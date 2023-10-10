Посолка США при НАТО анонсувала чергову зустріч Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі: “Штаб-квартира НАТО сповнена енергії”

Напередодні чергової зустрічі Контактної групи з питань оборони України, посолка США при НАТО Джуліанн Сміт заявила журналістам у Брюсселі, що підтримка України не припиниться, а події в Ізраїлі не становитимуть “жодних серйозних викликів” для такої підтримки, повідомляє Радіо Свобода.

Сміт послалася на результати вересневої поїздки постійних представників країн НАТО до Сполучених Штатів, де відбулися зустрічі з членами Сенату і Палати представників Конгресу США. Під час цих зустрічей, зазначає Сміт, було вкотре засвідчено двопартійну підтримку надання Сполученими Штатами подальшої допомоги Україні, “скільки знадобиться”.

Також, 10 жовтня, на своїй сторінці у мережі Х, посолка анонсувала і підкреслила важливість зустрічей у Брюсселі, запланованих на цей тиждень.

“Штаб-квартира НАТО сповнена енергії. Після саміту НАТО у Вільнюсі, де лідери прийняли далекосяжні рішення щодо нашої [політики] стримування та оборони, міністри оборони Альянсу продовжуватимуть реалізацію наших нових військових планів. Члени Альянсу також зустрінуться з Україною в Раді Україна-НАТО та в Контактній групі з питань оборони України. Ми є НАТО, і наша підтримка України не послабне”, - написала Сміт.

Вона також зауважила, що разом із зустріччю Контактної групи, відбудеться чергова зустріч міністрів оборони країн НАТО. Крім міністра оборони США Ллойда Остіна, на неї вперше прилетить новий глава Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун, який нещодавно змінив на цій посаді генерала Марка Міллі.

Зустріч міністрів оборони НАТО та зустріч нової ради НАТО-Україна “будуть важливими у продовженні розвитку відносин і співпраці України з НАТО”, - додала Сміт на своїй сторінці у мережі Х.

Генерал Чарльз Браун прибув до Брюсселя у вівторок, 10 жовтня, де перед ним стоятиме складне завдання запевнити союзників у тривалій підтримці України Сполученими Штатами, повідомляє агентство Reuters.

“Протягом наступних кількох днів я проведу зустрічі, щоб заспокоїти наших партнерів. Я розумію, що з тим, що відбувається в США, на [Капітолійському] пагорбі... у [союзників] будуть запитання та занепокоєння”, – сказав Браун, якого цитує Reuters.