Верховний суд США незабаром може розглянути ключові питання у справах Трампа

За десять місяців американські виборці обиратимуть президента США, але перш ніж вони голосуватимуть на виборчих дільницях, ключову роль у політичній долі кандидата від Республіканської партії та колишнього президента США Дональда Трампа може зіграти вже найближчими тижнями Верховний суд США.

Минуло близько трьох років після його поразки на останніх президентських виборах, і Трамп стикається із численними перешкодами на шляху до можливого повернення до Білого дому. Ці перешкоди можуть бути розглянуті найвищим судом країни, до складу якого входять девʼять членів – при чому рішення може як нашкодити Трампу, так і зіграти на його користь.

Експрезидент намагається отримати імунітет від судового переслідування за чотирма кримінальними справами, що містять 91 обвинувачення, за якими він вже у найближчі місяці має постати перед судом. Трамп також бореться із рішеннями двох штатів не допускати його до праймеріз Республіканської партії через його роль у підбурюванні прихильників до повстання під час нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.

Наразі Верховний суд не збирається розглядати скарги Трампа на рішення проти нього, але це може швидко змінитися, коли інші суди розглядатимуть його справи. Він безсумнівно оскаржуватиме рішення проти нього у Верховному суді.

Верховний суд раніше погодився переглянути справу офіцера поліції, якого звинувачують у перешкоджанні розгляду Конгресом результатів виборів. Поліціянт стверджує, що прокурори неправильно використовували статут про корпоративне шахрайство, який зазвичай призначений для людей, які підробляють документи та докази.

Прокуратура застосувала закон для висунення звинувачень понад 300 іншим учасникам нападу на Капітолій. Цей же закон став основою звинувачень проти Трампа у справі у Вашингтоні, яку веде спеціальний прокурор Джек Сміт. Останній звинувачує Трампа в спробі незаконно змінити результати виборів 2020 року, на яких переміг Джо Байден.

Очікується, що Верховний суд США може оголосити рішення по справі офіцера поліції приблизно у червні, вже після запланованого на 4 березня початку справи про фальсифікацію результатів виборів у Вашингтоні.

Трамп стверджує, що він має абсолютний імунітет від судового переслідування, оскільки будь-які дії, пов’язані з виборами, які він вчиняв, відбувалися, коли він ще був президентом наприкінці 2020 року та на початку 2021 року.

Прокуратура вважає, що впродовж цих часових рамок він змовлявся з іншими соратниками, щоб незаконно підірвати результати волевиявлення американців та спробувати скасувати результати голосування, залишившись при владі ще на чотири роки.

У США не обирають своїх президентів на всенародному голосуванні. Загальнонаціональний результат виборів визначається на виборах у кожному штаті, причому найбільші штати мають найбільший вплив.

Близько 2000 прихильників Трампа три роки тому відклали сертифікацію Конгресом результату виборів (перемоги Байдена) під час підрахунку голосів у Колегії виборців. Тоді прихильники Трампа увірвалися в Капітолій та зіткнулись із поліцією, а також розграбували деякі офіси Конгресу.

Спеціальний прокурор Сміт стверджує, що ніхто не є вищим за закон і не має імунітету від судового переслідування — в тому числі і колишній президент Трамп, перший в історії лідер США, звинувачений у кримінальних злочинах.

Американська окружна суддя Таня Чуткан, яка головує у справі про втручання в результати виборів, погоджується із прокурором, постановивши, що Трамп не має права на “перепустку на вихід із в'язниці”.

Інше твердження Трампа, яке підлягає питанню – чи може він бути притягнутий до відповідальності за будь-яку роль у заворушеннях 6 січня в Капітолії, оскільки Палата представників оголосила йому імпічмент за його дії до закінчення терміну його президентства, хоча пізніше Сенат виправдав його на початку 2021 року.

Трамп стверджує, що зараз його не можна притягнути до кримінальної відповідальності у зв’язку з подіями 6 січня, оскільки Сенат уже виправдав його у політичному процесі.

Сміт звернувся до Верховного суду з проханням прискорити рішення щодо позову Трампа про імунітет від судового переслідування, але судді відмовилися, повернувши справу до федерального апеляційного суду у Вашингтоні. Апеляційний суд призначив слухання щодо справи на 9 січня і може незабаром винести рішення, від якого залежатиме ймовірність пришвидшення розгляду справи у Верховному суді.

В такому випадку Верховний суд міг би або залишити рішення апеляційної інстанції в силі або, заслухавши юридичні аргументи, винести власне рішення. До складу Верховного суду входять троє суддів, призначених Трампом, але у попередніх справах, пов’язаних з виборами 2020 року, цей суд вже виносив рішення проти колишнього президента.

Суд ймовірно зіткнеться з новою справою, безпосередньо пов’язаною з виборами 2024 року, адже напередодні Верховний суд Колорадо позбавив Трампа можливості брати участь в праймеріз від Республіканської партії, пославшись на положення Конституції щодо причетності до повстання.

Деякі критики Трампа звинувачують експрезидента в тому, що він підбурював повстання, закликаючи прихильників “боротись як у пеклі”, щоб заблокувати сертифікацію результатів виборів Конгресом. Аналогічно державний секретар штату Мен, член Демократичної партії, усунула колишнього президента США Дональда Трампа від участі в президентських праймеріз штату, також пославшись на положення Конституції щодо повстання.

Напередодні, 2 січня, стало відомо, що колишній президент США звернувся з апеляцією до суду штату Мейн і попросив скасувати рішення держсекретаря штату Мен про усунення Трампа з первинного голосування на виборах 2024 року.

Ми переконані, що Верховний суд США швидко винесе рішення на нашу користь і нарешті покладе край цим неамериканським позовам

Оскільки справи щодо апеляцій вже тривають, Верховному суду, ймовірно, доведеться швидко ухвалити загальнонаціональне рішення щодо права Трампа на участь у виборах.

15 січня в штаті Айова стартують перші кокуси, а згодом заплановані праймеріз по всій країні.

“Ми переконані, що Верховний суд США швидко винесе рішення на нашу користь і нарешті покладе край цим неамериканським позовам”, — заявив речник кампанії Трампа Стівен Ченг.

Трамп засудив судові справи проти нього, назвавши Сміта божевільним. Дональд Трамп заперечує всі правопорушення, а звинувачення на свою адресу називає “політичним полюванням на відьом”, яке організував Джо Байден, щоб не дати йому знову стати президентом.

Крім того, прокурор Міністерства юстиції Джек Сміт також звинуватив Трампа в неправильному поводженні з секретними документами національної безпеки США, які зберігались у маєтку експрезидента в Мар-а-Лаго вже після того, як той залишив Білий дім.

Дивіться також: Трамп дискваліфікований від участі у праймеріз в Колорадо: які наслідки це може мати? Відео