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В США почались судові слухання щодо допуску Трампа до президентських виборів
ДЕНВЕР (AP) — Справи про те, чи заборонити колишньому президенту США Дональду Трампу знову балотуватися в Білий дім, на основі положення Конституції США про "повстання", увійшли в нову фазу в понеділок, коли почалися слухання у першому з двох позовів на рівні штатів. Справи згодом можуть опинитись у Верховному суді США.
У Колорадо почалися тижневі слухання щодо одного позову щодо недопущення Трампа до балотування, а на четвер у Верховному суді Міннесоти заплановані слухання щодо спроби виключити колишнього президента-республіканця з голосування в цьому штаті.
Після початку слухань в понеділок у Колорадо суддя відхилив клопотання Трампа про відставку судді через те: що вона колись пожертвувала гроші ліберальній групі.
Незалежно від того, дозволять судді Трампу балотуватись, чи заборонять, їхні рішення, швидше за все, будуть швидко оскаржені, і зрештою можуть дійти до Верховного суду США.
Найвищий суд країни ніколи не ухвалював рішення щодо положення 14-ї поправки часів громадянської війни. Поправка забороняє обіймати вищі посади тим, хто присягнув дотримуватися Конституції, а потім «взяв участь у повстанні» проти неї.
«Раніше у нас були судові справи щодо можливості балотуватись того чи іншого кандидата в президенти — Барака Обами, Теда Круза, Джона Маккейна», — сказав Дерек Мюллер, професор права університету Нотр-Даму, перераховуючи кандидатів, проти яких подавали позови, щодо того, що вони можуть не відповідати конституційній вимозі бути «громадянином з народження».
Але ці випадки, додав Мюллер, відрізняються від використання нечіткого пункту Конституції з «запальною» забороною повстання. За словами Мюллера, навіть якщо вони є далекими, у них є правдоподібний шлях до успіху та порушуються важливі питання.
«Ці юридичні питання дуже складні», — сказав Мюллер.
Протягом останніх місяців було подано десятки справ із посиланням на Розділ 3 14-ї поправки, але, на думку юридичних експертів, справи в Колорадо та Міннесоті найвпливовіші.
Це тому, що вони були подані двома ліберальними групами зі значними правовими ресурсами. Ці штати також мають чіткі та швидкі процедури оскарження кваліфікації кандидатів.
Це означає, що справи в Колорадо та Міннесоті мають більш обґрунтований з правової точки зору шлях, щоб змусити суди змусити офіційних осіб виборців дискваліфікувати Трампа, на відміну від інших позовів, які вимагають повного рішення федеральних суддів про те, що Трамп більше не має права бути президентом.
Позивачі у справах стверджують, що проблема проста: спроби Трампа скасувати свою поразку на виборах 2020 року, що призвели до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року, дискваліфікують його з виборів так само чітко, як якби він не був громадянином від народження, що є ще однією конституційною умовою, щоб балотуватись в президенти.
«Через чотири роки після присяги захищати Конституцію як президент Сполучених Штатів ... Трамп спробував скасувати результати виборів 2020 року, що призвело до насильницького повстання в Капітолії Сполучених Штатів, щоб зупинити законну передачу влади його наступнику», – йдеться в позові штату Колорадо, поданому від імені республіканців і непартійних виборців ліберальною групою «Громадяни за відповідальність і етику» у Вашингтоні.
«Спровокувавши цей безпрецедентний напад на американський конституційний порядок, Трамп порушив присягу та позбавив себе права обіймати державні посади, включно з Офісом президента, відповідно до Чотирнадцятої поправки».
Трамп засудив ці позови як "втручання у вибори". Його адвокати стверджують, що ці положення Конституції є складними і не застосовувались 150 років.
Кампанія Трампа заявила, що подала клопотання про самовідвід судді у справі Сари Б. Воллес, оскільки вона зробила пожертву в розмірі 100 доларів ліберальній групі Colorado Turnout Project у жовтні 2022 року. Її призначив на посаду в серпні того ж року губернатор Джаред Поліс, демократ.
