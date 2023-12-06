Що може означати другий президентський термін Дональда Трампа для України? Думки аналітиків

Нові дебати республіканських політиків, які змагаються за номінацію від партії на президентських виборах відбудуться 6 грудня в штаті Алабама. В четвертих дебатах візьмуть участь чотири кандидати, губернатор Флориди Рон Десантіс, колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті, колишня посолка США в ООН Ніккі Гейлі та бізнесмен Вівек Рамасвамі.

Питання допомоги Україні, як очікується, стане одним із найголовніших під час дебатів. Про те, що говорили учасники дебатів про Україну під час попередньої події читайте тут.

Вчетверте найрейтинговіший політик партії Дональд Трамп не братиме участь в дебатах, а натомість проведе зустріч із виборцями у Флориді.



Голос Америки поспілкувався з аналітиками щодо очікувань від можливого другого президентського терміну Дональда Трампа, який наразі має найбільший рейтинг представляти свою партію на виборах, попри численні судові справи проти нього. Демократичну партію на президентських виборах, ймовірно, представлятиме чинний президент США Джо Байден.

Аналітики неодностайні у своїх прогнозах щодо можливого другого терміну президентства Трампа.

Колишні посли США в Україні Вільям Тейлор і Джон Гербст, а також експерт Гудзонського Інституту Люк Кофі вважають, що наразі зарано робити висновки щодо можливого другого президентства Трампа. Вони також наголошують на ролі Конгресу та осіб у безпосередньому оточенні Трампа, вплив яких може мати велике значення у формуванні політики адміністрації. Експерт Інституту Брукінгса Джонатан Кац каже, що необхідно продовжувати пояснювати американським виборцям, чому подальша підтримка України настільки важлива для США.

А от кореспондент ABC Джонатан Карл вважає, що у питанні війні в Україні Трамп просто стане на бік Росії. Своєю чергою, експерт Інституту Квінсі Анатоль Лівен гадає, що за Трампа Україні може бути нав'язаний мир, однак, нагадує, що за часів першої каденції риторика і реальні дії Трампа щодо Росії суттєво різнилися.

Робити висновки щодо впливу другого терміну Трампа на Україну зарано, а Конгрес може зіграти вирішальну роль вже зараз

Експерти, з якими спілкувався Голос Америки, переконані - робити висновки щодо вектору колишнього американського президента зарано. Також існує немало інших факторів, які впливатимуть і, можливо, навіть визначатимуть відносини потенційної другої адміністрації Трампа з Україною.

Наразі невідомо, як може змінитися ситуація, якщо президентські вибори виграє Дональд Трамп, вважає посол США в Україні у 2006-2009 роках Вільям Тейлор.

Трамп робить суперечливі заяви, але його позиція до кінця не зрозуміла, вважає Люк Кофі, старший науковий співробітник Гудзонського Інституту, і додає: вірити у те, що Трамп в односторонньому порядку покладе кінець війні — наївно.

“Президент Трамп говорить багато речей, половина з яких зазвичай ніколи не відбувається і не збувається. Він каже, що закінчить війну за 24 години, але це не його війна, і він не має влади її завершити”, — зауважує експерт.

З ним погоджується і колишній посол США в Україні Джон Гербст. Він називає попередні заяви Трампа “проблематичними”, однак висловлює сподівання, що у колі експертів, які оточують колишнього президента є люди, які добре розуміються на зовнішній політиці.

“Вони розуміють, що Путін – це небезпека, що нам потрібно підтримувати Україну. Очікується, що ці люди отримають керівні посади в адміністрації Трампа”, — зауважує колишній посол.

Кофі також наголошує: щоб питання України не перетворилося на проблему під час президентських виборів у США, Конгрес заздалегідь має проголосувати за великий пакет допомоги, який покриє витрати на наступний рік.

І хоч питання допомоги Україні, на думку експертів, набуває дедалі більшої політизації у владних колах США, вона досі має неабияку двопартійну підтримку в Конгресі.

Покажіть мені інше питання в американській політиці, у якому 50-65% республіканців підтримують те, що робить адміністрація Байдена. Іншого прикладу, крім України, немає

“Покажіть мені інше питання в американській політиці, у якому 50-65% республіканців підтримують те, що робить адміністрація Байдена. Іншого прикладу, крім України, немає”, — вважає Кофі.

Також, на думку деяких оглядачів, багато залежатиме від конкретної ситуації на полі бою, єдності в самій Україні, а також від тієї підготовки, до якої вже зараз можуть вдатися партнери України.

Як зауважує у своїй статті для видання The Washington Post від 5 грудня Джош Роґін, посилаючись на свої розмови з міністром оборони Канади Біллом Блером, “від сьогодні до наступного листопада адміністрація Байдена, європейські країни та український уряд можуть зробити кілька кроків, щоб зміцнити позицію України та ізолювати зусилля щодо допомоги від примх Трампа. Дійсно, в деяких столицях вже ведуться тихі обговорення таких кроків”.

Також, вважають аналітики, з якими спілкувався Голос Америки, зокрема Джон Гербст, потрібно перейти до усвідомлення тривалої війни й довгострокового стримування Росії, відмовившись від риторики про те, що наступний рік буде вирішальним.

