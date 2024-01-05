Виборці в Іллінойсі та Массачусетсі подали петицію за виключення Трампа з бюлетенів праймеріз

Група виборців, включно із колишнім мером Бостона, 4 січня подала петицію про виключення колишнього президента США Дональда Трампа з бюлетенів для голосування на республіканських праймеріз. Аналогічну петицію подали й виборці в Іллінойсі.

В обох випадках виборці посилаються на 14-ту поправку до Конституції США, яка забороняє обіймати посаду президента будь-кому, хто брав участь у повстанні або заколоті проти країни або ж надавав допомогу її ворогам.

Дональд Трамп порушив свою присягу і вперше в історії нашої країни підбурив насильницьке повстання

Трампа критикують за його роль під час атаки на Капітолій 6 січня 2021 року, що, як вважає група позивачів, дискваліфікує його відповідно до цієї поправки до Конституції.

Подібні петиції були подані у близько 20 штатах США. Петиція у Массачусетсі була оформлена організацією "Свобода слова для людей" (Free Speech for People). Це та сама організація, яка просувала використання 14-ої поправки до Конституції США для виключення Трампа з бюлетенів для голосування на республіканських праймеріз в Міннесоті, Мічигані, Орегоні та Іллінойсі.

“Дональд Трамп порушив свою присягу і вперше в історії нашої країни підбурив насильницьке повстання, напад на Капітолій США, погрожував вбивством віцепрезиденту та лідерам Конгресу та зірвав мирну передачу влади”, — говорить директор організації "Свобода слова для людей".

В Республіканській партії штату Массачусетс критикують петицію. “Ми вважаємо, що дискваліфікація кандидата в президенти шляхом правових маневрів створює небезпечний прецедент для демократії”, – йдеться в заяві Республіканської партії штату.

Дискваліфікація кандидата в президенти шляхом правових маневрів створює небезпечний прецедент для демократії.

Раніше, 4 січня, державний секретар штату Мейн, член Демократичної партії, усунула колишнього президента США Дональда Трампа від участі в президентських праймеріз штату, пославшись на положення Конституції щодо повстання. Це стало першим одностороннім кроком посадовця виборчої системи. До цього аналогічне рішення ухвалив Верховний суд Колорадо.

Рішення Верховного суду Колорадо і держсекретаря штату Мейн призупинені до завершення розгляду апеляцій.

2 січня Трамп подав оскарження на рішення держсекретаря штату Мейн, який заборонив йому брати участь у праймеріз через його роль у нападі на Капітолій.

У середу, 3 січня, команда Трамп звернулась до Верховного суду США з проханням переглянути аналогічне рішення, ухвалене Верховним судом штату Колорадо.

Останньою інстанцією вирішення цього питання залишається Верховний суд США.

У подібних позовах в Міннесоті та Мічигані суди відмовились використовувати 14-ту поправку до Конституції США, щоб викреслити імʼя Трампа з бюлетенів для голосування на республіканських праймеріз. Так, Верховний суд Міннесоти в листопаді відмовився забороняти колишньому президенту балотуватися, а в Мічигані на підставі тези про те, що дискваліфікація кандидата в президенти – питання політичне, а не юридичне, суд ухвалив, що Конгрес країни, а не судова влада, має вирішувати, чи може Трамп залишитися у виборчих бюлетенях.

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