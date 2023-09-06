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- Голос Америки
Румунія: падіння російського дрона на території країни може бути "серйозним порушенням"
Частини безпілотників Shahed, якими Росія атакувала портову інфраструктуру України у гирлі Дунаю, впали на територію Румунії, заявляють українські посадовці.
На території Румунії виявили певні уламки, каже міністр оборони Румунії Ангел Тілвар.
Румунські офіційні особи, включно з президентом Румунії та Міністерствами оборони і закордонних справ, попередньо заперечували, що будь-які російські безпілотники або їхні уламки потрапили на румунську територію.
У заяві 6 вересня міністр оборони Тілвар, якого цитує Reuters, зазначив: «Я підтверджую, що знайдено шматки, які можуть бути елементами безпілотника». Водночас за його словами, місцевість, де було знайдено шматки, не евакуювали, оскільки ці шматки не становили загрози.
Також президент Румунії, Клаус Йоганніс, якого цитує Reuters, заявив, що якщо буде підтверджено, що частини російського безпілотника потрапили на територію Румунії, це буде «серйозним порушенням». Він також назвав російські напади на українські дунайські порти воєнним злочином.
«Якщо буде підтверджено, що компоненти належать російському безпілотнику, така ситуація буде неприпустимою та серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Румунії», - зазначив Йоганніс..
Як повідомляв раніше Голос Америки, Румунія і Молдова засудили черговий удар Росії 3 вересня по українських портах в Одеській області поблизу території цих країн.
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Конгресмени США у Гаазі заявили, що Путін здійснює геноцид в Україні
Члени комітету із закордонних справ Палати представників США під час візиту до Гааги в середу, 6 вересня, заявили, що президент Росії Володимир Путін здійснює геноцид в Україні.
За словами конгресмена-республіканця Майкла Маккола, Путін в Україні “намагається стерти культуру, народ і релігію, і це визначення геноциду”.
Конгресвумен Енн Вагнер, також республіканка, розповіла журналістам у Гаазі про “злочини проти людяності, відвертий геноцид, який вчинив цей чоловік”, маючи на увазі президента РФ.
Джеррі Конноллі, конгресмен-демократ нагадав, що президент Росії ще до повномасштабного вторгнення заперечував існування України та її народу.
“Я думаю, що він сам почав аргументувати за геноцид, і його поведінка згодом заповнила ці прогалини”, – сказав Конноллі.
У четвер американські законодавці у Гаазі проведуть зустріч із головним прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом та відвідають агенцію Євросоюзу з питань співробітництва у сфері кримінальної юстиції, яка, серед іншого, займається розслідуванням злочинів агресії щодо України.
Майкл Маккол під час зустрічі з журналістами повідомив, що конгресовий Комітет із закордонних справ має намір розглянути ”самі докази та те, як ми можемо допомогти Гаазі зібрати більше доказів і розвідданих, щоб довести справу проти Путіна”.
Делегація Конгресу США, до якої входять законодавці від Республіканської та Демократичної партії, під час візиту до Нідерландів має на меті, серед іншого, обговорити підтримку НАТО й України, а також способи, як притягнути Росію до відповідальності за її дії в Україні.
У березні цього року Міжнародний Кримінальний суд видав міжнародний ордер на арешт Путіна за воєнні злочини. Президента РФ звинувачують у викраденні дітей з України.
- Радіо Свобода
- Голос Америки
Загроза режиму Путіна походить із силових структур - Фукуяма
Американський політолог і філософ Френсіс Фукуяма, директор Центру сприяння розвитку демократії та верховенства права Стенфордського університету, оцінив стан війни в Україні та розповів про те, як втрати на полі бою впливають на Росію та її уряд, а також про сценарії завершення конфлікту в інтерв'ю казахській службі Радіо Свобода. Він також зазначив, що послаблення Росії через втрати у війні з Україною усуне будь-які територіальні загрози Казахстану та дасть країнам Центральної Азії більше можливостей визначати власну політику. Френсіс Фукуяма був в Алмати з приводу випуску казахською мовою своєї нової книги «Лібералізм та його невдоволення».
Кілька місяців тому Фукуяма в інтерв'ю Current Time висловив думку про те, що вторгнення Росії в Україну було стратегічною помилкою, і ціна цієї помилки зростає, вважає він.
«Я думаю, що Путін думав, що він може розпочати цю так звану спеціальну військову операцію, і режим у Києві впаде за два-три дні, і він може посадити когось, хто б симпатизував Москві. Але більше ніж через півтора року російська армія зазнала жахливих втрат. Для Росії це виявилась набагато масштабніша операція, ніж розраховував Путін», - каже Фукуяма.
