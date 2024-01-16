Час-Time. Перемога Трампа в Айові, промова про Україну

В ефірі Час-Time. В Айові Трамп здобув 51% голосів. Як відбулись перші партійні вибори республіканців? З чим приїхав до Давоса Зеленський і який меседж намагається донести партнерам українська делегація? Міністр оборони Болгарії: Майже цілодобово болгарський ВПК працює на перемогу України. Білий дім: Байден планує зустрітися із представниками Конгресу, щоб обговорити критичну важливість ухвалення додаткового фінансування для національної безпеки. Через побоювання розширення впливу Китаю, Філіппіни знову надають американським військовим доступ до об’єктів по всій країні.