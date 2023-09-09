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Румунія знайшла на своїй території нові ймовірні фрагменти російського безпілотника – Міноборони
Міністерство оборони Румунії заявило в суботу, що нові фрагменти безпілотника, подібного до тих, що використовувалися російськими військовими для обстрілу українських портів на Дунаї, були знайдені на території Румунії, повідомляє агентство Reuters.
Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що це свідчить про неприйнятне порушення повітряного простору Румунії.
У своїй заяві Йоганніс сказав, що він поінформував генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про уламки безпілотника – другого, що впав на території Румунії цього тижня – і що Столтенберг підтвердив повну солідарність альянсу з Румунією.
«Ідентифікація румунською владою на території Румунії поблизу кордону з Україною нових фрагментів безпілотника... свідчить про неприйнятне порушення повітряного простору Румунії, країни НАТО, з реальними ризиками для безпеки румунських громадян у цьому районі, – сказав Йоганніс.
Як повідомляв Голос Америки, 7 вересня у Європарламенті Єнс Столтенберг прокоментував падіння на території Румунії частин безпілотників Shahed, якими Росія атакувала портову інфраструктуру України у гирлі Дунаю.
За його словами, НАТО не має жодних ознак того, що це був навмисний напад Росії на Румунію.
"У нас немає жодної інформації, яка б вказувала на навмисну атаку з боку Росії, і ми очікуємо результатів поточного розслідування, - сказав Столтенберг. Він наголосив на ризиках, які несуть російські авіаудари неподалік кордонів альянсу.
Напередодні президент Румунії, Клаус Йоганніс заявив, що якщо буде підтверджено, що частини російського безпілотника потрапили на територію Румунії, це буде "серйозним порушенням", і назвав російські напади на українські дунайські порти воєнним злочином.
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“Українське диво” – заступниця міністра оборони України про контрнаступ
Український наступ просувається, незважаючи на те, що українські військові, звільняючи окуповані Росією території, йдуть на ризик воюючи меншою, ніж у ворога, кількістю зброї.
“Це безпрецедентно і ми це називаємо українським дивом”, – заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв’ю журналістці Голосу Америки Мирославі Ґонґадзе.
Відповідаючи на питання про українські та міжнародні очікування щодо успіхів контрнаступу, Маляр каже, що не існує критеріїв, за якими можна виміряти і оцінити наступ: “Немає лінійки, немає таких ваг і немає таких стандартів чи норм”.
“Ми в цьому столітті – перша і єдина держава, яка обороняється від такої повномасштабної та інтенсивної війни”, – наголосила заступниця міністра.
Військова наука, наголошує Маляр, “говорить про те, що наступати можна тільки у випадку, якщо у тебе більше зброї і більше війська, ніж у того, на кого ти наступаєш”.
Ми просуваємось вперед всупереч військовій науці. Це безпрецедентно і ми це називаємо українським дивом.Ганна Маляр
“В України ж менше бійців, ніж у Росії, і значно менше зброї, – каже Маляр. – Але ми ризикнули, коли у ворога перевага вимірюється не кілометрами і не метрами, а самим фактом військової переваги, і ми в таких умовах ще й просуваємось, всупереч військовій науці. Це безпрецедентно і ми це називаємо українським дивом”.
За словами посадовиці, загалом некоректно оцінювати контрнаступ за шкалою добре/погано, багато/мало. Тому що військові мають декілька задач під час наступальної операції, і це не тільки виключно просування вперед. “Їхнє завдання – створити умови, за якими можна буде просуватися, тому що ворог готовий до таких дій”, - каже Маляр.
Вона також нагадала: “Росіяни розуміли, що ми рано чи пізно будемо звільняти наші території і тому вони одразу, як тільки їх захоплювали, вже й укріплювали рубежі і там на сьогодні три лінії оборони та друга, до якої ми підійшли, це вже не просто замінування тут і там. Ми пройшли далі, і це вже бетонні укріплення під ключовими панівними висотами, і це теж дуже складна перепона, яку треба долати”.
Тому, за її словами, одне з найперших завдань – послабити наступальний оборонний потенціал ворога.
Під час наступальної операції українські війська вже знищили тисячі особового складу росіян, тисячі одиниць техніки (щотижня, за даними Ганни Маляр, ЗСУ знищують близько 300 одиниць бойової техніки в середньому).
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