Фукуяма також вважає, що важливим завданням для української армії є знищення сухопутного коридору, який Москва встановила між російським містом Ростов-на-Дону та українським Кримським півостровом. Для українських сил, каже він важливо перерізати залізничну колію і, таким чином, мати можливість легко бомбардувати міст через Керченську протоку, який забезпечує основну частину російських поставок її військовим.
Якщо українським силам це вдасться, зауважує політолог, «позиція Росії стане значно слабшою. Можливо, тоді є сенс говорити про припинення вогню чи якесь пом’якшення конфлікту. Але зарано говорити [зараз], що український контрнаступ зазнав невдачі, і продовжуватиме перебувати у безвихідному стані».
У дописі на платформі X Фукуяма нещодавно передбачив, що закінчення війни призведе до краху режиму президента Володимира Путіна.
Зважаючи на невдоволення в російській армії, викликане невдалим повстанням ПВК «Вагнер» під проводом Євгена Пригожина та його подальшою смертю, зазначає Фукуяма, справжня загроза режиму Путіна походить не з вулиць, а від «когось із силових структур».
«Багато авторитарних режимів виглядають дуже сильними до того моменту, як вони впадуть, — каже Фукуяма. Але не виключено, [що Путіну] вдасться вижити, оскільки Росія має багато ресурсів, а [Путін] досить розумний політик».
Найвідомішою працею Фукуями як політолога є стаття та однойменна книга «Кінець історії та остання людина», опублікована в 1992 році, в якій він стверджував, що з розпадом Радянського Союзу західна ліберальна демократія стала «остаточною» політичною системою і таким чином завершила «історію» в цьому відношенні.
Стосовно поточної ситуації в Євразії політолог вважає, що будь-яке послаблення російського режиму в результаті втрат в Україні може надати країнам Центральної Азії більше незалежності та більшого впливу.
«Будь-яке послаблення Росії… могло б дати країнам Центральної Азії — і [зокрема] Казахстану — більшу можливість визначати власну політику [без втручання Росії]», — каже політолог він. Можна уявити протилежне, якщо [росіяни] завоюють Україну або захоплять якусь частину Казахстану, як вони зробили в Україні. Але ослаблена Росія дозволить [мешканцям Центральної Азії приймати свої] власні рішення, не турбуючись про те, що скажуть росіяни, або як вони буде реагувати».
Як американський благодійний фонд «Свобода України» закуповує дрони для ЗСУ. Відео
Благодійний фонд «Свобода України» - одна з небагатьох українських організацій в США, яка відкрито збирає кошти для допомоги саме Збройним силам України. Ключовий фокус – це дрони.
Як Україна реагує на пропозиції Ердогана пом'якшити підхід у переговорах – посол України у Туреччині. Відео
Зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з президентом Росії Владіміром Путіним 4 вересня не принесла позитивних результатів у питанні відновлення Чорноморської зернової угоди, яка б дозволяла Україні експортувати своє збіжжя морем.
Американські музейники за допомогою технологій НАСА допомагають збирати докази воєнних злочинів в Україні
Всесвітньовідомий музейний центр Смітсонівський Інститут у США (Smithsonian) за допомогою супутникових фотографій допомагає Україні збирати докази воєнних злочинів, скоєних росіянами.
Відразу після повномасштабного вторгнення у 2022 році Інститут створив Ініціативу культурного порятунку у співпраці з Природничим музеєм штату Вірджинія та Мерілендським Університетом, які мають необхідне обладнання та досвід з моніторингу та збереження об’єктів культурної спадщини. Як це відбувається і які злочини вже вдалося зафіксувати, ми розпитали у кураторів цієї ініціативи у Смітсонівському музеї Вашингтона.
Навмисне знищення культурної спадщини під час збройного конфлікту Гаазька конвенція кваліфікує як воєнний злочин. Україна і Росія ратифікували цей документ, тож щоб притягнути винних до відповідальності, важливо задокументувати пошкодження культурних об'єктів. Таку амбітну мету поставили перед собою дослідники Смітсонівського американського музейного центру, коли у 2022 році заснували проєкт дистанційного моніторингу культурної спадщини України.
“Ми намагаємося зробити це дослідження, щоб задокументувати шкоду, завдану культурній спадщині, для потенційних майбутніх розслідувань воєнних злочинів, - розповіла Голосу Америки Кетрін Гансен, стипендіантка Смітсонівського Інституту. - Ми об’єднали науковців, які досліджують конфлікт з колегами в Україні, ми також працюємо з урядовцями”.
Докази мародерства
Рідкісним успіхом Кетрін Генсен називає супутникові фотографії Херсонського художнього музею під час окупації, зроблені якраз в момент вивезення з нього експонатів.
