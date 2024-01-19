Шанси України перемогти Росію на полі бою оцінили експерти Atlantic Council

Росія навряд чи має військовий потенціал, щоб здобути вирішальну перемогу над Україною на полі бою, але не факт, що Україна зможе цілковито виграти війну.

Про це свідчить відсутність наступального прогресу на суходолі у 2023 році, пишуть оглядачі вашингтонського аналітичного центру Атлантична Рада (Atlantic Council) у прогнозі найбільших викликів для світу у 2024 році.

Мало хто з аналітиків вважає, що без постійної фінансової та військової підтримки Заходу Україна зможе вийти з цієї війни неушкодженою у кордонах, які держава контролювала до вторгнення Росії 2014 чи 2022 років. Експерти Atlantic Council зазначають, що попри потужну підтримку західних партнерів, Києву все одно бракує допомоги, аби здобувати перемоги на полі бою.

В Атлантичній Раді вважають, що у 2024 році існує ризик, що така допомога не надійде через втому від війни та внутрішні фактори в Європі та Сполучених Штатах. У найгіршому випадку, якщо допомога від Сполучених Штатів і Європи не надійде, Україна може повністю програти боротьбу з Росією.

Певна надія на прорив на полі бою на користь України у 2024 році все ж залишається, тоді існують шанси, що війна закінчиться на умовах Києва.

Для цього мають зійтись такі фактори: Захід вчасно надає Києву потрібні типи озброєння, військове керівництво України знаходить інноваційні рішення на фронті, щоб забезпечити прорив. При цьому має зберегтись низька ефективність російських сил - через погану підготовку, низький бойовий дух і недостатнє постачання.

Інші світові виклики у 2024 році

Головним ризиком цього року Атлантична Рада називає те, що війна Ізраїлю й ХАМАСу може спровокувати ширший конфлікт на Близькому Сході. Там нагадують про залученість у нестабільність в регіоні не лише ХАМАСу в Газі, а й Хезболли у Лівані та хуситів у Ємені - всі ці угруповання визнано у США і багатьох країнах терористичними й всі ці рухи підтримує Іран, що становить ризик ескалації в регіоні.

А крім того, існує занепокоєння, що США та Іран можуть бути втягнені у безпосередній конфлікт, з огляду на відповідь союзників на чолі зі США проти атак хуситів у Червоному морі, пишуть оглядачі.

Натомість шанси китайського вторгнення до Тайваню Atlantic Council оцінює як низькі чи середні, адже ефективнішою для Пекіна могла б стати блокада острова. При цьому Китай, за прогнозами, розширить свій вплив на країни Південної Америки, витісняючи звідти США, адже Пекін уже став найбільшим торговельним партнером країн регіону, й тенденція збережеться.

Середнім в Atlantic Council вважають ризик збройного конфлікту між країнами, які мають ядерні арсенали. Зокрема напружені відносини зберігаються між США і Китаєм, Китаєм та Індією, Пакистаном та Індією, Північною Кореєю і США, Росією й НАТО (три країни альянсу - США, Велика Британія й Франція - мають ядерну зброю), нагадують експерти. Хоча пряме збройне протистояння між такими державами не означає автоматичну ескалацію до рівня використання ядерної зброї, небезпека такого розвитку подій зберігається.

Також оглядачі висловлюють занепокоєння через можливе поширення заколотів і переворотів у країнах Африки, а також відсутність поступу у питанні боротьби із глобальним потеплінням, що позначається передусім на найбідніших країнах.

Нові можливості

2024 рік стане критичним роком для демократії, вважають в Атлантичній раді. США, Індія, Мексика та низка інших країн проведуть президентські вибори, ЄС - парламентські.

Останні роки світові демократії стикаються із різноманітними викликами: економічні розчарування, дезінформація в Інтернеті, різноманітні образи на політичні еліти, а також соціальна, культурна та політична поляризація – усе це змінило глобальний демократичний ландшафт на гірше, кажуть експерти. Однак вони сподіваються, що під час голосувань цього року виборці обиратимуть партії й кандидатів, які підтримують демократичні ідеї й принципи.

Штучний інтелект (AI) у 2024 році очікує справжній бум, кажуть в Atlantic Council. Вони передбачають, що розвиток AI призведе до глобального зростання світової економіки, а сама технологія стане невіддільною частиною життя людства у чи не кожному новому пристрої, а чат-боти почнуть витісняти традиційні технології. При цьому AI становитиме й виклики, зокрема намагаючись впливати на громадську думку під час виборів у країнах світу.

Також значні перспективи аналітики вбачають у розвитку космічних технологій, включаючи виведення комунікаційних супутників на низьку орбіту Землі, космічний туризм, розробку потужних космічних кораблів і запуск апаратів-розвідників на Марс.

Водночас Атлантична Рада вважає, що існують низькі шанси того, що Раду Безпеки ООН реформують таким чином, щоб підвищити її авторитет у питанні відповіді на конфлікти та збереженні миру у світі. Це завдання постало після того, як постійний представник Радбезу, Росія, що почала повномасштабне вторгнення в Україні, почала блокувати всі резолюції із засудженням війни.

Попри підтримку ідеї реформування Радбезу й додавання туди нових постійних представників з боку адміністрації президента США Джо Байдена, через завелику кількість суперечливих інтересів різних сторін Atlantic Council оцінює можливість такого як невисоку.