Ексгенсек НАТО переконує конгресменів у Вашингтоні схвалити допомогу Києву: "Перемога України в інтересах США"

Андерс Фог Расмуссен обіймав посаду генерального секретаря НАТО з 2009 по 2014 роки, а до того майже вісім років був прем'єр-міністром Данії. Під час візиту до Вашингтона цього тижня Расмуссен зустрівся з кореспондентом Голосу Америки Наталі Ліу і поділився аргументами на користь продовження потужної підтримки України і закликав вільний світ протистояти прогресу автократій на чолі з Китаєм, а також Росією, Іраном і Північною Кореєю.

Публікуємо скорочений текст інтерв’ю. Запитання та відповіді скорочено і відредаговано для ясності.

Голос Америки: Ви цього разу у Вашингтоні, щоб допомогти зміцнити консенсус щодо підтримки України?

Расмуссен: Серед моїх цілей поїздки до округу Колумбія - зустрітись із членами Конгресу, які скептично налаштовані щодо подальшої підтримки України. Я скажу їм, що в інтересах американської національної безпеки забезпечити перемогу України та поразку Росії. Я скажу їм, що європейці виконують свою роль.

Якщо Путін переможе в Україні, це зашкодить інтересам американської національної безпеки. Це може спонукати Сі Цзіньпіна захопити Тайвань. Це зміцнить вісь автократій під проводом Китаю і за участі Росії, Північної Кореї та Ірану, і послабить альянс між США та Європою.

Якщо ми не можемо довіряти американському лідерству, то пожвавляться голоси в Європі, які виступають за більш незалежну роль Європи як посередника між Вашингтоном і Пекіном. Я думаю, що це небезпечно послабить трансатлантичний альянс. Ми повинні стояти разом зі Сполученими Штатами. Ось що на кону.

Голос Америки: Дехто стверджує, що Сполучені Штати не повинні спрямовувати стільки ресурсів в Україну і повинні забезпечити наявність достатніх ресурсів для потенційного конфлікту в Індо-Тихоокеанському регіоні [спричиненого китайською агресією].

Якщо ми об’єднаємось, це буде грізна сила, яка [своєю чергою] викличе велику повагу в Пекіні.

Расмуссен: Очевидно, ресурси обмежені, але ми не повинні забувати, що світові демократії відповідають за понад 60% світового ВВП. Якщо ми об’єднаємось, це буде грізна сила, яка [своєю чергою] викличе велику повагу в Пекіні.

Ми зіткнулися з цілим рядом супротивників, найсильніших і найнебезпечніших з часів Другої світової війни. Ми бачили, як виникла вісь автократій на чолі з Китаєм, але до якої приєдналися Росія, Іран і Північна Корея.

Іран і Північна Корея підтримують Росію ракетами, безпілотниками та іншими способами. Іран та його ставленики створюють нестабільність на Близькому Сході. Ми бачили ХАМАС, Хезболлу, хуситів, які загрожують вільному судноплавству в Червоному морі. Усі вони являють собою вісь автократії.

Ми у вільному світі прагнемо об’єднатись у протистоянні цим автократіям.

Голос Америки: Наскільки реалістична перспектива України отримати запрошення до НАТО на саміті організації, який відбудеться цього липня у Вашингтоні?

Без американської підтримки цього, запросити Україну [до НАТО] нереально

Расмуссен: Це буде складно. Треба це ретельно обговорити. Треба підготувати деталі, і я у Вашингтоні, бо США будуть вирішальним гравцем у всьому цьому. Без американської підтримки цього, запросити Україну [до НАТО] нереально. Тому ми повинні обговорити це з американськими законодавцями.

Голос Америки: Ви згадали, що зустрічатиметеся з членами Фракції свободи [в Конгресі]. Які ваші очікування від спілкування з ними?

Расмуссен: Я сподіваюся переконати їх, що в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів продовжувати підтримувати Україну. У їхніх інтересах забезпечити поразку Росії, кинути виклик Китаю, який вони справедливо вважають головним глобальним викликом.

І я знаю, що це внутрішня політика, але я сподіваюся, що демократи та республіканці зможуть домовитися про пакет, який включає підтримку України, підтримку Ізраїлю, підтримку Тайваню та угоду щодо розв'язання питань кордону та питань імміграції в Сполучених Штатах. Я вважаю, що пакет, який включає ці чотири елементи, був би дуже, дуже сильним політичним сигналом для всього світу.

Голос Америки: Кажуть, що не лише деякі республіканці стурбовані надсиланням великих сум додаткової допомоги Україні, але адміністрація Байдена не прагне вступати у гарячу війну з Росією. Що у Вашингтоні думають зараз?

Расмуссен: Моє спостереження полягає в тому, що в НАТО багато скепсису. Тому треба багато працювати.

Я часто чую аргумент, що ми не можемо запросити Україну в НАТО, поки триває війна. Це надзвичайно небезпечний аргумент, тому що [таким чином] ви надаєте Путіну фактичне право вето. Це стимул для Путіна продовжувати війну, щоб Україна не вступила в НАТО.

Фінляндія та Швеція дійшли висновку, що нейтралітету в традиційному розумінні цього слова не існує, що сірі зони є небезпечними; це причина, чому вони подали заявку на членство в НАТО, і ми повинні зробити такий же висновок щодо України. Це необхідна умова більш стійкого миру та стабільності на європейському континенті.

Згодом це також звільнить ресурси як у США, так і в Європі, щоб протистояти справжньому довгостроковому глобальному виклику, а саме Китаю.

Голос Америки: Командир українського полку "Азов" [Денис Прокопенко] нещодавно написав у Twitter [X], що він і його солдати усвідомлюють, що вони повинні бути готові не лише свою молодість, а й все своє життя присвятити боротьбі на передовій за захист своєї країни. Чи треба зупиняти війну?

Расмуссен: Є суттєвий шанс, що Україна може виграти цю війну, за умови, що ми готові надати українцям всю необхідну допомогу, всю необхідну зброю.

Щоб виграти війну, треба переважити та здивувати противника

Ми повинні негайно зняти всі самовільні обмеження на постачання нашої зброї.

Ми дуже багато дали українцям. Але ми дали їм лише стільки, щоб вижити. Що ми повинні зробити зараз, це дати їм достатньо, щоб виграти війну. Не можна виграти війну за допомогою поступового, поетапного підходу, якого ми досі дотримувалися. Щоб виграти війну, треба переважити та здивувати противника. І це саме те, що ми повинні зробити.