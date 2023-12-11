Чи має Трамп імунітет від переслідувань за можливі порушення часів президентства, має вирішити Верховний суд - каже спецпрокурор США

Верховний суд має нагально врегулювати питання щодо імунітету колишнього президента США Дональда Трампа від федеральних переслідувань. Із таким закликом до суду звернувся спецпрокурор США Джек Сміт в понеділок.

Трамп заявляє, що має президентський імунітет від звинувачень у можливих порушеннях скоєних під час президентства, зокрема звинуваченнях у спробах незаконно скасувати результати виборів 2020 року.

7 грудня суддя Вашингтонського суду Таня Чуткан відкинула запит захисників Трампа не брати звинувачення до уваги, апелюючи до президентського імунітету Трампа. Захист Трампа подав апеляцію на це рішення до апеляційного суду Вашингтона.

Однак Сміт наголосив на нагальності цієї справи й закликав Верховний суд розглянути питання імунітету Трампа, не чекаючи рішення судів нижчої інстанції.

"Ця справа становить фундаментальне питання в серці нашої демократії: чи колишній президент має повний імунітет від федерального переслідування за злочини, скоєні під час перебування на посаді, чи він має захист від федерального переслідування, коли його піддали імпічменту, але не засудили до початку кримінального провадження", - йдеться в заяві.