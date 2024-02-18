Трампа оштрафували на 355 мільйонів доларів у судовій справі про фінансове шахрайство: можливі наслідки для колишнього президента

Суддя Артур Енгорон у п’ятницю, 16 лютого, зобов’язав Дональда Трампа сплатити 355 мільйонів доларів штрафу за цивільне шахрайство та заборонив Трампу обіймати керівні посади у будь-якій нью-йоркській компанії протягом трьох років.

Це рішення у справі про фінансове шахрайство у Нью-Йорку, яке Трамп вже назвав “втручанням у вибори”, може суттєво ускладнити фінансові справи та можливість займатися бізнесом у своєму рідному місті для колишнього президента та ймовірного кандидата від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року.

В чому суть судового рішення

Згідно з повідомленням видання The New York Times, Трампу загалом наказано виплатити штату Нью-Йорк близько 450 мільйонів доларів, адже на штраф у 355 мільйонів доларів також нараховують відсотки за весь час, протягом якого, на думку судді, Трамп та його компанія користувалися кредитами на пільгових умовах.

Агентство AP нагадує, що теперішній штраф було накладено через кілька днів після того, як в іншому цивільному судовому процесі Трампа зобов’язали виплатити 83,3 мільйона доларів письменниці Е. Джин Керролл за шкоду її репутації після того, як вона звинуватила його в сексуальному насильстві.

Таким чином, загалом Трамп може бути винний понад пів мільярда доларів у вигляді фінансових покарань, накладених судом.

На додаток суддя Енгорон своїм рішенням заборонив колишньому президенту обіймати керівні посади в “Організації Трампа” або будь-якій іншій нью-йоркській компанії протягом трьох років, а його синам Еріку Трампу та Дональду Трампу-молодшому — протягом двох років.

Крім того, Трампу та його бізнесу заборонено протягом трьох років отримувати кредити у фінансових установах, зареєстрованих у штаті Нью-Йорк. Наостанок Енгорон наказав призначити незалежного директора з дотримання правил в “Організацію Трампа”.

Як зазначає видання The Wall Street Journal з посиланням на думки юристів, заборона на кредитування може мати найбільші наслідки для Трампа та його бізнесу, адже більшість великих банків США зареєстровані або мають філії в Нью-Йорку.

“Коли ви займаєтесь нерухомістю, вам потрібні гроші”, — заявив Еван Готлоб, партнер юридичної фірми Saul Ewing, якого цитує The Wall Street Journal. “Це рішення справді ускладнює їхню спроможність отримувати гроші для будівництва по всьому світу”. Хоч Трамп також може отримати кредити деінде, цей процес може бути складнішим та, ймовірно, покладатиметься на менші фінансові установи.

Водночас видання зауважує, що судове рішення могло бути гіршим для колишнього президента, адже суддя відкинув деякі ще суворіші покарання, яких вимагали прокурори. Зокрема не було запроваджено довічну заборону Трампу обіймати керівні посади у будь-якій компанії, зареєстрованій у штаті Нью-Йорк, а також було скасовано попереднє рішення призупинити деякі бізнеси Трампа.

Що робитиме Трамп тепер

Трамп заявив, що подасть апеляцію на рішення судді.

Його адвокат Крістофер Кайс сказав мережі ABC News: “Президент Трамп, звичайно, подаватиме апеляцію, і він залишається впевненим, що Апеляційний відділ зрештою виправить незліченну кількість катастрофічних помилок, допущених судом першої інстанції без прив’язки до закону чи реальності”.

Водночас The New York Times пояснює, що у Трампа буде лише близько 30 днів, щоб або самому знайти необхідні гроші на штраф, або переконати якусь іншу компанію внести за нього заставу. Якщо заставу буде внесено спеціальною заставною компанією, а не самим Трампом, колишньому президенту не доведеться сплачувати штраф, поки суд розглядатиме його апеляцію.

