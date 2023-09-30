Генерал Міллі — симпатик України покидає посаду. Студія Вашингтон
Сьогодні в Студії Вашингтон. Американський Конгрес має лічені години на погодження фінансування бюджету, інакше уникнути, так званого, урядового шатдауну не вдасться. Американський топ-генерал Марк Міллі, який очолював Об’єднаний комітет начальників штабів США і підтримував Україну, офіційно залишив свою посаду.
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