Воллес відхилила клопотання, сказавши, що не пам’ятала про пожертвування і не має жодних упереджень щодо юридичних питань у справі.
«Я не допущу, щоб цей судовий процес перетворився на цирк», — сказала вона на початку слухання.
Пункт 14-ї поправки використовувався лише кілька разів після громадянської війни. Адвокати Трампа стверджують, що це не стосувалося посади президента, яка не згадується в тексті, на відміну від «сенатора або представника в Конгресі» та «виборника президента та віцепрезидента».
Це положення дозволяє Конгресу оголошувати амністію — як це було зроблено в 1872 році, щоб дозволити колишнім конфедератам повернутися в уряд — що змусило декого стверджувати, що він не має повноважень без відповідного акту Конгресу.
Також адвокати Трампа стверджують, що колишній президент ніколи «не брав участі в повстаннях» і просто використовував своє право на свободу слова, щоб попередити про результати виборів, які, на його думку, не були законними.
«Коментарі Трампа не наближалися до «підбурювання», не кажучи вже про «участь» у повстанні», — написали його адвокати в заяві у справі Колорадо, додавши приклади випадків, коли положення не застосовувалось проти тих, хто лише риторично підтримував конфедерацію.
Аргументи в Колорадо можуть включати покази свідків нападу 6 січня або інших важливих подій під час спроб Трампа скасувати вибори. Особи свідків були не оприлюднюються до слухань, щоб обмежити запальну риторику та погрози, які стали проблемою у кримінальних процесах проти Трампа.
Очікується, що юристи дослідять історію 14-ї поправки та її застосування використання в період між її прийняттям у 1868 році та законом про амністію в 1872 році.
Правових прецедентів у цьому настільки мало, що адвокатам доводиться сперечатися про значення справи 1869 року.
Після акту про амністію в 1872 році вчені-юристи змогли знайти ще один раз, коли це положення цитувалося, коли Конгрес відмовився прийняти члена-соціаліста до Палати представників, оскільки він виступав проти участі в Першій світовій війні.
Тоді минулого року CREW використала його, щоб заборонити голові «Ковбоїв за Трампа» окружну комісію в сільській місцевості Нью-Мексико.
Друга ліберальна група, Free Speech For People, подала позови, щоб перешкодити членам Республіканської партії Марджорі Тейлор-Грін і Медісон Которн балотуватися на переобрання.
Суддя, який розглядав справу Грін, виніс рішення на її користь, тоді як справа Которна стала спірною після того, як він зазнав поразки на внутрішньопартійних виборах.
Free Speech For People порушила справу в Міннесоті, де апеляції щодо справ про вибори направляються безпосередньо до Верховного суду штату.
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- Голос Америки
США розглядають варіанти, як стримати розростання війни між Ізраїлем та ХАМАСом на Близький Схід
США працюють над тим, щоб надіслати Ірану “рішучий” сигнал стримування через загрозу поширення воєнного конфлікту на Близькому Сході.
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі у понеділок в ефірі CNN заявив, що Вашингтон, в разі необхідності, діятиме, щоб захистити свої війська та американські об’єкти.
"Ми довели, що будемо вдаватись до ударів і діятимемо, щоб забезпечити це. Це сильний сигнал, що Іран повинен йти геть. Ми серйозно ставимось до цих зобов'язань”, – сказав Джон Кірбі.
В неділю, 29 жовтня, президент Ірану заявив, що Ізраїль "перетнув червоні лінії", і це "може змусити всіх вжити заходів".
А міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян попередив, що бомбардування Ізраїлем Сектору Гази може мати далекосяжні наслідки, мовляв, якщо Ізраїль не припинить свої авіаудари, "дуже ймовірно, що буде відкрито багато інших фронтів". Пізніше глава МЗС Ірану додав: "Цей варіант не виключений і це стає все більш імовірним", - повідомляють CNN та Al Jazeera.
Представник Білого дому Джон Кірбі додав: “Ми дуже серйозно ставимося до наших інтересів щодо національної безпеки в регіоні, саме тому президент [Байден] залучив дві ударні авіаносні групи… Ми хочемо зробити все, аби переконатися, що ми надіслали сигнал усім учасникам цього, включно з Іраном, що ми ставимось наших інтересів з національної безпеки дуже серйозно. Ми будемо захищати та обороняти наші війська. І ми це зробимо в той час і в той спосіб, який вважатимемо за потрібне”.
