США підтверджують відданість тому, щоб повернути додому американців, яких незаконно утримують за кордоном

Державний департамент США провів у четвер церемонію підняття прапора, щоб вшанувати заручників і незаконно затриманих, підтверджуючи зобов’язання уряду США забезпечити повернення американських громадян і постійних мешканців США, яких незаконно утримують за кордоном.

"Наша політика на 100% зосереджена на поверненні людей додому", — сказав Адам Бейлер, спеціальний представник президента Дональда Трампа у справах заручників.

Він додав: "Найближчими днями ви побачите деякі оголошення", - але не надав подробиць.

"Президент Трамп має намір повернути додому всіх американців, взятих у заручники або незаконно затриманих за кордоном. Це включає американців та всіх інших заручників, яких ХАМАС все ще тримає в заручниках у Газі", – сказав Голосу Америки речник Держдепу.

"Зусилля, щоб повернути їх додому, тривають і є делікатними – у нас немає жодних зустрічей для оголошення чи зачитування на даний момент", – сказав речник.

9 березня виповнюється 18 років з часу викрадення в Ірані колишнього агента ФБР Роберта Левінсона. Вшановуючи його, Конгрес за підтримки обох партій встановив прапор "Заручники та неправомірно затримані" в Законі про дозвіл на національну оборону на 2024 фінансовий рік.

У четвер директор ФБР Кеш Пател заявив, що Вашингтон сповнений рішучості "знищити" випадки захоплення заручників і незаконні затримання, а також репатріацію решток тих, кого не вдалося повернути додому, за допомогою дипломатичних і розвідувальних зусиль.

Церемонія відбулася через день після того, як Трамп привітав у Білому домі вісьмох колишніх заручників, яких утримував ХАМАС, визначений у США терористичною групою.

У середу Білий дім також підтвердив, що посадовці США ведуть перемовини з ХАМАСом. Перемовини, що відбулися в Досі, Катар, стали першою відомою прямою взаємодією між Сполученими Штатами та ХАМАС після того, як Державний департамент визнав угруповання іноземною терористичною організацією в 1997 році.

Бейлер очолював прямі переговори з ХАМАСом, які, як повідомляється, були зосереджені на забезпеченні звільнення американських заручників і дослідженні потенційного завершення війни без ХАМАСу при владі в Газі. Серед заручників, які все ще утримуються ХАМАСом, п'ятеро є громадянами США, у тому числі 21-річний Едан Александр, який вважається останнім американо-ізраїльським заручником, який ще живий у Газі. Його мати Яель Александр нещодавно виступила на Площі заручників у Тель-Авіві.

"Це проста істина: ситуація із заручниками з кожним днем стає все гострішою, — сказала вона. — Зараз вони працюють над 2 фазою. Ми не сприймаємо це як етап — ми сприймаємо це як спосіб повернути нашого сина додому. Немає значення, як ви це називаєте; Важливо те, що є домовленість повернути решту заручників додому якомога швидше", – сказала вона.

Цього тижня ізраїльські посадовці заявили, що Ізраїль готовий рухатись до другого етапу угоди про припинення вогню в Газі за умови, що ХАМАС погодиться звільнити більше з 59 заручників, яких він все ще утримує.

В статті використано інформацію The Associated Press and Reuters.