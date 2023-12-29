Американський штат Мен заборонив включати Трампа в бюлетень для голосування

Державний секретар штату Мен, член Демократичної партії, у четвер усунула колишнього президента США Дональда Трампа від участі в президентських праймеріз штату, пославшись на положення Конституції щодо повстання. Це стало першим одностороннім кроком посадовця виборчої системи. Водночас Верховний суд США може прийняти рішення щодо того, чи має Трамп право продовжувати виборчу кампанію.

Рішення держсекретаря Шенні Беллоуз було ухвалене після того, як в Колорадо на початку цього місяця Верховний суд виключив Трампа з бюлетенів для голосування на основі розділу 3 14-ї поправки до Конституції. Виконання цього рішення відкладено на час, доки Верховний суд США не вирішить, чи забороняє Трампу положення часів громадянської війни брати участь у виборах. Поправка забороняє особам, які "брали участь у повстанні", обіймати посади.

Виборча кампанія Трампа заявила, що оскаржить рішення Беллоуз у судах штату Мен, і Беллоуз призупинила виконання свого рішення, доки ця судова система не винесе рішення у справі. Зрештою, ймовірно, найвищий суд країни матиме останнє слово щодо того, чи буде Трамп брати участь у виборах у Мен та інших штатах.

Беллоуз вказала, що Трамп більше не може балотуватися на свою попередню посаду, оскільки його роль у нападі на Капітолій США 6 січня 2021 року порушила Розділ 3, який забороняє обіймати посади тим, хто "бере участь у повстанні". Беллоуз ухвалила таке рішення після того, як деякі жителі штату, включаючи двопартійну групу колишніх законодавців, оскаржили позицію Трампа на виборах.

"Мій висновок не був легковажним, — написала Беллоуз у своєму рішенні на 34 сторінках. - Я пам’ятаю, що жоден державний секретар ніколи не усував кандидата в президенти з бюлетенів на підставі розділу 3 Чотирнадцятої поправки. Однак я також пам’ятаю, що жоден кандидат у президенти ніколи раніше не брав участі в повстаннях".

Кампанія Трампа негайно розкритикувала це рішення. "Ми спостерігаємо в режимі реального часу спробу викрадення результатів виборів і позбавлення американських виборців прав", — заявив речник кампанії Стівен Чунг.

Експерти з права заявили, що рішення в четвер демонструє необхідність того, щоб найвищий суд країни, який ніколи не ухвалював рішення щодо розділу 3, роз’яснив, що можуть зробити штати.

"Очевидно, що ці рішення продовжуватимуть з’являтися та можуть не співпадати (наприклад, багато штатів можуть залишити Трампа в бюлетені, через ризик оскаржень), доки не буде остаточних і вирішальних вказівок від Верховного суду США, – написав Рік Хасен, професор права Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, про рішення штату Мен. - Здається однозначно, що [Верховному суду] рано чи пізно доведеться розглянути справу по суті".

У своєму рішенні Беллоуз визнала, що, ймовірно, останнє слово буде за Верховним судом США, але сказала, що для неї важливо виконати свій службовий обов’язок.

Її дії похвалили колишні законодавці штату, автори петиції, яка закликала її розглянути справу.

"Держсекретар Беллоуз продемонструвала велику сміливість у своєму рішенні, і ми з нетерпінням чекаємо на допомогу їй захистити своє розважливе і правильне рішення в суді. Жодна обрана посадова особа не стоїть вище закону чи нашої Конституції, і сьогоднішнє рішення підтверджує цей найважливіший американський принцип", — заявили республіканець. Кімберлі Розен, незалежний Томас Савіелло та демократ Ітан Стрімлінг.

Але інші республіканці в штаті були обурені.

"Це фіктивне рішення, яке імітує диктатури Третього світу, — заявив у заяві лідер республіканців у Палаті представників штату Мен Біллі Боб Фолкінгем. - Це не витримає юридичної перевірки. Люди мають право обирати своїх лідерів без бездумних рішень партійних хакерів".

Кампанія Трампа у вівторок вимагала, щоб Беллоуз відмовилася від участі у справі, оскільки вона раніше написала у Twitter, що 6 січня було "повстанням", і засмутилась, коли Трампа виправдали в процесі імпічменту в Сенаті США після нападу на Капітолій. Вона відмовилася відійти вбік.

Час ухвалення рішення Верховним судом США невідомий, але обидві сторони хочуть, щоб це було швидко.

Автори петиції у справі Колорадо в четвер закликали вищий суд країни прийняти рішення до 5 березня, відомого як Супервівторок, коли в 16 штатах, включаючи Колорадо і Мен, заплановано голосування в процесі висунення кандидатів у президенти від Республіканської партії.

Високий суд повинен спочатку офіційно прийняти справу, але юридичні експерти вважають, що так буде. Справи Розділу 3, здається, створені спеціально для Верховного суду, вони стосуються сфери управління США, де судові вказівки відсутні.

Це положення було додано в 1868 році, щоб не дати переможеним конфедератам повернутись на колишні владні посади в місцевому та федеральному уряді. Поправка забороняє будь-кому, хто порушив присягу "підтримувати" Конституцію, обіймати посади.