Під час "Рамштайну" завдання Брауна буде запевнити Європу у незмінній підтримці США для України, пише Reuters

Новопризначений глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун під час свого першого засідання Контактної групи щодо допомоги Україні у форматі "Рамштайн" спробує переконати європейських союзників у відданості Вашингтона підтримці Києва попри політичне протистояння у Конгресі та кризу на Близькому Сході, повідомляє Reuters.

"Протягом наступних кількох днів я проведу зустрічі, щоб заспокоїти наших партнерів, - сказав Браун на шляху до Брюсселя для участі у засіданні, де також буде присутній міністр оборони США Ллойд Остін. - Я визнаю, що те, що відбувається в США, на Капітолійському пагорбі викличе запитання та занепокоєння (у союзників)".

Адміністрація президента Джо Байдена неодноразово наголошувала на збереженні підтримки України та у середу планує оголосити про новий пакет озброєнь для Києва. Але тим часом Палата представників США минулого тижня проголосувала за усунення спікера Кевіна Маккарті після ухвалення законопроєкту про тимчасові бюджетні витрати, що не передбачало нових коштів для України. Наступний спікер Палати може скасувати надання додаткової допомоги Україні до того, як пропозиція дійде до Палати представників, якщо ця особа буде проти цієї ідеї.

Деякі європейські чиновники відкрито висловлювали занепокоєння тим, що кошти для України затримуються внутрішньою боротьбою в Конгресі США, пише Reuters. Але багато хто також висловив впевненість, що адміністрація Байдена знайде способи забезпечити надходження допомоги.

Ситуацію ускладнює нове протистояння Ізраїлю та ХАМАСу. У понеділок армія США заявила, що Конгресу потрібно буде схвалити додаткове фінансування, щоб гарантувати, що плани Пентагону з виробництва та придбання боєприпасів зможуть одночасно задовольнити потреби як Ізраїлю, так і України. При цьому Пентагон оголосив, що надсилає авіаносну ударну групу поблизу Ізраїлю та додає в регіон винищувачі.

Корі Шакі з Американського інституту підприємництва розповіла агенції, що союзники намагатимуться почути від Брауна, що адміністрація Байдена може укласти угоди з законодавцями, щоб забезпечити надходження допомоги, однак за її словами, враховуючи, що генерал лише менш як два тижні тому обійняв посаду, ініціативу в поясненні ситуації для західних країн має взяти на себе міністр Остін.

Голос Америки повідомляв, що напередодні чергової зустрічі Контактної групи "Рамштайн" посолка США в НАТО Джуліанн Сміт заявила журналістам у Брюсселі, що підтримка України не припиниться, а події в Ізраїлі не становитимуть "жодних серйозних викликів". Вона послалася на результати вересневої поїздки постійних представників країн НАТО до Сполучених Штатів, де відбулися зустрічі з представниками Сенату і Палати представників Конгресу США, де було вкотре засвідчено двопартійну підтримку надання Сполученими Штатами подальшої допомоги Україні, "скільки знадобиться".

Раніше речник Пентагону Пет Райдер підтвердив, що Сполучені Штати можуть передати Україні зброї ще на 5,4 мільярда доларів, поки в Конгресі не розглянули запит на додаткове фінансування: " У нас є 5,4 мільярда доларів за програмою повноважень президента, які залишаються доступними для України. У нас залишилося приблизно 1,6 мільярда для поповнення власних запасів".

У статті використано матеріали Reuters