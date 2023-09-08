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Румунія - основний маршрут для українського збіжжя в обхід російської блокади
Румунський уряд працює над розширенням пропускних можливостей свого чорноморського порту Констанца, щоб транспортувати більше українського збіжжя в той час, як Росія блокує і бомбардує порти України.
Румунський напрямок і дунайський коридор будуть основним напрямком транзиту зернової продукції.Ольга Стефанішина
Порт Констанца розташований недалеко від України і він став важливим шляхом для експорту українського зерна, яке довозять в Румунію залізницею, а також річковими баржами через Дунай.
Урядовці в Бухаресті заявили, що планують найближчим часом збільшити транзит українського збіжжя до 4 мільйонів тонн на місяць.
Йдеться про покращення залізничних сполучень з Україною, а також збільшення кількості річкових барж на Дунаї, щоб вони могли ходити також вночі.
Цьому сприяє фінансування Європейського Союзу в межах програми «Коридори солідарності» з Україною.
«Це чітке підтвердження, що Румунія вдається до серйозних зусиль, щоб допомогти Україні з транзитом збіжжя, а також поєднати регіон», - сказав Марчел Чолаку на засіданні уряду.
Чільна представниця українського уряду Ольга Стефанішина нещодавно підтвердила в інтерв’ю Голосу Америки важливість Румунії для транзиту з України в домовленостях Києва з ЄС.
«На сьогодні прийнято рішення, що саме румунський напрямок і дунайський коридор будуть основним напрямком транзиту зернової продукції. Відповідно інвестиції кошти і розвиток інфраструктури саме по цьому напрямку буде пріоритетним в наступні роки», - сказала Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністерка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України.
Інші країни ЄС, зокрема балтійські держави, також пропонують транзит українського збіжжя через свої морські порти, закликаючи Єврокомісію субсидувати кошти довезення вантажів з України до віддалених портів на Балтійському морі.
Також Європейський Союз найближчим часом має визначитися, чи продовжувати тимчасову заборону на імпорт українського збіжжя в п’ять сусідніх з Україною держав ЄС, що мала б вибігти 15 вересня.
Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія та Болгарія кажуть, що готові сприяти транзиту українського збіжжя, але хочуть продовжити заборону на імпорт до кінця року, щоб захистити своїх аграріїв від того, що вони називають падінням цін внаслідок напливу дешевшого українського зерна.
Україна відкидає будь-які перешкоди для українських товарів на ринок Європейського Союзу, з яким Київ має угоду про зону вільної торгівлі.
Українські посадовці наголошують, що Україна готується стати повноправним членом ЄС, і тому Європа повинна бути готовою до того, що українські товари будуть вільно конкурувати на спільному європейському ринку.
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- Голос Америки
Блінкен про російські псевдовибори: «США ніколи не визнають претензій Російської Федерації на жодну суверенну територію України»
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають «фіктивні вибори» та незаконні претензії Росії на окуповані нею частини України. Про це мовиться у заяві, опублікованій Державним департаментом у четвер, 7 вересня.
Блінкен, який перебував з дводенним візитом у Киві, заявив, що Росія завдяки фіктивним виборам намагається легітимізувати захоплення українських територій, але «заздалегідь визначені, сфабриковані результати» є нічим іншим, «пропагандистською вправою».
США не лише не визнають цих «виборів», але і піддадуть санкціям їхніх організаторів та учасників, попередив Блінкен.
«Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Російської Федерації на жодну суверенну територію України, – сказав Блінкен. – І ми нагадуємо будь-яким особам, які можуть підтримати російські фіктивні вибори в Україні, в тому числі виступаючи в ролі так званих «міжнародних спостерігачів», що вони можуть бути піддані санкціям та візовим обмеженням».
Блінкен наголосив, що дії Росії демонструють її «відверте нехтування принципами Статуту ООН, такими як повага до державного суверенітету та територіальної цілісності, які є основою глобальної безпеки та стабільності».
10 вересня Російська Федерація проводить фіктивні вибори на окупованих територіях України – так звані вибори депутатів до місцевих окупаційних народних рад.
Як наголошує Державний секретар США, ці вибори є черговою спробою Кремля легітимізувати захоплення українських територій. Він нагадав, що так звані вибори відбуваються майже через рік після того, як Кремль влаштував фіктивні референдуми у частково захоплених Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, і через понад дев’ять років після того, як Росія провела подібний референдум у Криму. Метою цих дій, як каже Блінкен, було анексувати українські території.
Як повідомляв Голос Америки, у середу, 6 серпня, Британія засудила намагання Росії провести так звані вибори на окупованих територіях України.
Європейський союз засудив наміри Росії провести так звані вибори на окупованій території України 1 вересня.
Служба безпеки України 1 вересня повідомила про підозру голові центрвиборчкому РФ Еллі Памфіловій, яка проводить фейкові вибори у тимчасово окупованих регіонах України.
Як повідомляв Голос Америки, у грудні 2022 року за допомогу в організації "фіктивних референдумів", які проводилися в підконтрольних Росії районах України, Вашингтон запровадив санкції проти Центральної виборчої комісії Росії та проти усіх 15-ти її членів, включно з головою ЦВК Еллою Памфіловою.
- Голос Америки
Пентагон: ЗСУ використовують касетні боєприпаси «ефективно та відповідально»
Українці використовують касетні боєприпаси «ефективно та відповідально», заявила під час брифінгу у Вашингтоні заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.
За її словами, американські військові відстежують, як українські війська використовують касетні боєприпаси та моніторять місця застосування.
"Ми відчуваємо, що українці їх ефективно використовують», – сказала Сінгх у четвер, 7 вересня, відповідаючи на запитання журналістів про касетні боєприпаси.
«Ми вважаємо, що вони використовують їх ефективно та відповідально», – додавал вона.
Касетні боєприпаси містять у контейнері до кількох сотень бойових елементів, які розкидаються на заданій висоті над поверхнею землі. Вони забезпечують ураження більшої площі в порівнянні з звичайними снарядами. На думку військових експертів, вони ефективні в наступальних діях ЗСУ проти російських ліній оборони тому що Україна не має переваги у повітрі.
Дискусії щодо касетних боєприпасів відновилися в останні місяці після того, як Сполучені Штати на початку липня оголосили, що передадуть такі засоби Україні. Київ пообіцяв вжити додаткових заходів, щоб уникати використання цієї зброї на територіях поблизу цивільного населення.
Правозахисні організації висловлювали побоювання, шо касетні бомби несуть небезпеку уивільному населенню. У нещодавному звіті Коаліції проти використання касетних боєприпасів повідомлялось, що Україна випередила Сирію за кількістю втрат від касетних боєприпасів у 2022 році. Йдеться про боєприпаси, які використовувала російська армія.
Наступного тижня збігає тимчасова заборона на імпорт українського збіжжя у п'ять сусідніх із Україною держав ЄС. Відео
Чому саме Польща стала найгучнішим противником потрапляння українського збіжжя на власні ринки, наскільки це шкодить Україні і чи може Київ переконати Варшаву змінити свою позицію? Інтерв’ю із віце-прем'єр-міністеркою з європейської та євроатлантичної інтеграції України.
- Голос Америки
Сенатори США закликають схвалити додаткові гроші для України. Відео
"Ми маємо показати Путіну і силам автократії, що Сполучені Штати непорушно підтримують Україну" - такою заявою лідер демократів у Сенаті Чак Шумер закликав законодавців вже найближчим часом схвалити додаткове фінансування для України, запит на яке надіслав до Конгресу Білий Дім.
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