Як повідомляє CNN, на півночі Ізраїлю та південному кордоні Лівану вже відбуваються перестрілки, окремо від бойових дій Ізраїлю з ХАМАСом на півдні, навколо Гази.
У понеділок, 30 жовтня, як повідомляють ізраїльські ЗМІ, Іран заявив, що напади на американські сили в Іраку та інших місцях регіону останнім часом були результатом “неправильної американської політики”, зокрема, підтримки Вашингтоном Ізраїлю у його війні проти групи ХАМАС.
29 жовтня радник США з національної безпеки Джейк Салліван повідомляв про “підвищений ризик” переростання війни в Газі у широкий близькосхідний конфлікт.
"Ми не втрачаємо пильності, тому що бачимо підвищені загрози нашим військам по всьому регіону та підвищений ризик поширення цього конфлікту на інші частини регіону. Ми робимо все, що в наших силах, аби стримати і запобігти цьому", – сказав Салліван у неділю в ефірі телеканалу CBS, у програмі Face the Nation.
У понеділок, 30 жовтня, державний секретар США Ентоні Блінкен під час розмови із прем'єр-міністром та главою МЗС Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані подякував катарському уряду за їхні зусилля із забезпечення виїзду громадян США та іноземних громадян з Гази, звільнення заручників, яких утримує ХАМАС, серед яких - двоє американських громадян, та за продовження зусиль із запобігання поширенню конфлікту на інші країни Близького Сходу.
Головний оглядач із питань зовнішньої політики газети Financial Times Ґідеон Рахман у редакційній колонці в понеділок, 30 жовтня, пише, що для адміністрації Байдена загроза ширшої війни на Близькому сході розглядається як головний виклик цієї кризи.
“Як сказав один вашингтонський інсайдер, “у всіх залучених [до цієї кризи] країн є поріг, переступання через який змусить їх повірити, що вони мають діяти. Але ніхто насправді не знає, яким є поріг іншої країни”, - пише в колонці Ґідеон Рахман.
Автор змальовує кілька варіантів, як ситуація в регіоні може загостритися: “Минулого тижня США розбомбили підтримуваних Іраном бойовиків у Сирії. Вашингтон заявив, що це була відповідь на напади ставлеників Ірану на американські сили в Іраку та Сирії. Якщо ці напади триватимуть і будуть вбиті американські військові, наступна відповідь США буде ще жорстокішою”.
Оглядач називає “вирішальною” в цій ситуації роль ліванського угруповання Хезболла, яке підтримується Іраном. “Якщо Хезболла посилить свої атаки на Ізраїль, у них буде достатньо високоточних ракет у своєму арсеналі, щоб фактично змусити більшість цивільного населення Ізраїлю [втікати] в бомбосховища”, - пише головний оглядач із питань зовнішньої політики видання Financial Times Ґідеон Рахман.
А видання CNN з посиланням на експертів пише, що хоча Іран побоюється бути втягнутим у війну Ізраїлю та ХАМАСу, він може не мати повного контролю, якщо бойовики, яких Іран підтримує в регіоні, втрутяться в цей конфлікт самостійно.
"Що пов’язує всі ці групи з Іраном, так це їхня антиізраїльська політика", — коментує CNN Сіма Шайн, керівник іранської програми в Інституті досліджень національної безпеки (INSS) у Тель-Авіві. За його словами, хоча Іран має різні рівні впливу на ці групи, це не диктує всі їхні дії.
Як повідомляв Голос Америки, в суботу Ізраїль розпочав розширену наземну операцію після того, як протягом ночі було виведено з ладу комунікації та створено майже інформаційну блокаду в Смузі Гази посиленим бомбардуванням та артилерійським обстрілом.
Ізраїль заявив, що піхота та бронетехніка зайшли в Газу за підтримки "масованих" ударів з повітря та моря. Завдано ударів по тунелях ХАМАСу, які є ключовою ціллю в кампанії з придушення групи, що контролює Газу.