Видання деталізує, що заставна компанія фактично гарантує, що Трамп має гроші, щоб сплатити накладений штраф, що дозволяє відтягнути його стягнення, поки відбувається розгляд апеляції. Своєю чергою Трамп повинен буде сплатити за послуги компанії та надати їй певну заставу.

За інформацією видання, адвокати колишнього президента вже зв’язуються з відповідними компаніями, однак невідомо, коли й на яких умовах може бути досягнуто угоду про заставу.

Якщо апеляцію Трампа буде відкинуто, й судове рішення буде підтримано, Трампу, вірогідно, доведеться сплатити гроші з власної кишені. Політичні внески прихильників колишнього президента не можна буде використати з цією метою.

Чи стане Трамп банкрутом

The New York Times вважає, що “загалом, рішення судді становить безпрецедентну загрозу для фінансів пана Трампа, його сімейного бізнесу та його его в критичний для колишнього президента час”.

При цьому, згідно з аналізом видання, сам Трамп не збанкрутує, а “Організація Трампа” не припинить свою діяльність, хоч і суттєво втратить свої позиції у бізнесі нерухомості в Нью-Йорку.

Видання The Wall Street Journal нагадує, що чистий капітал Трампа оцінюють у приблизно 3 мільярди доларів, але розмір його ліквідних активів невідомий.

За підрахунками The New York Times, станом на 2023 рік, Трамп володів понад 350 мільйонами доларів готівки та еквівалентних ліквідних інструментів. Сам Трамп заявив минулого року під присягою, що його ліквідні активи перевищували 400 мільйонів доларів.

“Це [штрафи, накладені судом] може бути те, що він не зможе заплатити без продажу нерухомості”, — сказав Джон Коффі, професор корпоративного права та права цінних паперів у Школі права Колумбійського університету, цитує The Wall Street Journal.

The New York Times погоджується з таким висновком, зазначаючи, що значна частина капіталу колишнього президента зосереджена у нерухомості, і якщо у нього закінчиться готівка, йому, можливо, доведеться продати або закласти деякі об’єкти такої нерухомості.

“Хоча він не збанкрутує, оскільки вартість цих будівель значно перевищує штраф, накладений суддею Енгороном, продаж будь-якої нерухомості буде особистою образою для колишнього президента, який пишається своєю власністю. Це також може бути нелегко: часто потрібен час, щоб знайти покупця, готового заплатити хорошу ціну”, - підсумовує The New York Times.

Як це вплине на президентську кампанію

“Ми повернемося до роботи”, - пообіцяв Трамп у п'ятницю, 16 лютого, цитує ABC News. “Ми подамо апеляцію, і ми досягнемо успіху, я думаю...”, - сказав колишній президент.

The New York Times зазначає, що нещодавні судові вироки у справах Трампа можуть стати “жахливою прелюдією” до кримінальних судових процесів колишнього президента, перший з яких має розпочатися у березні 2024 року, і де йому може загрожувати в'язниця. Відтак ці події разом “лише посилять хаос” навколо Трампа у той час, як він вестиме президентську кампанію.

Сам Трамп досить різко висловився щодо рішень та причетних до них осіб. Агентство AP повідомляє, що на зустрічі з виборцями неподалік Детройту у штаті Мічиган у суботу, 17 лютого, Трамп назвав рішення Енгорона “беззаконним і неконституційним звірством, яке спалює наші закони”.

Він назвав суддю Енгорона “шахраєм”, а генеральну прокурорку штату Нью-Йорк Летицію Джеймс, яка порушила справу проти нього, “божевільною”. Трамп також назвав спеціального прокурора Джека Сміта, який висунув проти нього два федеральних звинувачення, “твариною”.

Водночас AP зауважує, що наразі важко зрозуміти, який ефект матиме така риторика колишнього президента під час виборчої кампанії серед виборців у передмістях, які ще не визначилися з кандидатом.