Голосування буде за свободу і демократію. Байден нагадав про штурм Капітолія у першій передвиборчій промові

У першій промові своєї передвиборчої кампанії 2024 року президент Джо Байден різко засудив свого ймовірного опонента Дональда Трампа, сказавши, що демократія та основні свободи Америки опиняться під загрозою, якщо колишній президент Дональд Трамп повернеться до Білого дому.

Президент Байден виступав у п'ятницю, 5-го січня на околицях Філадельфії у своєму рідному штаті Пенсильванія напередодні річниці повстання 6-го січня 2020 року, у підбурюванні до якого звинувачують колишнього президента Трампа.

«Сьогодні ми тут, щоб відповісти на найважливіше питання: чи демократія все ще є «священною справою» Америки?» — цитував у промові Байден фразу першого президента США Джорджа Вашингтона.

«Це не риторичне, академічне чи гіпотетичне (питання). Чи є демократія все ще «священною справою» Америки, є найактуальнішим питанням нашого часу. І це суть виборів 2024 року», – наголосив Байден, звертаючись до виборців.

У Білому Домі повідомили, що для написання своєї промови Байден спілкувався з істориками та науковцями.

Місце для промови Байден вибрав теж символічне. Воно знаходиться біля колишнього військового табору Веллі-Фордж, де розташовувалась Континентальна армія під командуванням Джорджа Вашингтона. Це місце один із символів боротьби за американську незалежність.

Байден нагадав, що Джордж Вашингтон був на піку своєї популярності після перемоги над Британією та міг би залишатись при владі скільки завгодно, але відмовився від влади.

"Це була б не та Америка, за яку боровся він та американські війська тут у Веллі-Фордж», – наголосив Байден.

У своїй промові Байден згадував штурм Капітолія прихильниками тоді ще президента Дональда Трампа, які 6-го січня 2021 року після промови Трампа перед своїми прихильниками намагались зірвати формальне визнання обраного президента Джо Байдена. Трамп стверджував, що вибори були сфальшованими і закликав їх не визнавати, після чого частина людей пішла до будівлі Конгресу.

"Вперше в нашій історії заколотники прийшли зупинити мирну передачу влади в Америці, розбиваючи вікна, знищуючи двері, нападаючи на поліцію" – нагадував про ці події Байден.

У своїй промові Байден заявив, що Трамп готовий помилувати цих заколотників, якщо прийде до влади. А якщо програє вибори, то знову може оголосити вибори «сфальсифікованими».

"Кампанія Дональда Трампа це про нього, а не про Америку, не про вас. Кампанія Трампа одержима минулим, а не майбутнім. Він готовий пожертвувати нашою демократією, щоб прийти до влади", – додав Байден.

Він сказав, що Трамп провалив основний іспит американських лідерів – довіряти людям вибір обраних посадових осіб і виконувати їхні рішення.

Як зауважують оглядачі газети New York Times (NYT), «жорсткість нападу пана Байдена на свого суперника продемонструвала як те, що його кампанія вважає головними ставками виборів 2024 року, так і його небезпечне політичне становище».

Байден має низький рейтинг, опитування свідчать, що він може програти Трампу, якщо той буде його суперником, також виборців непокоїть вік Байдена та майбутнє економіки.

Незабаром після Байдена Трамп також виступив на передвиборчому мітингу в штаті Айова, де швидко відреагував на слова Байдена, назвавши коментарі президента «жалюгідним нагнітанням страху» та звинувативши його у «зловживанні спадщиною Джорджа Вашингтона», повідомляє NYT.

Як зазначає газета, 31-хвилинна промова була першим передвиборчим виступом Байдена після того, як він оголосив у квітні минулого року, що знову балотуватиметься на посаду президента.

Оглядачі газети кажуть, що «за тоном і змістом, це був, мабуть, найсильніший публічний виступ проти Трампа» відколи вони стали політичними суперниками у 2019 році.



У промові Байден не згадав про 91 звинувачення у кримінальних злочинах, на адресу колишнього президента, дотримуючись обіцянки уникати юридичних проблем свого суперника та зосереджуючись безпосередньо на діях Трампа.