Румунія викликала до МЗС представника РФ після виявлення уламків російського дрона

Міністерство закордонних справ Румунії викликало тимчасового повіреного у справах Росії після виявлення на румунській території нових фрагментів безпілотника після російських атак на дунайські порти у війні Кремля проти України.

"Державний секретар зі стратегічних питань Юліан Фота передав протест румунської сторони у зв'язку з порушенням повітряного простору Румунії після виявлення на території, поблизу кордону з Україною, деяких фрагментів безпілотників, подібних до тих, які використовували російські війська в агресії проти України", - цитують медіа заяву МЗС Румунії.

Напередодні президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що це свідчить про неприйнятне порушення повітряного простору Румунії.

Як повідомляв Голос Америки, 7 вересня у Європарламенті Єнс Столтенберг прокоментував падіння на території Румунії частин безпілотників Shahed, якими Росія атакувала портову інфраструктуру України у гирлі Дунаю. За його словами, НАТО не має жодних ознак того, що це був навмисний напад Росії на Румунію.

Після виходу РФ з Чорноморської зернової ініціативи й ударів Москви по українській зерновій інфраструктурі румунський чорноморський порт Констанца зараз є найбільшим альтернативним експортним маршрутом Києва, куди українське зерно надходить автомобільним, залізничним транспортом або баржами через Дунай.

Зернова домовленість для експорту українського збіжжя була укладена за посередництва ООН і Туреччини. Нині під час саміту G20 в Індії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, після нещодавньої зустрічі із президентом Путіним, заявив, що він має надію на відновлення угоди, але сказав, що будь-яка ініціатива щодо відновлення чорноморської зернової угоди, яка ізолює Росію, навряд чи буде довготривалою.