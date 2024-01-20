Лорд Робертсон: "Путін питав мене, коли Росію запросять приєднатися до НАТО"

“Якщо Україна програє, то наші вороги визначатимуть світовий порядок”, – так прокоментував ризики війни лорд Джордж Робертсон, колишній голова НАТО, назвавши у переліку противників китайців, росіян, іранців та північнокорейців.

Західний альянс перебуває під загрозою через прихід Дональда Трампа.

Робертсон також заявив, що західний альянс перебуває “під загрозою", якщо Дональд Трамп повернеться до Білого дому.

“Ми не можемо дозволити, щоб нас знову застали зненацька”, – сказав Робертсон в інтерв'ю виданню The Telegraph.

“Це зробить світ дуже, дуже незручним для моїх онуків”, – каже Робертсон про небезпеку перемоги Росії в її війні проти України. Він також додає:

“Якщо вони [українці] програють, якщо виграє Путін, то ми всі програємо”.

Він також застерігає щодо кризи цінностей на Заході та “приголомшливий вакуум лідерства”.

Виступ британського прем’єр-міністра про підтримку України Робертсон вважає недостатнім, оскільки не було оголошено, “коли ми дамо їм багаторічні зобов’язання”.

Якщо виграє Путін, то ми всі програємо.

Як робить висновок The Telegraph, лорд Робертсон побоюється, що “між бравадою західної риторики та нерішучістю їхніх дій все ще є надто великий розрив, щоб Кремль сприймав їх серйозно”.

“Гроші, які ми зараз платимо за Україну, закінчуються за кілька тижнів, у березні. Прем’єр-міністр їде туди, видає всі необхідні звуки, отримує нагороду та оголошує 2,5 мільярда фунтів стерлінгів на наступний рік.

[Натомість] їм потрібно, щоб ми сказали: “Ми будемо давати вам 2,5 мільярда фунтів стерлінгів щороку”, – каже ексочільник НАТО.

“Тому що це єдине, що почули б у Кремлі”, – пояснює він свою критику британського уряду.

Президенту США Джо Байдену він також закидає “боязку” відповідь на ситуацію в Україні, але Дональд Трамп, за його словами, “має ще гірші проблеми із заявами”.

"Путін питав мене, коли Росію запросять приєднатися до НАТО"

Робертсон також розповів журналістам, що при особистій зустрічі президент Росії Володимир Путін питав його, коли Росію запросять приєднатися до НАТО.

Робертсон відкидає припущення, що Путін обдурив Захід, пише Telegraph, цитуючи лорда:

“Я не думаю, що він брехав. Він змінився. Щось всередині нього живило цю ідею відтворити повагу, захоплення Радянським Союзом. Він дуже тонкошкірий”.

“Він зачистить Молдову, Вірменію, Казахстан – створить там буфер”, – такими Робертсон вважає наміри Путіна у разі його потенційної перемоги в України.

Вселити Росії страх війни з НАТО замість побоювання Заходом ескалації

На відміну від страху ескалації війни, вважає ексочільник НАТО, альянс навпаки повинен вселити російському верховному командуванню думку, що вони можуть викликати конфлікт:

“Бо конфлікт із НАТО призведе до поразки Росії”, – каже лорд.

Держави НАТО і заходу повинні бути готові до повномасштабної війни з Росією, яка може статися у будь-який час протягом наступних 20 років, – нагадує британське видання слова голови Військового комітету НАТО, адмірала Бауера.

Крім того, пише газета, оборонні аналітичні центри відпрацьовують “страхітливі сценарії несподіваного нападу Росії на країни Балтії”.

Лорд Робертсон натомість налаштований скептично:

“Я не думаю, що він [президент РФ Володимир Путін] переступить межу 5-ї статті. Головне в ядерному стримуванні те, що ви не знаєте, що ми збираємося робити. І можна сказати, що Трамп не натисне кнопку. Але насправді у вас є засоби стримування – у Франції та Британії. І британський засіб стримування є незалежним”.

Історія застосування 5-ї статті НАТО призвела до приниження - The Telegraph

Лорд Робертсон як міністр Тоні Блера з питань оборони, а потім генсек НАТО між 1999 і 2003 роками, очолював втручання сил альянсу в Косово в 1999 році. У цей же час альянс запросив до вступу країни Східної Європі та єдиний раз в історії застосував п’яту статтю Статуту НАТО після терактів 11 вересня 2001 року, нагадує газета.

Робертсон буквально “проштовхнув” вперше в історії НАТО “священну статтю про взаємну самооборону Північноатлантичного договору”, пише The Telegraph.

Щодо застосування 5-ї статті НАТО, то, цитуючи оглядачів, британське видання припускає, що це могла бути трагічна помилка, що призвела до боротьби в Афганістані, що тривала 20 років, але призвела до “повної катастрофи виведення військ у 2021 році”.

The Telegraph називає це “публічним приниженням, яке, ймовірно, спонукало Володимира Путіна до вторгнення в Україну”.