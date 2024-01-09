Суд заслухав аргументи сторін в справі про імунітет Трампа

Колегія з трьох суддів Апеляційного суду округу Колумбія сьогодні заслухала аргументи у справі колишнього президента США Дональда Трампа про імунітет від судового переслідування, пов’язаного з його спробою скасувати результати виборів 2020 року.

Трамп прибув до будівлі федерального суду у Вашингтоні близько 9:30. Його кортеж в'їхав прямо в гараж, з пресою Дональд Трамп не спілкувався.

Слухання відкрив адвокат Трампа Джон Зауер, захисту виділено 20 хвилин.

Санкціонувати судове переслідування президента за його офіційні дії означало б відкрити скриньку Пандори, від чого ця нація може ніколи не оговтатися

Джон Зауер заявив, що переслідування колишнього президента "відкриє скриньку Пандори".

"Санкціонувати судове переслідування президента за його офіційні дії означало б відкрити скриньку Пандори, від чого ця нація може ніколи не оговтатися", — сказав Зауер.

Відтак адвокат спитав, чи "можна притягнути Джорджа Буша до кримінальної відповідальності за перешкоджання правосуддю за нібито надання неправдивої інформації Конгресу, щоб схилити країну до війни в Іраку під фальшивими приводами?"

За словами адвоката, перед тим, як президент може постати перед судом, до нього має бути застосована процедура імпічменту, в ході якої він має бути визнаний винним в обох палатах Парламенту.

Суддя апеляційного суду Флоренс Пан, висунута президентом Джо Байденом, відкинула аргумент захисту.

"Щойно ми визнаємо, що президентів можна притягнути до відповідальності лише за певних обставин, принцип розподілу влади нівелюється, і суд лише має вирішити, чи правильно тлумачаться положення про імпічмент?" - заявила суддя Пан.

Президент має унікальну конституційну роль, але він не вище закону

Представник обвинувачення, помічник спеціального прокурора Джеймс Пірс почав свої аргументи в апеляційному суді, закликавши колегію суддів не визнавати імунітет колишнього президента Дональда Трампа від кримінального переслідування.

"Жодного разу в історії нашої країни до цієї справи жоден президент не стверджував, що імунітет від кримінального переслідування поширюється на період його перебування на посаді. Президент має унікальну конституційну роль, але він не вище закону", — сказав Пірс.

Пірс висловив незгоду з позицією захисту, що кримінальне переслідування може відбутися лише після того, як президента визнають винним шляхом процедури імпічменту в Конгресі. Пірс стверджує, що імпічмент і судове переслідування — це окремі процеси. Пірс каже, що імпічмент є політичним процесом, але існує також юридичний процес, який, не є політичним. Судовий процес, за його словами, має певні гарантії, наприклад, прокурори дотримуються суворих кодексів і діють регулярно.

Сам Дональд Трамп не виступав на сьогоднішньому засіданні, але виглядав збентеженим під час аргументів спеціального прокурора, кажуть оглядачі.

Апеляційний суд округу Колумбія розглядає питання про те, чи має Трамп імунітет від судового переслідування за дії, які, на думку захисту, є діями посадовця які входять до обов’язків і відповідальності президента.

Трамп стикається з обвинуваченнями у федеральному суді Вашингтона, які були висунуті спеціальним прокурором Джеком Смітом. Колишній президент не визнав себе винним за всіма чотирма пунктами звинувачення: змова з метою обману США; змова з метою перешкоджання офіційному процесу; обструкція; та змова проти реалізації права голосу та підрахунку голосів.

Трамп стверджує, що його дії у 2020 році входили до його офіційних президентських обов’язків і тому були захищені президентською недоторканністю.

Сьогоднішні слухання тривали близько 75 хвилин. Трамп покинув будівлю суду, не поспілкувавшись з журналістами. Представник його передвиборчої кампанії Стівен Чунг сказав, що незабаром він виступить із промовою в місцевому готелі.

Суд розглядає справу у прискореному порядку, тому рішення може бути винесене швидко. Очікується, що сторона, яка програє, негайно звернеться з апеляцією до Верховного суду США.