"Єдина країна, про яку Україні не варто хвилюватися, це Велика Британія". Оглядачі про візит Сунака до Києва і безпекову угоду

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у п’ятницю підписав у Києві нову угоду з Україною про безпеку та оголосив про збільшення військового фінансування для України на 2,5 мільярда фунтів стерлінгів (близько 3-х мільярдів доларів).

Сунак зустрівся з президентом країни Володимиром Зеленським та виступив у Верховній Раді, пообіцявши українцям, що Британія пропонує Україні «незламний альянс».

«Я член одного з найстаріших парламентів світу. Сьогодні я мав честь звернутися до найсміливішого у світі. Слава Україні», – сказав Сунак, звертаючись до депутатів Верховної Ради.

Результатом зустрічі з керівниками України став новий британсько-український договір про безпеку, який гарантує, що Сполучене Королівство надасть «швидку та постійну» допомогу, якщо Росія знову нападе на Україну.

«Ми зустрічаємось сьогодні у важкий момент у боротьбі за свободу України. І як завжди під час конфлікту будуть важкі моменти. Але ми повинні підготуватися до того, що це буде довга війна», – сказав Сунак законодавцям.

Виступаючи у Києві, Сунак сказав, що Сполучене Королівство не похитнеться в той час, коли військова допомога з боку США зупинилася через суперечки в Конгресі.

«Наші опоненти в усьому світі вважають, що у нас немає ні терпіння, ні ресурсів для тривалих війн. Тож похитнувшись зараз, ми підбадьоримо не лише Путіна, але і його союзників у Північній Кореї, Ірані та інших країнах», — сказав Сунак на пресконференції.

Зрештою, сказав Сунак, історія вчить, що «демократія, яка витримає, завжди переможе».

«Путін не може зрозуміти, що хоча можна вбити людей і зруйнувати будівлі, але жодна армія ніколи не зможе перемогти волю вільного народу, і тому Україна переможе», – заявив британський прем’єр.

Зеленський назвав пакт, який діятиме до вступу України в НАТО, як «безпрецедентним».

«Сьогодні настав день, коли історія Європи змінилася», — сказав він, назвавши Велику Британію «одним з найвірніших союзників України».

Угода між Великою Британією та Україною про безпекову співпрацю є продовженням попередньої домовленості країн Групи семи про надання Україні двосторонніх гарантій безпеки.

В урядовому повідомленні мовиться, що щонайменше 200 мільйонів фунтів стерлінгів буде витрачено на високотехнологічні бойові безпілотники, більшість з яких виготовлятимуть у Британії.

Йдеться про ударні безпілотники великої дальності, здатні вражати російські цілі далеко за лінією фронту, і морські безпілотники, які Україна успішно застосувала проти Чорноморського флоту Росії.

Це найбільша партія безпілотних літальних апаратів (БПЛА), надана будь-якою країною, повідомили у британському уряді.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс наголосив, що останній пакет підтримки для України вартістю 2,5 мільярда фунтів стерлінгів є найбільшим.

«Він поставляється з новою Угодою про безпеку та співпрацю, яка є першою частиною 100-річного плану, над яким ми працюємо, щоб вийти далеко за межі стосунків з нашими українськими друзями, пов’язаних лише з обороною. Слава Україні», – написав міністр оборони Британії у мережі Х (колишня Twitter).

Британські експерти позитивно відреагували на повідомлення про візит прем’єр-міністра Сунака до Києва і підписання угоди про безпеку з Україною.

«Приємно це бачити. Як я постійно повторюю, що послідовна підтримка Великою Британією України з боку різних прем’єр-міністрів та усіх основних британських політичних партій є дуже помітною», – написала Рут Даєрмонд, старша викладачка кафедри військових досліджень Королівського коледжу Лондона.

Навіть ті британські коментатори, які не симпатизують прем’єрові особисто, вважають, що його підтримка України є правильною.

«Це добре. Якщо Ріші Сунак може зробити щось корисне за останні кілька місяців на посаді, то це точно одна з таких речей. Не можна забувати про Україну», – твітить британський депутат Стюарт Макдональд.

«Британія має рацію, підтримуючи Україну проти тиранії Путіна. Не можна поступатися хуліганам», – твітує британський журналіст і політичний оглядач Метью Стадлен.

«Єдина країна, про яку Україні не варто хвилюватися, це Велика Британія», – написав у мережі Х Майкл Вайс, американський журналіст та автор книжок про тероризм і роботу спецслужб.

Британія є одним із найактивніших прихильників України і другим за обсягом донором військової допомоги Україні після США. Лондон надав Україні загалом 4,6 мільярда фунтів (5,8 мільярда доларів) у 2022 та 2023 роках.

У повідомленні використано інформацію Reuters, AP.