США розслідують порушення нафтових санкцій щодо Росії компаніями із 30 країн світу – Reuters

США розслідують інформацію про порушення західних нафтових санкцій щодо Росії компаніями із 30 країн світу.

Кораблі цих країн підозрюються у порушенні санкцій, спрямованих на обмеження доходів Москви від продажу нафти, повідомляє агенція Reuters з посиланням на власні джерела, що ознайомилися із документами Мінфіну США.

Міністерство фінансів США наразі не коментує цю інформацію та зобов’язується забезпечити дотримання ліміту цін і скоротити ресурси Росії для її війни проти України, повідомив речник відомства.

Як повідомляв Голос Америки, Сполучені Штати впевнені, що обмеження ціни на російську нафту, встановлене "Групою семи", працює і допомагає скоротити доходи Москви та стабілізувати енергетичні ринки.

"Група двадцяти", Європейський Союз і Австралія в грудні минулого року запровадили обмеження на експорт російської сирої нафти морем у 60 доларів за барель. Він забороняє західним компаніям надавати такі послуги як транспортування, страхування та фінансування нафти, що продається понад обмеження.

Обмеження ціни спричинило зміни на світових ринках, свідчить Reuters, оскільки Китай та Індія купують російську нафту, часто зі знижкою. Велика частина цієї нафти традиційно йшла до Європи та інших ринків.