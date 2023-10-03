Пентагон має можливість передати Україні зброї ще на 5,4$ млрд

Сполучені Штати можуть зараз передати Україні зброї ще на 5,4 мільярда доларів, поки в Конгресі не розглянули запит на додаткове фінансування. Таку суму можуть використати в рамках програми президентських повноважень (PDA) - за нею озброєння постачають із власних складів США. Про це українській службі Голосу Америки повідомили в американському Міноборони.

"В Міноборони США залишаються повноваження, щоб забезпечити термінові потреби України на полі бою", - відповіли на запит Голосу Америки.

При цьому в Пентагоні додали, що для поповнення власних запасів, із яких надсилають зброю Україні, на сьогодні залишилось всього 1,6 мільярда доларів.

AP повідомляє, що через це в Міноборони звернулись до Конгресу про те, що "Сполучені Штати змушені сповільнити поповнення власних збройних сил, щоб застрахуватися від невизначеного фінансування у майбутньому".

При цьому в Пентагоні додали, що для програми USAI (ініціатива сприяння безпеці України) коштів не залишилось. За цією програмою Сполучені Штати можуть контрактувати зброю у виробників і після цього постачати її Києву. В американському Міноборони кажуть, що ця програма створена для забезпечення потреб українського війська у середній та довгій перспективі.

Хоча зараз наявних коштів має вистачити для продовження постачань зброї для України в найближчому майбутньому, в Пентагоні очікують, що американський Конгрес схвалить запит адміністрації США на додаткове фінансування у 24 мільярди доларів, яке дозволить продовжувати підтримку Києва і надалі.

Зокрема до цього законодавців закликав міністр оборони США Ллойд Остін: "Я закликаю Конгрес виконати зобов'язання Америки щодо надання терміново необхідної допомоги народу України, який бореться за захист своєї країни від сил тиранії. Америка повинна дотримуватися свого слова і продовжувати тримати лідерство".