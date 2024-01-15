Велика Британія відправить 20 000 військових на найбільші навчання НАТО з часів холодної війни

Фундамент світового порядку був похитнутий до основи

Велика Британія має намір відправити 20 000 військовослужбовців на найбільші з часів холодної війни навчання НАТО у Східній Європі, на яких альянс відпрацьовуватиме відсіч російському вторгненню. Про це сьогодні, 15 січня, заявив у промові міністр оборони країни Грант Шаппс.

Участь у навчаннях Steadfast Defender (“Стійкий захисник” українською), в яких очікувано буде представлена 31 країна альянсу, за словами Шаппса, забезпечить “життєво важливу гарантію проти загрози Путіна” у час, коли Захід стоїть на “роздоріжжі”, заявив посадовець.

“Ми перебуваємо в новій епосі, і ми повинні бути готові стримувати наших ворогів, бути готовими стати лідерами серед наших союзників і бути готовими захищати нашу націю, коли надійде заклик”, - додав він.

У своїй промові Шаппс заявив, що 2024 рік повинен стати "точкою перелому" у вирішенні майбутнього британської оборони, в той час, як світові конфлікти "ймовірно, зростатимуть".

Також, на думку Шаппса, світ перебуває у “довоєнному”, а не “повоєнному” стані, а відтак Велика Британія збільшила витрати на оборону до найвищого рівня з часів холодної війни.

Додаткова допомога Україні у розмірі 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, яку оголосив у п’ятницю, 12 січня, прем’єр-міністр Ріши Сунак, перебуваючи у Києві, також є прикладом відданості Великої Британії збільшувати витрати на оборону.

“Комусь ціна може здатися великою, але Велика Британія не може дозволити собі відмовитись від отриманих здобутків.

За цього уряду консерваторів Британія ніколи цього не зробить.

Фундамент світового порядку похитнули до основи”, - додав Шаппс.

Як нагадує Sky News, у вересні минулого року голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що у навчаннях Steadfast Defender візьмуть участь понад 40 000 військових з країн альянсу, а пройдуть вони в Німеччині, Польщі та трьох країнах Балтії.

Очікують, що в рамках навчань Велика Британія розгорне близько 16 000 військовослужбовців з танками, артилерією та гелікоптерами, починаючи з лютого, повідомляє The Guardian.

Також Королівський флот розгорне понад 2000 моряків на восьми військових кораблях і підводних човнах, а понад 400 командос Королівської морської піхоти будуть відправлені за Полярне коло.

Королівські військово-повітряні сили використовуватимуть під час навчань штурмовики F-35B Lightning і літаки спостереження Poseidon P-8.

Тим часом у своєму черговому розвідувальному звіті Міністерство оборони Великої Британії зазначило, що Росія, ймовірно, “суттєво завищила” кількість тих, хто, за словами Дмитра Медведєва, приєдналися до збройних сил країни. Нагадаємо, що Медведєв 11 січня заявив, нібито 500 000 осіб приєдналися до російських збройних сил у 2023 році. Британське МО також зазначило, що новобранців до армії РФ непропорційно набирають з найбідніших, а також сільських громад країни.