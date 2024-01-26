Вирок суду присяжних: Трамп має виплатити 83.3 млн дол. письменниці Керролл через наклеп

Присяжні федерального суду Мангеттена винесли вирок, що колишній президент США Дональд Трамп має заплатити близько 83,3 мільйона доларів письменниці Е.Джин Керролл через публічні заяви, які він робив, використовуючи зневажливі слова щодо неї та заперечуючи її звинувачення в зґвалтуванні.

Загальна сума компенсації є у понад вісім разів вищою за суму коштів, яку Керролл вимагала у своєму початковому позові. Письменниця очікувала компенсації у 10 мільйонів доларів за пошкоджену репутацію.

Як повідомляє CNN, присяжні вирішили, що Трамп має виплатити Е.Джин Керролл 18,3 мільйона доларів компенсації та 65 мільйонів доларів штрафу.

Компенсацію в розмірі 18,3 мільйона доларів — це 11 млн дол. на фінансування кампанії з відновлення її репутації та ще 7,3 мільйона доларів за емоційну шкоду, завдану його публічними заявами у 2019 році.

Суд присяжних у федеральному суді Мангеттена - семеро чоловіків і двоє жінок - після завершальних промов обох сторін справи обговорювали вирок близько 2 год 45 хв перед тим, як оголосити своє рішення щодо суми компенсації, яку Дональд Трамп має виплатити Е. Джин Керролл за наклепницькі публічні заяви, які він зробив про письменницю у 2019 році.

Після оголошення вироку колишній президент Трамп назвав рішення присяжних "смішним" і написав у мережі Truth Social: "Я повністю не згоден з обома вироками, і буду оскаржувати це полювання на відьом, кероване Байденом, зосереджене на мені та Республіканській партії".

Це другий суд, пов’язаний зі звинуваченнями Е. Джин Керролл на адресу Трампа. Раніше суддя вже постановив, що заяви колишнього президента були наклепницькими. Сторона Керролл цього разу вимагала від Трампа виплатити компенсацію за репутаційну шкоду.

Трампа звинувачували у сексуальному насильстві, вчиненому щодо письменниці Е. Джин Керролл. Справа ґрунтується на звинуваченнях письменниці у тому, що Трамп вчинив сексуальне насильство над нею в універмазі 1996 року.

Трамп заперечував обвинувачення та називав письменницю "психічно хворою", однак провадження двох цивільних позовів проти нього продовжили. Трампа було визнано відповідальним за одним із позовів, ще один позов було передано до суду.

У травні 2023 року, дев’ять присяжних після цивільного процесу вирішили, що експрезидент не ґвалтував Джин Керролл, але визнали його відповідальним за наклеп на письменницю. Трампа зобов’язали виплатити Керролл 5 мільйонів доларів компенсації.

Керролл подала до суду на Трампа за побиття, стверджуючи, що його поведінка кваліфікується як сексуальний злочин, оскільки це було зґвалтування, сексуальне насильство або насильницькі дотики.

Хоча присяжні не визнали, що вона довела факт зґвалтування, вони все-таки погодилися з тим, що Трамп вчинив сексуальне насильство.

Ця справа — цивільна. Втім проти експрезидента Трампа відкрито ще 4 кримінальних справи: дві — на рівні штатів і дві — на федеральному рівні. Загалом наразі проти колишнього президента висунуто 91 кримінальне обвинувачення, починаючи від фальсифікації ділових записів у Нью-Йорку і закінчуючи спробами підриву президентських виборів 2020 року. За багатьма обвинуваченнями йому загрожує ув’язнення на термін від 10 до 20 років.

Попри юридичні негаразди, Дональд Трамп залишається фаворитом серед претендентів на номінацію стати кандидатом на виборах президента від Республіканської партії у 2024 році.