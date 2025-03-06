Віткофф анонсував перемовини США та України в Саудівській Аравії щодо мирної угоди

США та Україна домовляються про зустріч наступного тижня в Саудівській Аравії, під час якої ймовірно йтиметься про обговорення мирної угоди та початковий етап припинення вогню. Про це в четвер, 6 березня, заявив спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

"Президент Зеленський надіслав листа президенту [США Дональду Трампу]. Вважаю, президент подумав, що це був справді хороший, позитивний перший крок. Виходячи з цього, ми зараз у процесі обговорення координації зустрічі з українцями в Ер-Ріяді або навіть потенційно в Джедді", - сказав Віткофф.

Високопосадовець додав, що вибір міста може змінитися, але країною зустрічі буде Саудівська Аравія.

"Ідея полягає в тому, щоб закласти основу для мирної угоди та початкового припинення вогню", - сказав Віткофф.

На запитання журналістів про те, що може запропонувати українська сторона під час цієї зустрічі, що дозволило б відновити військову допомогу та обмін розвідданими з боку США, Віткофф наголосив, що "це все вирішувати президенту".

"Але він [президент США] вважає, що лист Зеленського був дуже позитивним першим кроком. Там було вибачення, було визнання того, як багато зробили США для України, і відчуття вдячності. Я вважаю, що це – найважливіша річ. Ми підтримали цю країну. І це важливо, коли ти підтримуєш когось, щоби ця країна чи людина визнала це", - сказав Віткофф.

Після уточнюючого запитання, чи є можливість того, що Вашингтон відновить військову допомогу Києву після зустрічі в Саудівській Аравії, Стівен Віткофф сказав:

"Я думаю, що ми їдемо туди для зустрічі, ймовірно. Я думаю, що це буде хороша зустріч. Я справді так думаю. Сподіваюся, що це буде хорошим сигналом і для росіян, бо вони є проактивними у бажанні чогось досягнути".

Також він не виключив, що президента України Володимира Зеленського можуть знову запросити до Білого дому.

"Я гадаю, президент сказав, що є шлях назад. І президент Зеленський продемонстрував, що він має намір йти по цьому шляху добросовісного повернення. Він вибачився. Він сказав, що вдячний. Він сказав, що хоче працювати над миром, - зазначив Віткофф.

Представник адміністрації президента США додав, що президент Трамп є "людиною, орієнтованою на результат":

"Він хоче гарного результату. Хороший результат - це мир, більше жодних смертей, і кращий світ".

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