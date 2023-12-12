Не лише допомагати Україні, але і "придушити" економіку Росії - аналітики закликають конгресменів США посилити санкції порти Кремля

Посилити санкції щодо Росії закликали ряд конгресменів США та доповідачі слухань у Комітеті фінансових послуг Палати представників, присвячених питанню санкцій проти Росії, Ірану та Венесуели в сфері енергетики.

“Ми безумовно повинні підтримати Україну додатковою військовою допомогою. Але я бачу мало сенсу у тому, що ми беремо долари платників податків США на обладнання для українців, щоб допомогти їм воювати з росіянами, і при цьому не душимо російську економіку”, – сказав, доповідаючи перед законодавцями, Маршалл Біллінгслі, експерт Гудзонського інституту.

Під час слухань, що тривають 12 грудня, одразу кілька конгресменів звернули увагу на те, що у цей день президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Вашингтоні.

“Зеленський просить Конгрес про допомогу та, я підозрюю, його присутність одночасно ставить кілька жорстких запитань [президенту США Джо] Байдену щодо ефективності санкцій проти Росії”, – сказав Енді Барр, конгресмен-республіканець.

Якщо союзники України прагнуть виграти війну, то повинні чинити тиск на економіку агресора, переконаний Барр.

Він також розкритикував “лазівки” в американських санкціях проти Росії, зокрема діяльність російського тіньового флоту. Як повідомляв Голос Америки, сотні кораблів не завжди відомої приналежності, допомагають Росії перевозити нафту до Китаю та інших країн Азії.

Доходи Росії від нафти і газу в жовтні зросли більш ніж удвічі, порівняно з вереснем, наголосили експерти на слуханнях. Вони також дійшли згоди у тому, що санкції проти кількох російських банків не допомагають обмежити прибутки РФ від торгів нафтою й газом. А відповідні транзакції обробляються у тому числі й американськими фінансовими установами.

“Якщо ми не припинимо фінансування цього, ми ніколи не побачимо перемоги українського народу. Ми хочемо бачити справді ефективну політику санкцій”, – сказав Біллінгслі.

Він також вважає, що безсилля санкцій – це “наратив самих авторитарних режимів”. “Сказати, що санкції не діють було б неправильно, це повністю суперечить результатам, яких ми досягли”, – каже Біллінгслі та одночасно закликає до більш широкої санкційної стратегії, включно із цивільними та кримінальними покараннями.

Водночас Анна Мікульська, експертка Центру енергетичної політики в Університеті Пенсильванії наголосила, що значна частина російських енергетичних потоків узагалі не потрапила під дію санкцій, зокрема скраплений газ, доходи від якого, каже вона, зросли удвічі, порівняно з 2021 роком. Крім того, Росія постачає ядерне паливо та будує атомні електростанції по світу, включаючи дві країни НАТО - Угорщину і Туреччину.

Мікульська також заявила під час слухань, що санкції проти Росії 2022 року мали обмежений ефект, у тому числі тому, що країна мала час підготуватися, особливо після достатньо обмежених санкцій після російського вторгнення 2014 року. Експертка висловила сподівання, що відсутність передових технологій та “відтік мізків” у довгостроковій перспективі вплинуть на прибутки енергетичного сектора Росії.

Енергетичний сектор є серцем економіки Росії, також й Ірану, а надходження від нафти є їхнім “джерелом життя”.

Конгресмен-демократ Вайлі Нікель додав, що енергетичний сектор є серцем економіки Росії, також й Ірану, а надходження від нафти є їхнім “джерелом життя”. Тому, на переконання законодавця, відповідні санкції повинні бути більш ефективними.

Як повідомляв Голос Америки, в уряді США очікують, що надходження Росії від нафти та газу зменшаться вдвічі до 2030 року, а санкції діятимуть ще роками.

"Ми повинні будемо це забезпечити на наступні роки, поки Путін наполягає на цій війні", - помічник держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт в інтерв'ю Financial Times.

Він додав: "мета санкцій - змінити поведінку Росії і забезпечити, що Путін не зможе, у випадку досягнення миру ... використати три-чотири роки, щоб переозброїтись і підготувати своє військо до третьої стадії вторгнення до України".

Відповідні прогнози щодо зменшення надходжень Росії від енергоресурсів раніше озвучувала Міжнародна енергетична агенція.

Для того, щоб забезпечити виконання режиму обмежень на торгівлю російської нафти, США почали запроваджувати санкції проти так званого "тіньового флоту", який Росія використовує для таких поставок в обхід західної системи перевезень та страхування.