Міністерство охорони здоров'я Гази, кероване ХАМАСом, повідомило, що від початку ізраїльського наступу на початку цього місяця у Газі загинули понад 8000 людей. Наразі ці дані перевірити неможливо. За даними ізраїльського уряду, під час вторгнення ХАМАСу в Ізраїль було вбито понад 1400 людей, серед них щонайменше 310 солдатів.
- Голос Америки
США засуджують прояви антисемітизму в російській Махачкалі – речниця Ради з нацбезпеки
Сполучені Штати рішуче засуджують антисемітські протести в російському Дагестані. Про це на платформі Х написала речниця Ради з національної безпеки США Адріенн Вотсон.
«Сполучені Штати однозначно підтримують всю єврейську громаду, у той час, як ми спостерігаємо сплеск антисемітизму у всьому світі. Антисемітизму ніколи не буває вибачення чи виправдання», - йдеться у дописі Вотсон.
Як повідомляв раніше Голос Америки, до тисячі людей увірвалися до аеропорту в Махачкалі через рейс із Тель-Авіва, на борту якого нібито могли бути громадяни Ізраїлю. Повідомляли, що демонстранти перевіряли документи, що посвідчують особу, у пошуках ізраїльських громадян і скандували «Смерть євреям!» та мали сутички з працівниками служби безпеки в аеропорту. Підрозділи Росгвардії вигнали демонстрантів з території аеропорту, але вони продовжили залишатися за межами летовища.
Голова Дагестану Сергій Меліков звинуватив у розгоні антисемітських настроїв «ворогів Росії». Муфтії Північного Кавказу висловилися проти антисемітських акцій, заявивши, що їх розпалюють провокатори.
Речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Reuters, заявив, що насильство є результатом "зовнішнього впливу" і що "недоброзичливці" використали зображення страждань у Газі, щоб розбурхати людей. Речниця російського МЗС Марія Захарова звинуватила Україну в "прямій і ключовій ролі" в підготовці "провокації".
Радник президента України Михайло Подоляк заявив у понеділок, що Київ не має нічого спільного з антиізраїльськими заворушеннями в переважно мусульманському регіоні Росії Дагестан, відкинувши звинувачення Росії як безпідставні.
"Звичайно, Україна не має жодного відношення до останнього масштабного сплеску ксенофобських настроїв на території Російської Федерації", - заявив у листі Reuters Михайло Подоляк.
Раніше, як повідомляє Радіо Свобода, президент Зеленський, коментуючи сутички в аеропорту в столиці Дагестану 29 жовтня, вказав на те, що випадок у Махачкалі не поодинокий і є частиною «масово поширеної в Росії культури ненависті до інших народів». При цьому, на його думку, таку культуру пропагують державні медіа та представники влади.
Водночас, в Інституті вивчення війни зазначають, що антисемітські демонстрації в Дагестані та в інших регіонах Північного Кавказу підкреслюють загострення міжетнічної та міжрелігійної напруженості в Росії.
В НАТО заворушення в аеропорту в Махачкалі назвали «одним із проявів радикалізації російського суспільства». Про це сказав директор Центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО (NATO StratCom COE) Яніс Сартс, пише Delfi.
"Російські ЗМІ розпалюють ненависть до українців, до Заходу, а тепер і до Ізраїлю. Напруженість у Росії зростає, і Дагестан – одне з місць, звідки родом багато хто з тих, що загинули в Україні", – сказав Сартс, додавши, що "події в Махачкалі не викликали особливого подиву".
На його думку, такі прояви "не вигідні Кремлю", і будуть спроби їх придушити, причому "єдиним способом, який вони (керівники РФ – ред.) знають – силою".
- Голос Америки
Віцепрезидентка США: Америка “непохитна” у своїй підтримці України
Сполучені Штати є непохитними у своїй підтримці України, й війна на Близькому Сході не відсуває Україну на другий план. Про це заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс в інтерв’ю програмі “60 хвилин” американського каналу CBS, яка вийшла в ефір 29 жовтня.
