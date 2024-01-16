Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Time. Перемога Трампа в Айові, промова про Україну

Час-Time. Перемога Трампа в Айові, промова про Україну
Embed
Час-Time. Перемога Трампа в Айові, промова про Україну

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

В ефірі Час-Time. В Айові Трамп здобув 51% голосів. Як відбулись перші партійні вибори республіканців? З чим приїхав до Давоса Зеленський і який меседж намагається донести партнерам українська делегація? Міністр оборони Болгарії: Майже цілодобово болгарський ВПК працює на перемогу України. Білий дім: Байден планує зустрітися із представниками Конгресу, щоб обговорити критичну важливість ухвалення додаткового фінансування для національної безпеки. Через побоювання розширення впливу Китаю, Філіппіни знову надають американським військовим доступ до об’єктів по всій країні.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG