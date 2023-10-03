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Пентагон має можливість передати Україні зброї ще на 5,4$ млрд
Сполучені Штати можуть зараз передати Україні зброї ще на 5,4 мільярда доларів, поки в Конгресі не розглянули запит на додаткове фінансування. Таку суму можуть використати в рамках програми президентських повноважень (PDA) - за нею озброєння постачають із власних складів США. Про це українській службі Голосу Америки повідомили в американському Міноборони.
"В Міноборони США залишаються повноваження, щоб забезпечити термінові потреби України на полі бою", - відповіли на запит Голосу Америки.
При цьому в Пентагоні додали, що для поповнення власних запасів, із яких надсилають зброю Україні, на сьогодні залишилось всього 1,6 мільярда доларів.
AP повідомляє, що через це в Міноборони звернулись до Конгресу про те, що "Сполучені Штати змушені сповільнити поповнення власних збройних сил, щоб застрахуватися від невизначеного фінансування у майбутньому".
При цьому в Пентагоні додали, що для програми USAI (ініціатива сприяння безпеці України) коштів не залишилось. За цією програмою Сполучені Штати можуть контрактувати зброю у виробників і після цього постачати її Києву. В американському Міноборони кажуть, що ця програма створена для забезпечення потреб українського війська у середній та довгій перспективі.
Хоча зараз наявних коштів має вистачити для продовження постачань зброї для України в найближчому майбутньому, в Пентагоні очікують, що американський Конгрес схвалить запит адміністрації США на додаткове фінансування у 24 мільярди доларів, яке дозволить продовжувати підтримку Києва і надалі.
Зокрема до цього законодавців закликав міністр оборони США Ллойд Остін: "Я закликаю Конгрес виконати зобов'язання Америки щодо надання терміново необхідної допомоги народу України, який бореться за захист своєї країни від сил тиранії. Америка повинна дотримуватися свого слова і продовжувати тримати лідерство".
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- Голос Америки
Байден провів телефонну розмову зі світовими лідерами для координації підтримки України
Президент США Джо Байден зранку 3 жовтня провів телефонну розмову із союзниками та партнерами, щоб координувати продовження підтримки України. Про це повідомив Білий дім.
У розмові із президентом Байденом взяли участь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської Ради Шарль Мішель, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоганніс, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.
Як розповів після розмови польський президент, Байден "запевнив нас, що підтримка допомоги, наданої Україні, продовжується, особливо військової допомоги". "Він сказав, що забезпечить цю підтримку в Конгресі", - додав Дуда.
Нагадаємо, після прийняття закону про тимчасове фінансування уряду США, який не містить нової допомоги Україні, Байден висловив сподівання, що республіканці дотримаються свого слова щодо підтримки України, і запевнив, що переважна кількість республіканців і демократів як у Палаті представників, так і в Сенаті підтримують Україну в її захисті від російської агресії.
Раніше Голос Америки повідомляв, що представники Європейського Союзу і Сполучених Штатів виступили із запевненнями, що будуть і надалі допомагати Україні протистояти російській агресії на тлі ознак ймовірної затяжної війни і політичних суперечок в деяких країнах.
У статті використано матеріали Reuters
Лісова служба США допомагає борцям з лісовими пожежами на Хмельниччині. Відео
Лісова служба США спорядила перших добровольців-борців з лісовими пожежами на Хмельниччині.
- Голос Америки
Єврокомісія може розморозити кошти для Угорщини, щоб Будапешт не блокував початок переговорів з Україною про вступ до ЄС
Європейська комісія може розблокувати мільярди євро з фондів ЄС для Угорщини для того, щоб забезпечити підтримку Будапешта збільшення бюджету блоку, що включає значну фінансову допомогу Україні та підтримку початку переговорів про вступ до ЄС. Про це повідомляють західні видання, посилаючись на європейських високопосадовців.
Угорщина розвиває тісніші зв’язки з Росією, ніж інші країни ЄС, і вважається ключовим потенційним противником рішення, яке має бути прийняте в грудні щодо того, чи розпочинати переговори про вступ до ЄС із Києвом, для чого знадобиться одностайна підтримка 27 країн блоку, інформує Reuters.
