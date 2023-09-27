“Війна торкнулася Румунії і становить ризик для наших громадян”. Міністерка Одобеску про офіційний протест на адресу Росії

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що війна Росії проти України “торкнулася безпосередньо Румунії”.

“Це дуже серйозно, і це становить ризик для наших громадян”, – сказала Одобеску у ході конференції організованої американським Центром аналізу європейської політики (CEPA) “Виграти війну. Завоювання миру”.

Це дуже серйозно, і це становить ризик для наших громадян

Так посадовиця прокоментувала виявлені на території Румунії фрагменти безпілотника, подібного до тих, що використовувалися російськими військовими для обстрілу українських портів на Дунаї. Як повідомляв Голос Америки, уламки безпілотника розлетілись у радіусі в кілька десятків метрів.

Одобеску наголосила: “Це порушення нашого повітряного простору. Уряд Румунії рішуче засудив усі атаки Росії на цивільну інфраструктуру України, на невинних людей за сотні метрів від румунського кордону”. Вона також нагадала, що Румунія передала протест російській стороні, а президент Румунії Клаус Йоганніс заявив про неприйнятне порушення повітряного простору Румунії.

Міністерка заявила: “Безпекова ситуація в нашому регіоні погіршується… Те, що Росія останнім часом робить у нашому регіоні – обурливо”.

Міноборони Румунії розпочало будівництво бомбосховищ у невеликому прикордонному селі Плауру, де були знайдені перші два уламки. Лумініца Одобеску також зауважила про розширення співпраці країни із НАТО, зокрема у контексті захисту регіону Чорного моря. Посадовиця наголосила на загрозах з боку Росії комерційному судноплавству в Чорному морі та загалом безпеці у регіоні.

Одобеску привітала спрямування понад 3000 військових США до Румунії та сусідніх країн, а також додаткові літаки F-16 для Румунії. Як повідомляв Голос Америки, у лині президент США Джо Байден схвалив мобілізацію трьох тисяч резервістів Збройних сил США для зміцнення операції "Атлантична рішучість" Європейського командування США. А у лютому США спрямували додатково 3000 військових США на східні кордони НАТО, до Польщі та Румунії.

“Україна та український народ продемонстрували величезну мужність, рішучість і стійкість. Зараз важливо продовжувати нашу сильну підтримку України та українського народу”, – сказала Одобеску. За її словами, Румунія рішуче підтримує Формулу миру президента України Володимира Зеленського, а також, що Україна сама вирішує коли і на яких умовах обговорювати мир.

“Українці не тільки захищають свою країну, вони також захищають нас, нашу безпеку, нашу свободу, тому що те, що Росія робить у цій незаконній, жорстокій, невиправданій війні, загрожує й іншим”, – наголосила посадовиця.

Міністерка також розповіла про зосередженість Румунії на допомозі Україні у транзиті зернових до країн Північної Африки та інших регіонів, а також про створення хабу для підготовки пілотів F-16. Посадовиця назвала це чіткими меседжами для заперечення проросійських наративів про те, що Європа нібито “втомилася підтримувати Україну”.