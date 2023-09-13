У Румунії знайшли нові уламки російських дронів. Міноборони країни будує бомбосховища у прикордонному селі

Румунія виявила фрагменти ймовірного російського безпілотника після нових ударів Росії на дунайські порти України.

"Екіпаж вертольота IAR 330 Puma ВПС Румунії... (ідентифікував) осколки безпілотника, які ймовірно розлетілись у радіусі в кілька десятків метрів", - йдеться в заяві Міністерства оборони країни.

За даними Повітряних сил України, під час нічної атаки в Одеській області було збито понад три десятки ударних дронів, постраждали семеро цивільних, були пошкоджені зернові склади, нафтові резервуари та адміністративні будівлі портів Рені та Ізмаїл, що розташовані через Дунай від Румунії.

Фрагменти дрона були знайдені поблизу сіл Нуфарул і Вікторія в повіті Тулча. Якщо повідомлення підтвердиться, це стане третім випадком виявлення уламків російських дронів на території Румунії, що входить до НАТО.

Міністерство оборони Румунії розпочало будівництво двох бомбосховищ у невеликому прикордонному селі Плауру, де були знайдені перші два осколки. Також там заявили, що розгорнуть додаткові війська в цьому районі та збільшать кількість патрулів і спостережних пунктів, а місцеві жителі отримуватимуть сповіщення про небезпеку, щоб мати можливість сховатися.

Раніше попередній аналіз знайдених фрагментів безпілотника показав, що вони вибухнули не в Румунії, не містили вибухівку та не несли небезпеку безпосередньо румунській території. "Ніхто на нас не нападав, - сказав журналістам прем'єр-міністр Марсель Чолаку. - Деякі уламки безпілотника, який підбили українські військові, впали".

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що альянс не бачить жодних ознак того, що йдеться про навмисний напад Росії на Румунію. Натомість президент Румунії Клаус Йоганніс підкреслював, що це свідчить про неприйнятне порушення повітряного простору Румунії, а Міністерство закордонних справ Румунії у відповідь на ситуацію викликало тимчасового повіреного у справах Росії.

В ООН нині підкреслили, що це вже 21-ша така атака РФ з часу одностороннього виходу з Чорноморської зернової ініціативи у середині липня. Там укотре заявили про неприпустимість нападів Кремля на цивільну інфраструктуру: "Наслідки цих жорстоких та безжальних атак Росії є катастрофічними для народу України та 345 мільйонів людей, які голодують у всьому світі".

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що з 18 липня через атаки армії РФ на порти України пошкоджено та частково знищено 105 об'єктів портової інфраструктури, а внаслідок ударів по портах Дунайского кластеру та блокування морських портів скорочено експорт зернових вантажів до країн Азії, Африки та Європи на майже три мільйони тонн на місяць.

Після поновлення блокування українських портів найбільшим альтернативним експортним маршрутом Києва став румунський чорноморський порт Констанца, куди українське зерно надходить автомобільним, залізничним транспортом або баржами через Дунай.

У статті використано матеріали Reuters