Єврокомісія запропонувала збільшити спільний бюджет ЄС на 66 мільярдів євро для покриття збільшених витрат, частина з яких піде на програму фінансової підтримки Києва. Очікується, що Україна впродовж наступних чотирьох років отримає допомоги від ЄС на 50 мільярдів євро.
Агентство додає, що підтримка Києва є пріоритетним питанням для ЄС через рішення Конгресу США минулого тижня вивести допомогу Україні на 6 мільярдів доларів за рамки нового законопроєкту про державне фінансування.
Як повідомляє Financial Times (FT), європейські фонди, які Брюссель не виділяв Будапешту через проблеми з верховенством права, можуть бути розблоковані, якщо Угорщина схвалить допомогу ЄС Україні та початок переговорів про вступ, які, за очікуванням, можуть розпочатися вже у грудні.
Виділення коштів, які були заморожені з грудня минулого року, означало б перемогу прем’єр-міністра Віктора Орбана, оскільки він пообіцяв не погоджуватися на збільшення бюджету ЄС, доки Угорщина не отримає доступу до фондів ЄС, зауважує FT.
За словами трьох посадовців ЄС, з якими спілкувалися журналісти FT, ідеться про близько 13 мільярдів євро, доступ до яких комісія може відкрити до кінця листопада. У травні Угорщина запровадила судові реформи у відповідь на вимоги Брюсселя, які й дозволили Єврокомісії розблокувати 13 мільярдів євро, повідомили посадовці на умовах анонімності.
Загалом у грудні минулого року ЄС заморозив 22 мільярди євро, виділені Угорщині, вирішивши, що вона не дотримується правил захисту прав людини та верховенства права. Ці фонди призначені для покращення інфраструктури менш розвинених країн блоку.
- Голос Америки
Президент Мексики розкритикував американську підтримку України і закликав США допомагати Латинській Америці
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес-Обрадор назвав американську військову допомогу Україні "ірраціональною" під час пресконференції 2 жовтня, посиливши свою критику програм США з підтримки України.
Відвідуючи Вашингтон для зустрічей з американськими посадовцями 29 вересня, Лопес-Обрадор закликав уряд США виділити більше грошей на потреби Латинської Америки, зокрема, для подолання бідності.
"Те, що вони виділяють на війну в Україні - це більше, набагато більше, ніж те, що вони дають, щоб допомогти подолати бідність у Латинській Америці та Карибському басейні", - заявив президент Мексики, якого цитує видання New York Post.
Він також зауважив, що політика обмежень щодо деяких країн Латинської Америки, включаючи Кубу, Нікарагуа, Венесуелу та інші, змушує жителів цих країн "емігрувати", зокрема і до США, перетинаючи територію Мексики. Водночас на думку експертів, зауважує New York Post, наплив мігрантів з Венесуели, Куби та інших країн викликаний радше неефективною економічною політикою й внутрішньополітичними негараздами у цих країнах.
Лопес-Обрадор давно критикував західну допомогу України, водночас намагаючись зберегти відносну нейтральність у питанні війни Росії проти України. Калька тижнів тому, у відповідь на різку критику, президент Мексики змушений був виправдовувати присутність російських військових на параді, присвяченому Дню незалежності Мексики, зазначає Reuters.
Проте Мексика свого часу підтримала декілька важливих резолюцій ООН, які засуджували війну Росії проти України, додає Reuters.
Коментарі Лопеса-Обрадора прозвучали після зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена, міністерки торгівлі Джини Раймондо та торгової представниці Кетрін Тай з їх мексиканськими колегами у Вашингтоні 2 жовтня, пояснює New York Post. Мова на зустрічі йшла не про проблему бідності, а про торгово-економічні зв'язки двох країн, а також про кризу з вживанням наркотику фентанілу у США та Мексиці.
Після зустрічі держсекретар Блінкен, якого цитує New York Post, зауважив: "Створюючи належні стимули та бізнес-середовище, й використовуючи сильні сторони наших двох націй, ми маємо чудову можливість зробити Північну Америку найконкурентнішим, найпродуктивнішим і найдинамічнішим регіоном у світі".
Наступного тижня Блінкен разом з іншими американськими посадовцями відвідає Мексику, де зустрінеться з Лопесом-Обрадором для обговорення міграції та безпеки на кордоні двох країн.
У статті використано матеріали Reuters
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