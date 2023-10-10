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- Голос Америки
Посолка США при НАТО анонсувала чергову зустріч Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі: “Штаб-квартира НАТО сповнена енергії”
Напередодні чергової зустрічі Контактної групи з питань оборони України, посолка США при НАТО Джуліанн Сміт заявила журналістам у Брюсселі, що підтримка України не припиниться, а події в Ізраїлі не становитимуть “жодних серйозних викликів” для такої підтримки, повідомляє Радіо Свобода.
Сміт послалася на результати вересневої поїздки постійних представників країн НАТО до Сполучених Штатів, де відбулися зустрічі з членами Сенату і Палати представників Конгресу США. Під час цих зустрічей, зазначає Сміт, було вкотре засвідчено двопартійну підтримку надання Сполученими Штатами подальшої допомоги Україні, “скільки знадобиться”.
Також, 10 жовтня, на своїй сторінці у мережі Х, посолка анонсувала і підкреслила важливість зустрічей у Брюсселі, запланованих на цей тиждень.
“Штаб-квартира НАТО сповнена енергії. Після саміту НАТО у Вільнюсі, де лідери прийняли далекосяжні рішення щодо нашої [політики] стримування та оборони, міністри оборони Альянсу продовжуватимуть реалізацію наших нових військових планів. Члени Альянсу також зустрінуться з Україною в Раді Україна-НАТО та в Контактній групі з питань оборони України. Ми є НАТО, і наша підтримка України не послабне”, - написала Сміт.
Вона також зауважила, що разом із зустріччю Контактної групи, відбудеться чергова зустріч міністрів оборони країн НАТО. Крім міністра оборони США Ллойда Остіна, на неї вперше прилетить новий глава Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун, який нещодавно змінив на цій посаді генерала Марка Міллі.
Зустріч міністрів оборони НАТО та зустріч нової ради НАТО-Україна “будуть важливими у продовженні розвитку відносин і співпраці України з НАТО”, - додала Сміт на своїй сторінці у мережі Х.
Генерал Чарльз Браун прибув до Брюсселя у вівторок, 10 жовтня, де перед ним стоятиме складне завдання запевнити союзників у тривалій підтримці України Сполученими Штатами, повідомляє агентство Reuters.
“Протягом наступних кількох днів я проведу зустрічі, щоб заспокоїти наших партнерів. Я розумію, що з тим, що відбувається в США, на [Капітолійському] пагорбі... у [союзників] будуть запитання та занепокоєння”, – сказав Браун, якого цитує Reuters.
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- Голос Америки
Українці адаптуються до війни - МВФ покращив прогноз економіки України
Міжнародний валютний фонд значно покращив прогноз для економіки України на 2023 рік. Фонд прогнозує 2% зростання ВВП країни.
Серед причин покращення прогнозу - зростання внутрішнього попиту, уповільнення інфляції та стабільність валютного ринку.
"Компанії та домогосподарства адаптуються до війни в країні", - йдеться в Світовому економічному огляді, який Фонд опублікував у вівторок.
Покращення прогнозу для України на 5 відсоткових пунктів порівняно з весняними оцінками, дозволило МВФ дещо покращити економічний прогноз для європейських країн з економіками, що розвиваються. Прогноз для Росії також покращено. Фонд прогнозує, що економіка Росії зростатиме на 2,2% в 2023 році, що є покращенням оцінки на 0,7 відсоткових пункта порівняно з весняним прогнозом.
Минулого року, українська економіка впала на 29,1%, а російська впала на 2,1%, заявили у Фонді.
Фонд назвав припинення війни Росії проти України найбільш ефективним заходом, щоб покращити світові економічні перспективи.
- Голос Америки
Слідчі опитали президента Байдена у справі зберігання секретних документів часів його віцепрезиденства
Команда спеціального прокурора США опитала президента Джо Байдена у справі щодо зберігання секретних документів часів його віцепрезидентства. Документи було знайдено в його офісі та вдома. Про це з посиланням на Білий дім повідомляє Politico.
Байден добровільно надавав пояснення протягом співбесіди, що тривала впродовж двох днів - в неділю та понеділок - в Білому домі, повідомляють в адміністрації.
«Як ми заявляли з самого початку, президент і Білий дім співпрацюють у цьому розслідуванні, і, за доцільністю, ми оприлюднили відповідні оновлення, будучи максимально прозорими, щоб захистити та зберегти цілісність розслідування", - сказав представник Білого дому Іан Семс.
Подібні інтерв’ю зазвичай свідчать про те, що розслідування наближається до кінця. Розслідування почалося минулого року після того, як адвокати президента знайшли секретні документи в офісі, який він використовував після того, як покинув адміністрацію Обами та перед тим, як балотуватися в президенти. Адвокати Байдена кажуть, що вони негайно повідомили Національне управління архівів і документів і передали документи.
