Румунія знайшла на своїй території нові ймовірні фрагменти російського безпілотника – Міноборони

Міністерство оборони Румунії заявило в суботу, що нові фрагменти безпілотника, подібного до тих, що використовувалися російськими військовими для обстрілу українських портів на Дунаї, були знайдені на території Румунії, повідомляє агентство Reuters.

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що це свідчить про неприйнятне порушення повітряного простору Румунії.

У своїй заяві Йоганніс сказав, що він поінформував генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про уламки безпілотника – другого, що впав на території Румунії цього тижня – і що Столтенберг підтвердив повну солідарність альянсу з Румунією.

«Ідентифікація румунською владою на території Румунії поблизу кордону з Україною нових фрагментів безпілотника... свідчить про неприйнятне порушення повітряного простору Румунії, країни НАТО, з реальними ризиками для безпеки румунських громадян у цьому районі, – сказав Йоганніс.

Як повідомляв Голос Америки, 7 вересня у Європарламенті Єнс Столтенберг прокоментував падіння на території Румунії частин безпілотників Shahed, якими Росія атакувала портову інфраструктуру України у гирлі Дунаю.

За його словами, НАТО не має жодних ознак того, що це був навмисний напад Росії на Румунію.

"У нас немає жодної інформації, яка б вказувала на навмисну атаку з боку Росії, і ми очікуємо результатів поточного розслідування, - сказав Столтенберг. Він наголосив на ризиках, які несуть російські авіаудари неподалік кордонів альянсу.

Напередодні президент Румунії, Клаус Йоганніс заявив, що якщо буде підтверджено, що частини російського безпілотника потрапили на територію Румунії, це буде "серйозним порушенням", і назвав російські напади на українські дунайські порти воєнним злочином.