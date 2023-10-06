Новий глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун візьме участь у "Рамштайні"

Міністр оборони США Ллойд Остін і генерал Чарльз Браун, який 1-го жовтня був призначеним на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів США, візьмуть участь у зустрічі контактної групи "Рамштайн", яка відбудеться у Бельгії наступного тижня. Про це заявив під час брифінгу у четвер, 5 жовтня, повідомив речник Пентагону Пет Райдер.

"Міністр Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Браун у вівторок відбудуть із Вашингтона до Брюсселя, Бельгія, де 11 жовтня проведуть особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України. Це буде 16-те засідання Контактної групи з питань оборони України після того, як міністр Остін сформував міжнародну коаліцію у квітні 2022 року", - зазначив Райдер.

Також у Пентагоні ще раз підтвердили, що Сполучені Штати можуть передати Україні зброї ще на 5,4 мільярда доларів, поки в Конгресі не розглянули запит на додаткове фінансування.

" У нас є 5,4 мільярда доларів за програмою повноважень президента, які залишаються доступними для України. У нас залишилося приблизно 1,6 мільярда для поповнення власних запасів", - сказав Райдер.

Речник Пентагону зазначив, що наявного фінансування наразі достатньо для забезпечення потреб України у короткостроковій перспективі.

"Звичайно, коли ми будемо рухатися вперед, нам знадобиться фінансування від Конгресу. Ми продовжуємо співпрацювати з Конгресом, щоб відстоювати необхідне нам фінансування", - зазначив представник Пентагону.

Раніше на запит Голосу Америки в Міноборони США відповіли, що в них "залишаються повноваження, щоб забезпечити термінові потреби України на полі бою".

5 жовтня президент США Джо Байден провів брифінг щодо України з членами групи національної безпеки в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні, на якому був присутній генерал Чарльз Браун.

Як ідеться у повідомленні Білого дому, під час зустрічі обговорювали "актуальні питання розвідки", питання України, Ірану, КНДР, а також Індо-Тихоокеанського регіону.

Новий очільник Збройних Сил США Чарльз Браун, який змінив на цій посаді Марка Міллі, у минулому – пілот та інструктор літаків F-16 із майже трьома тисячами годин нальоту, командувач американської військової авіації у Європі, Південній Азії й Тихоокеанському регіоні, а останні два роки – командувач усіх Повітряних Сил США.

Він став першим за останні 20 років афроамериканцем і першим за останні 18 років представником військової авіації на посаді голови Об’єднаного комітету начальників штабів.

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