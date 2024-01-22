Експерти в Daily Mail окреслили можливий сценарій війни Росії з НАТО

Зміни [в обсягах оборонного бюджету Росії] мають сенс, лише якщо Росія готується до війни проти такого масштабного супротивника, як НАТО

Ураження цивільних цілей по всій Європі ракетами, захоплення країн Балтії, навала танків, контрольованих штучним інтелектом, безпрецедентні за масштабами кібератаки та масове знищення інфраструктури тощо.

Так в аналітичному матеріалі представило британське видання Daily Mail ймовірний напад Росії на європейські країни НАТО, про загрозу якого протягом наступних 20 років днями попередили високопоставлені представники альянсу.

Як повідомляв раніше Голос Америки, 18 січня нідерландський адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО, закликав країни НАТО бути готовими до прямого широкомасштабного конфлікту з Росією та необхідної участі в ньому країн-членів у будь-який момент впродовж наступних 20 років.

На підтвердження такого аналізу, бригадний генерал у відставці Кевін Раян, спілкуючись з Daily Mail, зазначив: “У 2024 році витрати Росії на оборону зростуть до 140 мільярдів доларів — третини національного бюджету.

Ці зміни не мають сенсу, якщо вони спрямовані виключно проти нинішнього супротивника – України – країни, населення якої становить третину населення Росії, та яка ледве тримається сама.

Зміни мають сенс, лише якщо Росія готується до війни проти такого масштабного супротивника, як НАТО”.

Видання звернулося до низки експертів і колишніх військових керівників, щоб спрогнозувати, як саме відбуватиметься російський напад на Європу.

Перша фаза: кібервійна та ракетні удари

Росія не буде соромитися використання сотень високоточних ракет великої дальності проти цивільних цілей по всій Європі

На їхню думку, конфлікт почнеться з масштабних кібератак та ракетних ударів по цілях у східній Європі та за її межами.

Технологічний прогрес може означати, що Росія на момент нападу зможе завдати Альянсу більшої шкоди, ніж під час війни в Україні, а також може спробувати зруйнувати супутникові комунікації.

Що стосується ракетної атаки, то експерти, з якими спілкувалося видання Daily Mail, описали невтішну картину.

"Росія не буде соромитися використання сотень високоточних ракет великої дальності проти цивільних цілей по всій Європі", - попередив колишній генерал-командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес.

Годжес відзначив, що росіян "не хвилюють наслідки цих воєнних злочинів". "Отже, якщо вони приймуть рішення атакувати НАТО, вони запускатимуть ракети та безпілотники великої дальності по всіх основних морських портах, аеропортах і транспортних вузлах, а також по головних військових штабах, аеродромах тощо”, - наводить Daily Mail слова Годжеса.

Друга фаза: вторгнення з суші, моря та повітря

Якби ми вагалися, то невиконання наших зобов’язань згідно зі статтею 5 щодо захисту держав-членів... розірвало б альянс. Це було б приголомшливим ударом для НАТО

За цим, припускають експерти, слідуватиме вторгнення з суші, моря та повітря, яке може початися у Сувалкському коридорі між Польщею, Литвою та російським Калінінградом. Якщо захоплення коридору буде успішним, росіяни, ймовірно, поширили б вторгнення на одну з країн Балтії Литву, Естонію або Польщу, й подальший перебіг подій і просування вторгнення залежало б від початкової реакції НАТО.

“Якби ми вагалися, то невиконання наших зобов’язань згідно зі статтею 5 щодо захисту держав-членів... розірвало б альянс. Це було б приголомшливим ударом для НАТО, якби ми не виконали те, що ми сказали, що збираємося зробити”, — сказав генерал Годжес.

Невдовзі після початку вторгнення, флот Росії намагався би взяти під контроль північний морський шлях, найдоступніший арктичний судноплавний шлях, який може стати новою магістраллю для міжнародної торгівлі, що стало б руйнівним для країн НАТО з економічної та безпекової точок зору.

Приєднання союзників Росії до конфлікту

Аналітики також прокоментували можливість союзників Росії, такі як Іран, Китай та Північна Корея, приєднатися до конфлікту, чи скористатись із нього.

Наприклад, Китай може використати війну між Росією і НАТО для потенційного вторгнення на Тайвань, однак, навряд чи становитиме пряму загрозу для Європи. Своєю чергою, Іран може взяти безпосередню участь у конфлікті з НАТО на боці Росії, розмірковують аналітики.

Натомість Північна Корея, ізольована від світу й потенційно більш залежна від Росії, може бути вдатись до ядерної зброї, вважає Брюс Беннетт, дослідник з питань міжнародної оборони RAND Corporation, або ж “прямо погрожувати Сполученим Штатам застосуванням ядерної зброї”.

Як уникнути тотальної війни

Підготовки може бути достатньо, щоб запобігти ширшій війні. Не готуючись, можна накликати її

На думку експертів, Росію можна стримати від війни з НАТО.



Коментуючи публікацію Daily Mail на своїй сторінці в мережі Х, Годжес також зауважив, що війни Росії з НАТО можна уникнути: “Цей сценарій не є неминучим. Але ми маємо чітко усвідомлювати загрозу. Найкращий спосіб запобігти нападу Росії на НАТО – це допомогти Україні перемогти Росію зараз”.

В статті Годжес вказує, що повномасштабна війна може статися лише якщо Росія відчуватиме, що НАТО не готове чи недостатньо об’єднане, щоб протистояти їй.

“Росіяни поважають тільки силу. Якщо вони відчують якусь слабкість, то продовжуватимуть рухатися вперед”, - сказав Годжес.

Відтак, вважає бригадний генерал Раян: “Підготовки може бути достатньо, щоб запобігти ширшій війні. Не готуючись, можна накликати її”.

Найкращий спосіб запобігти нападу Росії на НАТО – це допомогти Україні перемогти Росію зараз

Своєю чергою Александр Лорд, провідний аналітик з питань Європи та Євразії компанії Sibylline, що займається глобальним аналізом ризиків, зазначив: “Ядерне стримування залишається основою стратегій запобігання повномасштабній війні між Росією та НАТО”.

Однак, експерти продовжують вірити в діалог з Росією. Згідно зі статтею, “стримування не є вічним рішенням, і воно має супроводжуватися узгодженими зусиллями для відновлення постійного спілкування та позитивних дипломатичних відносин з Москвою”.