“Починаючи з 31 жовтня десь до 4 листопада 2022 року почали з'являтись повідомлення, що Херсонський музей грабують. Ми подивилися на супутникові фото, і це один із тих рідкісних випадків, коли реально можна було зафіксувати мародерство", - розповіла дослідниця Генсен.
Вона показує супутникову фотографію Херсона, де помітно, що біля будинку Херсонського художнього музею стоїть три вантажівки.
"Тут видно три великі білі вантажівки, вони припарковані прямо біля музею. І вони збігаються з повідомленнями з соцмереж та з місця події, де було вказано, як ці вантажівки завантажують експонатами з Херсонського художнього музею. Це ще один доказ, що музей був пограбований. На фото є точна дата, коли це відбувалося, а також задокументовано, скільки вантажівок було задіяно",- розповіла Кетрін Гансен.
Дослідниця також додає: "Ще одна з речей, яку ми намагаємося висвітлити в наших звітах, це те, що мародерство, як виглядає, було організованим”.
Працівники Смітсонівського Інституту запевняють, що складають звіти про Україну, дотримуючись юридичних вимог для використання їх у майбутніх розслідуваннях воєнних злочинів.
Кетрін Гансен каже: “Ми сподіваємося, що наші звіти відповідатимуть стандартам доказів, що дозволить використовувати їх в суді. Вони доступні для всіх, хто хоче використати це як доказ”.
Спостереження за пам'ятками на окупованих територіях
Проєкт фінансує Державний департамент США. Моніторинг конкретних об’єктів, за словами дослідниці, їм замовляють колеги з України - дослідники Лабораторії моніторингу української культурної спадщини (НеМо: Ukrainian Heritage Monitoring Lab)
“Наприклад, коли стався вибух дамби й почалася повінь, з нами зв’язалися наші колеги з України. Ми їх запитали, яке місце вони хочуть, щоб ми подивилися і на що нам слід звернути увагу. І щойно ми отримали зображення від супутникових постачальників США, ми надали їм оновлену інформацію про те, що відбувається з культурними об’єктами - що затоплене, а що ні", - продовжує Кетрін Гансен, стипендіантка Смітсонівського Інституту.
Серед іншого, американські колеги змогли ідентифікувати затоплення будинку-музею української художниці Поліни Райко в окупованих Олешках, Херсонської області, під час повені внаслідок руйнування Каховської ГЕС.
Стипендіантка Смітсонівського Інституту знову показує сателітні фото. Цього разу - із затопленням після руйнування Каховської ГЕС.
"Ось цей будинок-музей, який був затоплений. Жовті стрілки вказують на те, де знаходився будинок, а білі показують повінь або рівень води. Тут видно, що 6 червня відбувається повінь. Біла стрілка надходить до того місця, де знаходиться музей, і вода затоплює всі будинки в цьому районі. А це - наступний день, 7 червня, вже видно, що вода повністю затопила всю територію”, - розповіла Кетрін Генсен.
Технологія НАСА допомагає збирати докази воєнних злочинів
Щоб проаналізувати стан культурних пам'яток, дослідники використовують технологію супутникових фото, розроблену в НАСА для виявлення лісових пожеж, розповіла Кетрін Генсен. Ця технологія фіксує кінетичну активність за допомогою інфрачервоних сенсорів тепла. Фото з кінетичною активністю зіставляють із мапою культурних об'єктів і виявляють, який об'єкт потенційно перебував у пожежі чи в обстрілі.
Кетрін Гансен: "Ми можемо повідомляти колег, які працюють над збереженням культурних об’єктів, про статус об'єкта на недоступній території, можемо їм порадити порятунок яких будівель потрібно зробити пріоритетом. Це допомагає українським колегам визначити, куди потрібно спрямовувати ресурси".
На їхній мапі позначено 28 000 об’єктів української культурної спадщини, за якими вони можуть спостерігати. Це музеї, меморіали, пам'ятники, релігійні заклади, бібліотеки, археологічні пам’ятки. Лише за перший рік повномасштабної війни дослідники задокументували понад півтори тисячі об'єктів, які можуть бути пошкодженими.
“Культурна спадщина - це матерія суспільства. І підвищення громадської обізнаності про цей аспект життя в Україні – якої шкоди йому завдає війна - це насправді дуже важливо”, - наголошує дослідниця Smithsonian.
За даними Міністерства культури та інформаційної політики України, наразі офіційно підтверджено, що в Україні пошкоджені 664 об‘єкти культурної спадщини. Скільки їх насправді зруйновано і хто саме має понести за це відповідальність, Україна розслідує в суді, після деокупації. Зокрема, за допомогою дослідників Смітсонівського Інституту.
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