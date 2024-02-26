Трамп оскаржує вирок в цивільній справі, що включає виплату 454$ млн

НЬЮ-ЙОРК (AP) — Дональд Трамп подав апеляцію у цивільній справі про шахрайство у Нью-Йорку, в рамках якої суд нарахував йому виплати на суму 454 мільйони доларів, включаючи штраф та відсотки. Трамп оскаржує висновок судді про те, що він брехав про свої статки, коли розвивав імперію нерухомості, яка привела його до слави та президентства.

Юристи колишнього президента повідомили про апеляцію в понеділок, вимагаючи від апеляційного суду штату скасувати вердикт судді Артура Енгорона від 16 лютого за позовом генерального прокурора Летиції Джеймс і скасувати приголомшливі штрафи, які загрожують знищити грошові резерви Трампа.

Адвокати Трампа написали в судових документах, що вони просять апеляційний суд вирішити, чи "допустив Енгорон помилки у застосуванні права та/або фактів" і чи виходив він "за межі" своєї юрисдикції.

У апеляції Трампа не вказано, чи прагне Трамп призупинити стягнення виплати на час розгляду апеляції, вносячи гроші, активи або апеляційну заставу, яка покриває суму заборгованості, щоб мати право на автоматичне призупинення виконання рішення.

Запит про коментар було надіслано юристам Трампа та офісу генерального прокурора Нью-Йорка.

Енгорон встановив, що Трамп, його компанія та топменеджери, включаючи його синів Еріка та Дональда Трампа-молодшого, роками планували обман банків і страхових компаній, роздуваючи його статки у фінансових звітах, які використовувалися для забезпечення позик і укладання угод.

Серед інших покарань суддя наклав суворі обмеження на здатність компанії Трампа, Trump Organization, вести бізнес.

Звернення гарантує, що юридична боротьба через бізнес-практику Трампа триватиме в самий розпал президентських праймеріз і, ймовірно, після того, як він намагатиметься отримати номінацію від Республіканської партії на президентські вибори.

Якщо рішення Енгорона схвалять, Трамп змушений буде відмовитись від значної частини своїх статків. Енгорон вказав Трампу сплатити 355 мільйонів доларів штрафу, але з відсотками загальна сума зросла майже до 454 мільйонів доларів. Ця сума збільшуватиметься майже на 112 000 доларів на день, поки він не заплатить.

Трамп стверджує, що його статки становлять кілька мільярдів доларів, і минулого року він засвідчив, що мав близько 400 мільйонів доларів готівкою, окрім власності та інших інвестицій.

Джеймс, демократка, сказала ABC News, що якщо Трамп не зможе заплатити, вона спробує конфіскувати частину його активів. Звернення Трампа було очікуваним. Трамп пообіцяв подати апеляцію, а його адвокати місяцями закладали основу, часто заперечуючи проти того, як Енгорон веде судовий процес.

Трамп назвав рішення Енгорона "втручанням у вибори" та "використанням зброї проти політичного опонента". Трамп поскаржився, що його покарали за те, що він "створив ідеальну компанію, чудові гроші, чудові будівлі, чудове все".

Після винесення вердикту адвокат Трампа Крістофер Кайз заявив, що колишній президент був упевнений, що апеляційний суд "зрештою виправить незліченні та катастрофічні помилки, допущені судом першої інстанції без прив’язки до закону та реальності".

"Враховуючи серйозні ставки, ми переконані, що апеляційний суд скасує цей кричущий вердикт і покладе край цьому невпинному переслідуванню моїх клієнтів", — заявила адвокат Трампа Аліна Хабба.

Якщо рішення залишиться в силі, каже Хабба, "це послужить сигналом для кожного американця, що Нью-Йорк більше не відкритий для бізнесу".

Після подання апеляції почався 30-денний період, коли Трамп може заплатити або подати апеляцію та домагатися відстрочки. Під час судового процесу адвокати Трампа звинуватили Енгорона в "відчутній і величезній" упередженості.

Вони також заперечували проти позову Джеймс. Трамп стверджує, що закон, згідно з яким вона подала на нього до суду, є законом про захист споживачів, який зазвичай використовується для стримування компаній, які обкрадають клієнтів.

Адвокати Трампа вже принаймні 10 разів зверталися до апеляційного суду, щоб оскаржити попередні рішення Енгорона, у тому вони безуспішно клопотали про скасування штрафу у розмірі 15 000 доларів США після того, як Трамп опублікував зневажливий і неправдивий пост у соціальних мережах про працівника суду.

Адвокати Трампа давно стверджували, що деякі звинувачення обмежені терміном давності, стверджуючи, що Енгорон не виконав постанову апеляційного відділу минулого року звузити презмет судового процесу, щоб відсіяти застарілі звинувачення.

Якщо Трамп зазнає поразки в апеляційному суді, він може звернутись до вищого суду штату.

За останній рік проти Трампа чотири рази висували кримінальні звинувачення. У Джорджії та Вашингтоні, округ Колумбія, його звинувачують у змові з метою скасувати поразку на виборах 2020 року Джо Байдену. У Флориді його звинувачують у накопиченні секретних документів. Наступного місяця він має постати перед судом на Мангеттені за фальсифікацію ділових записів, пов’язаних із приховуванням грошей, виплачених порноакторці Стормі Деніелс від його імені.



У січні суд присяжних зобов’язав Трампа виплатити 83,3 мільйона доларів письменниці Е. Джин Керролл за наклеп на неї після того, як вона звинуватила його в 2019 році в сексуальному насильстві над нею в універмазі Мангеттена в 1990-х роках. Це на додаток до 5 мільйонів доларів, які журі присудило Керролл в судовому процесі минулого року.