що українські військові почали створювати плацдарми для майбутнього форсування Дніпра на південному напрямку поблизу Херсона.
«Українські сили посилили свої дії на певних островах у дельті Дніпра поблизу Антонівського мосту з метою консолідації позицій для майбутнього наступу на лівий берег Херсонської області», – кажуть аналітики вашингтонського аналітичного центру.
На думку експертів, російські військові не будуть могти захиститися від великого українського удару у цьому секторі фронту, через недостатню кількість військ. Адже ще перед цим російське командування передислокувало значну кількість російських військових з Херсонської до Запорізької області.
Аналітики зазначають, що російські війська намагаються проводити власні контрнаступальні операції, але їм «бракує спроможності проведення власної масштабної операції із форсування ріки у цьому регіоні, зокрема через дефіцит снарядів для артпідготовки».
Раніше надходили повідомлення про те, що передові підрозділи ЗСУ отримали контрроль над обмеженою територією на лівому березі Дніпра поблизу руїн Антонівського мосту.
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