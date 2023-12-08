Проти сина президента США Гантера Байдена висунуто нові звинувачення

Якби прізвище Гантера було іншим, ніж Байден, звинувачення в Делавері, а тепер і в Каліфорнії, не були б висунуті

Міністерство юстиції США висунуло нові звинувачення проти Гантера Байдена, сина чинного президента США. Гантера звинувачують в несплаті податків на доходи від бізнесу за кордоном.

Згідно з обвинувальним актом, поданим до окружного суду Центрального округу штату Каліфорнія, 53-річного Гантера Байдена звинувачують у 3 податкових злочинах і 6 порушеннях, а також закидають йому витрату “мільйонів доларів на екстравагантний стиль життя”, замість виплати податкових зобов’язань, цитує агентство AP заяву спеціального прокурора Девіда Вайсса.

Йдеться про період з 2016 по 2019 рік і податки загальним обсягом 1,4 мільйона доларів, йдеться в документах обвинувачення.

В разі визнання винним, молодшому Байдену загрожує до 17 років позбавлення волі. Вайсс зазначив, що розслідування у цій справі ще триває.

“Відповідач вдався до чотирирічної схеми не платити принаймні 1,4 мільйона доларів у вигляді самонарахованих федеральних податків, які він заборгував за податкові роки з 2016 по 2019”, — йдеться в обвинувальному висновку, який цитує агентство Reuters.

Натомість за словами прокурора, Байден-молодший витрачав великі суми “на наркотики, ескорт і подруг, розкішні готелі та оренду нерухомості, екзотичні автомобілі, одяг та інші предмети особистого характеру". Він також витратив понад 70 000 доларів на реабілітацію від наркозалежності, з якою, за зізнанням самого Гантера, він боровся протягом цих років.

Згідно з документами справи, а також власними мемуарами Гантера, наркозалежність Байдена-молодшого погіршилася після смерті його брата Бо Байдена у 2015 році. Однак, у мемуарах він стверджує, що позбавився залежності у 2019 році, зауважує AP.

У поданні до суду прокурори також вказали, що податки, які завинив Байден-молодший, були відтоді повністю виплачені “третьою стороною”, додає AP.

Своєю чергою, адвокат Гантера Байдена Аббе Лоуелл звинуватив Вайсса у тому, що той “піддався тиску республіканців” й зазначив, що “якби прізвище Гантера не було Байден, звинувачення в Делавері, а тепер і в Каліфорнії, не були б висунуті”.

У своєму поданні до суду прокурори згадали про роль Байдена-молодшого в українській енергетичній компанії “Бурісма”, де він входив до ради директорів. Згідно з поданням, між 2016 роком та жовтнем 2020 року, Гантер загалом отримав понад 7 мільйонів доларів доходу, з яких майже 2,3 мільйона доларів надійшли від його діяльності в “Бурісмі” між 2016 та 2019 роками.

Республіканські законодавці давно критикували діяльність Гарнера у “Бурісмі”, закидаючи йому використання прізвища Байденів задля отримання вигоди у бізнесі. Також, нові звинувачення Гантеру з’явилися у той час, коли республіканці у Конгресі ведуть розслідування щодо потенційного імпічменту президента Байдена, у якому вони подібно закидають чинному президенту, що він брав участь разом з Гантером у схемах торгівлі впливом.

Палата представників Конгресу може проголосувати наступного тижня за офіційний дозвіл на початок розслідування в рамках імпічменту. Водночас наразі немає жодних доказів того, що Джо Байден коли-небудь зловживав своєю посадою, хоча постали питання щодо етики міжнародного бізнесу родини Байденів.

Теперішні звинувачення у Каліфорнії було висунуто Гантеру на додаток до попередніх звинувачень у Делавері щодо незаконного володіння зброєю. Згідно зі справою про незаконне володіння зброєю, у 2018 році, Байден-молодший приховав свою наркозалежність з метою придбати револьвер, який він мав приблизно 11 днів.

Як нагадує AP, відповідно до федеральних законів США, “постійні споживачі наркотиків” не мають права володіти зброєю, хоча це рідко розглядають, як окреме звинувачення, яке також було поставлено під сумнів федеральним апеляційним судом. Гантер не визнав себе винним у цій справі у жовтні цього року.

Що стосується теперішньої “податкової” справи Гантера, то йому раніше була запропонована угода про визнання провини, згідно з якою він мав визнати себе винним у двох проступках щодо несплати податків у 2017 та 2018 роках й отримати два роки випробувального терміну, а в обмін міг би уникнути суду і можливого ув’язнення, а також провадження у справі про незаконне володіння зброєю.

Однак, республіканці, на чолі з колишнім президентом Дональдом Трампом, жорстко розкритикували угоду, заявляючи, що вона є занадто прихильною до Гантера Байдена. У липні цього року, ця угода про визнання провини була відхилена в окружному суді США.

Адвокати Байдена-молодшого планують подати апеляцію на нові звинувачення.