Трамп в ефірі NBC: “Я дуже добре розуміюся з Путіним”

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що «дуже добре розуміється» з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це Трамп розповів під час інтерв'ю ведучій телешоу американського телеканалу NBC “Meet The Press”.

Крістен Велкер, яка брала інтерв'ю у Трампа, сказала, що у розмові колишній президент США додав, що важливо знаходити порозуміння з Путіним, бо у нього 1700 ядерних ракет. Тому “розумітися з ним - це позитивно, а не негативно”, сказав Трамп в інтерв'ю NBC.

«І все ж я з Путіним порозумівся. Дозвольте мені сказати, що я з ним дуже добре порозумівся. І це добре. Непогано. У нього 1700 ядерних ракет, і це так. Це добре. Порозумітися - це нормально», – сказав Трамп, згідно з опублікованим уривком розмови.

Повна версія розмови вийде у ефір у неділю, 17 вересня, але журналістка вже поділилася враженнями від розмови у ефірі NBC.

Велкер розповіла, що під час інтерв'ю вона нагадала Трампу про бомбардування Росією пологових будинків в Україні, викрадення українських дітей, масові поховання вбитих Росією українців та запитала ставлення політика до цього.

“Це жахливо”, – сказав Трамп, але він наголосив, що має “дуже хороші стосунки” з Путіним. “Ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж я”, – додав Трамп.

Трамп в інтерв’ю повторює те, що казав у ефірі каналу Fox News у липні цього року про те, що “Путін дуже любить Україну”. “Це зіниця його ока”, – казав Трамп, описуючи одержимість Путіна Україною.

Головний кандидат від Республіканської партії, Трамп також відзначив, що Путін нещодавно схвально відгукнувся про нього у Владивостоці.

Під час Східного економічного форуму 12 вересня президент Путін прокоментував: “Трамп каже, що за кілька днів розв'яже гострі проблеми, зокрема українську кризу, це не може не тішити”.

Але російське інформагентство ТАРС цитує і нарікання Путіна на те, що під час президентства Трампа проти Росії також застосовувалися санкції.

Путін додав, що у Росії та США “дуже багато людей, які хочуть вибудовувати добрі, дружні, ділові відносини” і, за словами Путіна, поділяють погляди, “перш за все, з точки зору збереження так званих традиційних цінностей”.

“Розвернути корабель в інший бік буде дуже складно”, – сказав Путін про антиросійські настрої в американському суспільстві.

Трамп знову повторив, що зумів би запобігти війні, бо він міг би зібрати в одній кімнаті Путіна і Зеленського.

Про те, що Трамп пропонує завершити війну за 24 години, Голос Америки писав в огляді передвиборчих обіцянок раніше.

А колишній губернатор штату Нью-Джерсі республіканець Кріс Крісті в інтерв’ю Українській службі Голосу Америки прокоментував: “Дональд Трамп каже, що він припинить війну за 24 години, і я підозрюю, як саме він це зробить – віддасть Україну Володимиру Путіну, якого він називав геніальним лідером”.

Британське видання Guardian зауважує, що уривки з інтерв’ю Дональда Трампа, поширені каналом NBC напередодні недільного ефіру, викликали негативні реакції у колі республіканців, що виступають проти кандидатури Трампа на президентських виборах від Республіканської партії.