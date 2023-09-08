Румунія - основний маршрут для українського збіжжя в обхід російської блокади

Румунський уряд працює над розширенням пропускних можливостей свого чорноморського порту Констанца, щоб транспортувати більше українського збіжжя в той час, як Росія блокує і бомбардує порти України.

Румунський напрямок і дунайський коридор будуть основним напрямком транзиту зернової продукції.

Порт Констанца розташований недалеко від України і він став важливим шляхом для експорту українського зерна, яке довозять в Румунію залізницею, а також річковими баржами через Дунай.

Урядовці в Бухаресті заявили, що планують найближчим часом збільшити транзит українського збіжжя до 4 мільйонів тонн на місяць.

Йдеться про покращення залізничних сполучень з Україною, а також збільшення кількості річкових барж на Дунаї, щоб вони могли ходити також вночі.

Цьому сприяє фінансування Європейського Союзу в межах програми «Коридори солідарності» з Україною.

«Це чітке підтвердження, що Румунія вдається до серйозних зусиль, щоб допомогти Україні з транзитом збіжжя, а також поєднати регіон», - сказав Марчел Чолаку на засіданні уряду.

Чільна представниця українського уряду Ольга Стефанішина нещодавно підтвердила в інтерв’ю Голосу Америки важливість Румунії для транзиту з України в домовленостях Києва з ЄС.

«На сьогодні прийнято рішення, що саме румунський напрямок і дунайський коридор будуть основним напрямком транзиту зернової продукції. Відповідно інвестиції кошти і розвиток інфраструктури саме по цьому напрямку буде пріоритетним в наступні роки», - сказала Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністерка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України.

Інші країни ЄС, зокрема балтійські держави, також пропонують транзит українського збіжжя через свої морські порти, закликаючи Єврокомісію субсидувати кошти довезення вантажів з України до віддалених портів на Балтійському морі.



Також Європейський Союз найближчим часом має визначитися, чи продовжувати тимчасову заборону на імпорт українського збіжжя в п’ять сусідніх з Україною держав ЄС, що мала б вибігти 15 вересня.



Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія та Болгарія кажуть, що готові сприяти транзиту українського збіжжя, але хочуть продовжити заборону на імпорт до кінця року, щоб захистити своїх аграріїв від того, що вони називають падінням цін внаслідок напливу дешевшого українського зерна.



Україна відкидає будь-які перешкоди для українських товарів на ринок Європейського Союзу, з яким Київ має угоду про зону вільної торгівлі.



Українські посадовці наголошують, що Україна готується стати повноправним членом ЄС, і тому Європа повинна бути готовою до того, що українські товари будуть вільно конкурувати на спільному європейському ринку.