Водночас необхідно продовжувати пояснювати американському народові, чому треба підтримувати Україну, й чому Росія становить загрозу добробуту і безпеці самих США й інших країн-союзниць. Тоді, за словами Джонатана Каца, старшого директора Інституту Брукінгса, питання підтримки України буде постійно актуальним.

Трамп заявляв, що закінчить війну за добу

У розгорнутому інтерв’ю Біллу Крістоллу 28 листопада головний кореспондент ABC News у Вашингтоні й автор трьох книжок про Трампа Джонатан Карл зауважив на негативних емоціях, що супроводжують виборсу кампанію Трампа.

“Я думаю, що головною фразою цієї кампанії була фраза, яку він виголосив на початку цього року: “Я ваша відплата. У 2016 році я сказав, що я ваш голос. Тепер я кажу, що я ваша відплата”. І під “вашою відплатою” він має на увазі свою власну відплату. Він хоче вийти й помститися, і змусити тих, хто його переслідував, заплатити за це. Це, звичайно, включає прокурорів, систему правосуддя, але також включає всіх тих республіканців, які знову намагалися виштовхнути його після 6 січня”, - зазначив Карл у розмові.

На міжнародній арені, на думку Карла, Трамп дотримуватиметься політики ізоляціонізму і згадує, що колишній президент різко критикував НАТО. Однак вимога Трампа до союзників США в Європі взяти на себе більшу роль у забезпеченні власного захисту, також перейшла і до адміністрації його наступника Джо Байдена, який продовжив переконувати союзників брати на себе більші витрати на оборону в рамках НАТО.

Стосовно війни в Україні, Карл вважає, що Трамп став би на сторону Росії й справді в такий спосіб закінчив війну “за 24 години”.

На підтримку таких висновків, Карл наводить свою розмову з колишнім телеведучим каналу Fox News прильником Трампа Такером Карлсоном, з яким Трамп нібито спілкувався дуже часто з питань зовнішньої політики, зокрема України.

За словами Карла, колишній ведучій Fox News пояснив йому: “Трамп згоден зі мною набагато більше, ніж він показує публічно. Він набагато більш радикальний у цьому питанні, ніж він показує публічно”.

Про можливі наслідки другого президентського терміну Трампа для України й російсько-української війни розмірковує також Анатоль Лівен, директор Євразійської програми в Інституті відповідального державного управління Квінсі, у своїй статті від 30 листопада.

Трамп робив дружні заяви про Путіна, але вони не принесли жодних практичних результатів

Лівен також нагадує заяву Трампа, що ставши президентом, він “припинить війну в Україні за 24 години”.

На думку Лівена, багато залежатиме від конкретних призначень Трампа-президента на ключові посади в уряді. Відтак, деякі призначення могли б означати появу потужних голосів, прихильних до компромісу з Росією.

Однак, продовжує він, є велика ймовірність, що погляди американського істеблішменту на війну в Україні значно зміняться до початку каденції нового президента. Відносний неуспіх українського контрнаступу, потенційні нові територіальні здобутки Росії, зростання напруженості й конфліктів в інших місцях, які вимагатимуть посиленої уваги США, включаючи Близький Схід та відносини між Китаєм і Тайванем, міжнародний тероризм або потенційна ескалація напруги з Росією внаслідок випадкового і ненавмисного зіткнення між силами Росії та НАТО могли б спонукати США більш активно шукати компроміс з Росією й прагнути закінчити війну в Україні.

Важливо, що саме Трамп першим надіслав летальну допомогу [Україні], що є серйозною протилежністю адміністрації Обами, яка відмовилася надсилати Україні наступальну зброю на ранніх етапах бойових дій на східному Донбасі

Відтак, підсумовує Лівен, “щоб гіпотетична майбутня адміністрація Трампа досягла мирної угоди, мінімально прийнятної як для Києва, так і для Москви, знадобиться винятково вміла дипломатія, а також готовність США прийняти Китай як рівноправного партнера в мирному процесі та звернутися по допомогу до Індії та інших країн “Глобального півдня”. Це не ті риси, які були характерні для політики США останніми роками — найменше за останньої адміністрації Трампа. Тому для України найімовірнішим результатом діяльності адміністрації Трампа може бути просто радикальне зменшення підтримки США, що змусить Росію отримати нові перемоги на полі бою та, можливо, призведе до нав’язаного миру”.

Лівен закликає дивитись на реальні дії Трампа під час першої каденції

Лівен нагадує, що фактичний досвід першої адміністрації Трампа не був аж таким однозначним.

“Трамп робив дружні заяви про Путіна, але вони не принесли жодних практичних результатів”, - зазначає Лівен і додає, що адміністрація Трампа не зробила нічого для пошуку нових відносин з Росією, пропозиція щодо майбутнього членства України в НАТО була відкладена, але не відкликана, а США продовжили озброювати і навчати українських військових. Також призначення деяких осіб до адміністрації – таких як Майк Помпео, Джон Болтон і генерал Герберт Макмастер – не сприяли компромісу з Росією.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю програмі Meet the Press мережі NBC News 5 листопада запросив Трампа відвідати Україну й заявив, що пояснить йому "за 24 хвилини", що Трамп "не може впоратися з цією війною".

"Він не може принести мир через [президента Росії Володимира] Путіна", - пояснив Зеленський.