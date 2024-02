"Гарний день для Трампа". Спробу штату Колорадо усунути експрезидента з виборчих бюлетенів скептично сприйняли в Верховному суді США

Спроба дискваліфікувати експрезидента США Дональда Трампа від можливості знову балотуватися на пост президента зустріла скептичні реакції у Верховному суді США в четвер. Судді різних ідеологій висловили сумніви щодо юридичної обґрунтованості, а також занепокоєння щодо практичних наслідків усунення Трампа з виборчого бюлетеня.

Верховний суд США переглядав рішення Верховного суду штату Колорадо, який встановив, що згідно з 14-ю поправкою до Конституції Трамп не має права обіймати посаду президента, і наказав виключити його з голосування на первинних виборах республіканців у штаті.

Підтримка Верховним судом рішення у Колорадо відкриє шлях для того, щоб Трампа вилучили з первинних виборів в інших штатах за подібними звинуваченнями, і, якщо його все ж таки виберуть кандидатом у президенти від Республіканської партії, виникне питання про те, чи може він бути балотуватись на загальних виборах в листопаді.

Суддя Олена Каган, одна з членів ліберально орієнтованої меншості суду, сформулювала питання, яке, здається, хвилювало низку її колег. "Чому один штат має отримати можливість приймати це рішення не тільки щодо своїх мешканців, але й для решти країни?" — запитала вона.

Суддя Емі Коні Барретт, член консервативної більшості суду, повторив цю стурбованість, сказавши: "Це не схоже на питання штату".

14-та поправка до Конституції

Справа Колорадо базується на 14-тій поправці до Конституції, прийнятій після громадянської війни понад 150 років тому. Її включили, щоб колишні чиновники США, які зрадили присягу захищати Конституцію та приєдналися до бунтівних штатів Конфедерації, не могли обіймати відповідальні державні посади

В тексті розділу 3 зазначено, що особа не може обіймати будь-яку посаду, цивільну чи військову, у Сполучених Штатах чи будь-якому штаті, якщо вони раніше склала присягу на вірність Конституції, потім брала участь у заколоті або повстанні проти неї.

Державний секретар Колорадо заявив, що через підбурювання Трампом штурму Капітолія 6 січня 2021 року, коли протрампівський натовп намагався зірвати затвердження Конгресом перемоги Джо Байдена на президентських виборах 2020 року, він винен у повстанні і тому не має права обіймати посаду президента.

Інші аргументи

Джонатан Мітчелл, адвокат колишнього президента, навів низку аргументів на користь скасування рішення суду Колорадо.

Мітчелл наполягав на тому, що Трамп, незважаючи на чотири роки перебування на посаді президента, ніколи не був "посадовцем Сполучених Штатів" у значенні поправки. Він навів приклади з Конституції, які, на його думку, свідчать до президент не належить до посадовців.

Він також стверджував, що дозволити Колорадо заборонити Трампу брати участь у виборах було б незаконним, оскільки текст поправки забороняє колишнім повстанцям лише обіймати посади, а не балотуватися.

Він зазначив, що в розділі 3 поправки йдеться, що більшість у дві третини обох палат Конгресу може скасувати дискваліфікацію колишнього повстанця.

Мітчелл стверджував, що навіть якщо кандидат у президенти визнає, що був колишнім повстанцем, штат не можу заборонити особі балотуватись, через можливість, що — між виборами і інавгурацією — Конгрес може скасувати дискваліфікацію.

Жорсткі питання

Джейсон Мюррей, виступаючи на підтримку рішення у справі Колорадо, заперечив твердження про те, що Трамп не був посадовцем Сполучених Штатів. Він стверджував, що трактування поправки Мітчеллом робить "особливий виняток" із правил.

"Немає можливого обґрунтування для такого виключення, і суд повинен відхилити аргумент про помилку авторів", - сказав він.

Він також заперечував аргумент, що рішення на користь Колорадо спричинить хаос в інших штатах. Мюррей стверджував, що Верховний суд має право розглядати будь-які такі позови.

Однак низка суддів у колегії поставили йому жорсткі питання. Суддів турбувало, що наслідки рішення на користь Колорадо будуть великими та непередбачуваними.

"Страшні наслідки"

Головний суддя Джон Робертс поставив під сумнів фундаментальні припущення, які лежать в основі рішення суду Колорадо, зазначивши, що 14-та поправка розроблена, щоб дозволити федеральному уряду встановлювати обмеження на вибори в штатах, а не дозволяти окремим штатам вживати заходів, які мають загальнодержавний вплив.

"Суть 14-ї поправки полягала в обмеженні влади штатів, чи не так?" — запитав Робертс.

Головний суддя сказав, що якщо рішення Колорадо залишиться в силі, це, швидше за все, спровокує зусилля прихильників обох партій по всій країні, щоб вилучити кандидата від суперницької партії з виборчих бюлетенів штату.

"Це досить страшний наслідок", - сказав Робертс.

Суддя Семюел Аліто погодився під час опитування представника штату Колорадо Шеннона Стівенсона, попередивши про "некеровані наслідки", якщо рішення буде підтримано.

"Нам сказали, що якщо те, що зробив Колорадо отримає підтримку, інші штати вживуть заходи у відповідь і потенційно виключать іншого кандидата з голосування, — сказав Аліто. - А як щодо такої ситуації?"

Гарний день для Трампа

Керміт Рузвельт, професор права в Університеті Пенсильванії, сказав Голосу Америки, що, загалом, результатом сьогоднішньої суперечки стало те, що суд, схоже, схильний прийняти рішення на користь Трампа, заблокувавши Колорадо усунення його з голосування.

"Я вважаю, що обговорення було сприятливе для Трампа, — сказав Рузвельт. - Судді, здавалося, більш схильні відкинути рішення (штату Колорадо). У багатьох суперечках вони, здавалося, шукали способи зробити це".

Рузвельт, який подав до суду виклад своєї позиції на користь рішення штату Колорадо, сказав, що, на його думку, суд, "сприймає" аргументу, що "один штат це не може зробити сам і виникає проблема, якщо штат намагається це зробити для загальнодержавної посади".

Однак він сказав, що якщо суд винесе рішення проти Колорадо на підставі потенційних наслідків дозволу одному штату заблокувати доступ до бюлетенів на національних виборах, це не розв'яже фундаментальне питання про те, чи Трамп вчинив повстання і, отже, він не має права брати участь у виборах на посаду президента.

За словами Рузвельта, якщо Трамп переможе на виборах, він все одно може постати перед судом, за поданням опонентів, що він не може пройти інавгурацію.