“Ми так само віддані Україні, як завжди, щоб дозволити додаткову допомогу, щоб [Україна могла] захистити себе від неспровокованої агресії Росії”, – сказала вона. І така підтримка "не похитнеться", додала Гарріс.
Коментарі Гарріс повністю відповідають позиції щодо підтримки України, яку президент США Джо Байден та представники його адміністрації висловлювали неодноразово протягом останніх місяців.
Зокрема, 19 жовтня Байден виголосив промову до нації, в якій він анонсував запит до Конгресу США щодо надання пакету подальшої допомоги Україні та Ізраїлю загальною вартістю понад 105 мільярдів доларів, з яких понад 61 мільярд має піти на підтримку України у захисті від російської агресії.
Також у нещодавньому інтерв’ю програмі “60 хвилин” президент Байден вчергове зауважив, що США можуть допомагати обом своїм демократичним союзникам – Ізраїлю та Україні – одночасно.
“Ми Сполучені Штати Америки, заради Бога”, — сказав він, підкресливши, що Америка є наймогутнішою державою в історії світу, цитує CBS. “Ми можемо подбати про обидві ці [кризи] і одночасно підтримувати нашу загальну міжнародну оборону”.
В Конгресі США тривають дискусії щодо того, чи ставити на голосування додаткову допомогу Ізраїлю та Україні в одному пакеті, чи окремо.
- Голос Америки
Британський уряд виділяє нові ресурси для протидії ПВК "Вагнер"
Уряд Сполученого Королівства заявив, що переглянув «ступінь і масштаб» розвідувальної роботи щодо ПВК "Вагнер" після критичної доповіді депутатів, повідомляє The Guardian. Міністерство закордонних справ також заявило, що смерть Євгена Пригожина може відкрити «нові можливості» для боротьби з групою.
Велика Британія визнала ПВК «Вагнер» терористичним угрупуванням у вересні. Тоді Комітет із закордонних справ Палати громад британського парламенту заявив, що міністри не роблять достатньо для протидії загрозі, яку представляє угруповання.
У відповідь на звіт парламентського комітету, опублікований у понеділок, міністри частково погодилися з переважною більшістю рекомендацій депутатів та оголосили про створення міжурядової робочої групи.
"Ми згодні з комітетом, що збір розвідданих про діяльність ПВК "Вагнер" є пріоритетним завданням, і ми переглянули ступінь і масштаб наших зусиль", - йдеться у відповіді міністрів.
Міністри зауважили, що уряд має достатньо ресурсів, щоб стежити та регулярно оцінювати ПВК "Вагнер", який є багатошаровою, складною і динамічною компанією.
У своїй відповіді міністри також закликали діяти швидше та жорсткіше щодо запровадження санкції проти осіб та організації, пов’язаних з ПВК "Вагнер". Зокрема, вони закликали застосувати санкції до всіх фізичних та юридичних осіб, проти яких Сполучені Штати та Європейський Союз уже запровадили санкції. Міністри також наголосили на важливості усунути прогалини у застосуванні санкцій.
Міністерство закордонних справ також заявило, що "виділило нові ресурси для стримування та протидії Вагнеру" та іншим російським приватним військовим компаніям, а також співпрацює з союзниками, щоб "максимізувати їхній колективний вплив".
Як повідомляв раніше Голос Америки, Групу "Вагнер" внесено до списку заборонених організацій у Великій Британії разом із 78-ма іншими організаціями.
Керівник Групи "Вагнер" Євгеній Пригожин та кілька інших ватажків групи загинули в Росії за підозрілих обставин внаслідок падіння його приватного літака 23 серпня кількома місяцями після бунту, через який російський президент Владімір Путін звинуватив вагнерівців у зраді.
Пригожин, деякі його соратники та його компанії вже віддавна перебувають під санкціями у Європі та США, під звинуваченнями у злочинній діяльності та в порушеннях прав людини, таких як вбивства і катування, але Британія стала першою, яка офіційно назвала "Вагнер" терористичною організацією.
Міністерство фінансів США наклало санкції на "Вагнер" назвавши групу "транснаціональною злочинною організацією".
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