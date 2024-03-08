Суддя відмовив Дональду Трампу у звільненні від негайної сплати 83,3 млн доларів у справі про наклеп

Суд у Нью-Йорку відхилив прохання Дональда Трампа надати йому більше часу на відшкодування збитків у справі про наклеп на письменницю Е.Джин Керрол.

Федеральний суддя Льюїс Каплан повідомив адвокатам Трампа в письмовому вигляді, що він не відкладатиме терміни розміщення застави, яка забезпечить можливість виплати винагороди Джин Керролл, якщо рішення суду буде підтверджене в процесі апеляції.

Суддя сказав, що будь-які фінансові витрати Трампа є наслідком його повільної реакції на вирок суду у справі про наклеп, який суд виніс ще наприкінці січня цього року.

Кошти для Керролл мають бути переказані до 11 березня цього року.

У п’ятницю, 8 березня, Трамп повідомив, що він домовився про заставу для апеляції щодо цієї виплати в розмірі 91,63 мільйона доларів від Federal Insurance Co, що відображає звичайну практику суду першої інстанції, згідно з якою, застави повинні дорівнювати 110% від суми, вказаної у судовому рішенні.

Присяжні федерального суду Мангеттена у січні винесли вирок, що колишній президент США Дональд Трамп має заплатити близько 83,3 мільйона доларів письменниці Е.Джин Керролл через публічні заяви, які він робив, використовуючи зневажливі слова щодо неї та заперечуючи її звинувачення в зґвалтуванні. 18,3 мільйона доларів компенсації за шкоду її репутації та 65 мільйонів доларів штрафу.

Раніше суддя вже постановляв, що заяви колишнього президента США були наклепницькими. Сторона Керролл цього разу вимагала від Трампа виплатити компенсацію за репутаційну шкоду.

Трампа звинувачували у сексуальному насильстві, вчиненому щодо письменниці Е. Джин Керролл. Справа ґрунтується на звинуваченнях письменниці у тому, що Трамп вчинив сексуальне насильство над нею в роздягальні розкішного універмагу на Манхеттені 1996 року.

У 2019 році Дональд Трамп, який вже був президентом США, стверджував, що не знав Керролл, і звинуватив її у брехні з метою сприяти продажам книги та для завдання йому політичної шкоди.

У травні 2023 року на засіданні суду, де Трамп був відсутній, присяжні присудили Керролл компенсацію у розмірі 5-ти мільйонів доларів, встановивши, що Трамп вчинив сексуальне насильство над нею, але не зґвалтував її, відповідно до визначення зґвалтування у законодавстві штату Нью-Йорк. Присяжні також дійшли висновку, що Трамп зганьбив Керролл у своїх заявах.

На судовому засіданні у січні 2024 року Трамп був присутній та дав короткі свідчення, однак його зауваження були суттєво обмежені суддею, який постановив, що присяжні повинні прийняти вердикт суду, винесений у травні 2023 року, й мають лише вирішити, яку суму компенсації за збитки, якщо такі були, належить виплатити для Керролл.

Адвокати Трампа оскаржили вирок, який включав штрафну винагороду у розмірі 65 мільйонів доларів, заявивши, що є “велика ймовірність”, що він буде зменшений або скасований після апеляції.

У своєму розпорядженні у четвер, 7 березня, суддя Каплан зазначив, що юристи Трампа чекали 25 днів, намагаючись відтягнути час внесення застави за штраф.

“Теперішня ситуація пана Трампа є результатом його власних дій щодо уповільнення”, — написав Каплан.

Він також зазначив, що витрати на судовий процес, який триває, не становлять непоправної шкоди. Адвокатка Трампа Аліна Хабба не коментувала рішення судді.

В окремій справі у січні 2024 року суддя штату Нью-Йорк зобов’язав Дональда Трампа та його компанію сплатити 355 мільйонів доларів штрафу за багаторічну схему введення в оману банків та інших організацій за допомогою фінансових звітів, які перебільшували його статки. Разом з відсотками Трамп винен штату майже 454 мільйони доларів.

У матеріалі використані повідомлення АР, Reuters.