Як повідомляв раніше Голос Америки, після того, як стало відомо про виявлені секретні документи у колишньому офісі президента у Центрі Дипломатії та Глобального залучення імені Пенна-Байдена у Вашингтоні, були перевірені будинки Байдена у містах Вілмінгтоні та Рехобот Біч.
Усі документи у вілмінгтонській резиденції, крім одного, були знайдені на складі в гаражі. Крім того, документ на одну сторінку «було виявлено серед матеріалів у сусідній кімнаті», - повідомив тоді спеціальний радник Річард Заубер. У Рехобот Біч документів не виявлено.
Спеціальний прокурор Роберт Гур, який веде цю справу, відмовився коментувати бесіду з Байденом.
У справі зберігання секретних документів в резиденції Мар-О-Лаго колишній президент Дональд Трамп відмовився розмовляти зі спеціальним прокурором Джеком Смітом.
Те, що Байден давав пояснення слідству не є безпрецедентним для США. Так, у 2008 році президент Барак Обама був опитаний федеральними прокурорами та ФБР у рамках розслідування спроб губернатора-демократа Іллінойсу Рода Благоєвича, якого Обама звільнив, продати місце в Сенаті.
Колишній президент Джордж Буш був опитаний у 2004 році в рамках розслідування витоку особи офіцерки ЦРУ Валері Плейм.
Білла Клінтона також опитували в кількох розслідуваннях, в тому числі щодо його свідчення перед великим журі присяжних у справі його стосунків з Монікою Левінскі.
- Голос Америки
Промова президента США Джо Байдена про атаку на Ізраїль. Наживо з перекладом українською
Президент США Джо Байден виголошує промову щодо атаки ХАМАС на Ізраїль.
Дивіться наживо з перекладом українською 10 жовтня о 20:00 за Києвом (13:00 за Вашингтоном) на YouTube та Facebook Голосу Америки Українською!
Синхронний переклад надається з метою загального розуміння і не є дослівним.
- Голос Америки
- Радіо Свобода
Столтенберг про підводний газопровід між Фінляндією й Естонією: НАТО підтримає союзників
Триває розслідування витоку з підводного газопроводу, який пролягає між Фінляндією й Естонією через Балтійське море. На думку Фінляндії, як повідомляють у національних фінських медіа, аварія може бути невипадковою.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорив про ситуацію з газопроводом із президентом Фінляндії Саулі Ніїністе.
“Говорив із президентом Саулі Ніїністе про руйнування підводної структури між Естонією та Фінляндією. НАТО ділиться інформацією та готові підтримати союзників”, – написав про розмову генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у мережі Х (у минулому Twitter).
За повідомленнями офісу президента Фінляндії, НАТО буде допомагати у розслідуванні інциденту, внаслідок якого було зруйновано газопровід. У Фінляндії наполягають, що це могло статись за участі “зовнішніх сил”.
Цілком імовірно, що пошкодження як газопроводу, так і кабелю передачі даних спричинено зовнішніми діями. Що саме спричинило пошкодження, поки невідомоСаулі Ніїністе
“Цілком імовірно, що пошкодження як газопроводу, так і кабелю передачі даних спричинено зовнішніми діями. Що саме спричинило пошкодження, поки невідомо”, – сказав Саулі Ніїністе.
“Розслідування триватиме у співпраці Фінляндії та Естонії. Ми також у постійному контакті з нашими союзниками та партнерами. Сьогодні я обговорював це з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. НАТО готове допомогти у розслідуванні”, – наголошує президент.
Таблоїд Iltalehti стверджує, що Міністерство оборони Фінляндії підозрює, що причиною аварії стала диверсія, яку могла вчинити Росія. Офіційно цю інформацію наразі не підтверджували.
Газопровід Balticconnector з’єднує естонські й фінські газові мережі, дозволяючи, зокрема Фінляндії використовувати газосховище у Латвії. Про аварію на підводній лінії повідомили 8 жовтня. Пізніше стало відомо, що пошкодження міг зазнати кабель зв’язку, прокладений між країнами.
Фінський оператор гілки Gasgrid попередив тоді, що з труби під водою витікає газ. Естонський оператор Elering 9 жовтня повідомив, що при розслідуванні того, що трапилося, не виключають всі версії, включаючи саботаж, передавало агентство Reuters.
Прем’єр-міністр Фінляндії Петері Орпо повідомив журналістам 10 жовтня, що влада розпочала розслідування інциденту. Він сказав, що Гельсінкі поінформував про ситуацію партнерів по ЄС і НАТО. За його словами, уряд не вважає, що країні зараз загрожує небезпека через те, що сталося.
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