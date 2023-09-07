Столтенберг прокоментував контрнаступ і падіння дрона в Румунії

Збройні Сили України поступово відвойовують позиції і змогли прорвати лінії оборони російських військ, рухаючись уперед. Так під час виступу в Європейському парламенті хід контрнаступу прокоментував генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Ніхто ніколи не казав, що це буде легко, - зазначив він. - Навряд чи колись в історії ми бачили більше мін на полі бою, ніж ми бачимо в Україні сьогодні. Тому було очевидно, що це буде надзвичайно важко".

Столтенберг додав: "Вони прогресують. Можливо, не так швидко, як ми сподівалися, але вони поступово завойовують позиції".

У мережі Х (колишня Twitter) генсек НАТО також додав, що співпраця між ЄС та Альянсом стала ще більш важливою у відповідь на війну Росії проти України, й підкреслив: "Українці зараз рухаються вперед і відвойовують землю, і ми повинні продовжувати підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно".

Минулого тижня Київ повідомив про успіхи у прориві першої лінії оборони армії Росії, але попереду в ЗСУ - інші укріплені рубежі та масштабні мінні поля.

Також у Європарламенті Столтенберг прокоментував падіння на території Румунії частин безпілотників Shahed, якими Росія атакувала портову інфраструктуру України у гирлі Дунаю. За його словами, НАТО не має жодних ознак того, що це був навмисний напад Росії на Румунію.

"У нас немає жодної інформації, яка б вказувала на навмисну атаку з боку Росії, і ми очікуємо результатів поточного розслідування, - сказав Столтенберг і підкреслив ризики, які несуть російські авіаудари неподалік кордонів альянсу.

Напередодні президент Румунії, Клаус Йоганніс заявив, що якщо буде підтверджено, що частини російського безпілотника потрапили на територію Румунії, це буде "серйозним порушенням", і назвав російські напади на українські дунайські порти воєнним злочином.

У статті використано матеріали Reuters