Путін "насолоджується війною", а слова Макрона його "збентежили". Оглядачі проаналізували заяви з Кремля

Президент Росії Владімір Путін пригрозив країнам НАТО ядерним конфліктом, якщо ті відправлять свої війська в Україну. Під час свого щорічного послання до російського парламенту він також заявив, що Кремль має зброю, щоб завдавати ударів по цілях на Заході.

"Заговорили про відправлення в Україну натівських контингентів. Але ми пам'ятаємо долю тих, хто спрямовував контингенти. Тепер наслідки для інтервентів будуть набагато трагічніші... Вони повинні врешті усвідомити, що у нас теж є зброя, яка може вражати цілі на їхній території. Все, що придумує Захід, створює реальну загрозу конфлікту із застосуванням ядерної зброї, а отже, знищення цивілізації", – сказав Путін.

"Одні з найбільш явних погроз" Путіна Заходу

Війна в Україні спровокувала найгіршу кризу у відносинах Москви із Заходом з часів Кубинської ракетної кризи 1962 року, зауважує Reuters. Раніше Путін говорив про небезпеку прямої конфронтації між НАТО та Росією, але, на думку агенції, його ядерне попередження в четвер було одним із найбільш відвертих.

"Помітно розгнівавшись, Путін запропонував західним політикам згадати долю таких, як нацистська Німеччина Адольф Гітлер і французький Наполеон Бонапарт, які невдало вторглися в Росію в минулому", - йдеться у повідомленні агенції.

Видання Business Insider називає ці заяви Путіна "одними з найбільш явних погроз російського президента Заходу після вторгнення в Україну". Раніше Путіна звинувачували в блефі під час ядерних погроз, припускаючи, що атаки на окупований Кримський півострів будуть розглядатися як напад на саму Росію в 2022 році і можуть спричинити ядерну відповідь, й хоча Україна кілька разів обстрілювала півострів ракетами та іншою зброєю, Росія не завдавала ядерного удару у відповідь, пише медіа.

Водночас Business Insider вказує на публікацію в газеті Financial Times начебто злитих військових російських документів про те, що Кремль розглядав широкий спектр сценаріїв того, коли використовувати ядерну зброю. 29 оприлюднених файлів стосуються тактичної ядерної зброї та датуються 2008-2014 роками.

При цьому деякі канали у соцмережах припустили, що може йтись про "вкид" інформації з боку РФ: "Наскільки зручно Кремлю, щоб документи про низький поріг застосування ядерної зброї "просочилися" в західні медіа саме в той момент, коли Росія прагне залякати Захід ядерними погрозами".

"Путін впевнений у необхідності продовження війни"

Деякі оглядачі звернули увагу на те, що на риторику російського глави могли вплинути як ситуація на фронті в Україні, де російські війська подекуди перехопили ініціативу й отримують певні територіальні здобутки, так і нещодавні заяви європейських лідерів, які наголошували, що Росія "не повинна виграти війну".

Український журналіст Віталій Портніков в своєму аналізі звернення Путіна зазначив: "Можна неозброєним оком бачити, як президент Російської Федерації буквально насолоджується війною. ... Путін впевнений у необхідності продовження війни й окупації нових українських земель, і він про це прямо говорить у цьому своєму посланні соратникам".

Також Портніков пояснює ядерні погрози західним країнам тим, що Путіна могли сильно занепокоїти нещодавні натяки президента Франції Еммануеля Макрона, а слідом і заяви з Нідерландів та Естонії про те, що існує можливість відправити сухопутні війська на допомогу Києву. "Можна сказати, що слова Макрона ... досягли цієї мети, ці висловлювання французького лідера настільки збентежили Путіна, що він у своєму посланні погрожував західним країнам ударами по їхній власній території, якщо війська країн Заходу дійсно з'являться на території України".

Натомість Марк Галеотті, професор Університетського коледжу Лондона, сказав, що Макрон передав Путіну "пропагандистський подарунок", оскільки це підсилило наратив російського лідера про те, що Москва бореться із Заходом загалом, а не лише з Україною.

Під час промови Путіна "його посилання на потенційне розгортання НАТО в Україні, на мій погляд, було не стільки попередженням Заходу, скільки використанням цього для посилення свого повідомлення про те, що це боротьба проти всього колективного Заходу", — сказав Галеотті NBC News.

"Брязкання зброєю" для західної аудиторії

Інші аналітики відзначили те, що виступ Путіна передусім адресувався країнам Заходу.

Ендрю Вайс, віцепрезидент дослідницького центру Carnegie Endowment у своєму дописі в мережі Х зазначає: "Жодного слова про войовничі ядерні погрози Путіна на російському радіо. Ще одне нагадування, що сьогоднішнє брязкання зброєю має на меті залякати західних лідерів/громадськість. Присутні російські VIP-персони буквально позіхали під час виступу".

"Промова Путіна була, ймовірно, найбільш нереалістичною промовою російського лідера відтоді, як Микита Хрущов обіцяв побудувати комунізм до 1980 року, – твітує історик Університету Джонса Гопкінса Сергій Радченко. – Через п'ять років: – Чи перетворили Росію на економічну, наукову, військову та культурну супердержаву, як обіцяв Путін у своїй промові у 2024 році? – Ні, але Авдіївку захопили".

Звернення до власного електорату

У частині промови, зверненій до російського електротату напередодні виборів президента РФ, Путін стверджував, що торік російська економіка нібито зростала темпами вищими за світову, випередивши країни "Групи семи". А також він анонсував низку нових національних проектів, які мають на меті зокрема підвищити народжуваність у Росії. Як відзначив Портніков, "Путіну потрібні нові солдати для тих війн, які Російська Федерація збирається вести і зараз, і у майбутньому".

Експерт Carnegie Endowment Андрій Колесніков вказує на абсурдність твердження Путіна, який сказав: "Ми бачимо, як у країнах знищують традиційну сім'ю, штовхають цілі народи до вимирання. А ми обираємо життя". Колесніков зазначає: "Ми обираємо життя" (на відміну від Заходу), — сказав чоловік, який зруйнував світопорядок і нормальне життя мільйонів людей. Багатодітна сім'я – нова ідея фікс: воєнній та поліцейській машині потрібні нові солдати та поліцейські".

Дослідник російської пропаганди Іан Гарнер твітує: "Путін: "Ми обираємо життя. Вибираємо роботу. ... Вибираємо вбивство тисяч своїх сусідів".

"Путін у своєму щорічному посланні говорить про російські цінності "співчуття". На фото: Російське "співчуття", - йдеться у дописі журналіста-фрілансера Джиммі Раштона. Він також зауважує, що "повідомляти про ядерні погрози Путіна без пояснення того, що такі загрози на цей час є цілком звичайним явищем, є граничною журналістською помилкою".

"1984" Джорджа Орвелла?

Частина експертів також відзначила зусилля Кремля привернути увагу росіян до виступу Путіна - зокрема через транслювання на екранах на вулицях російських міст та в кінотеатрах.

Аналітик S&P Global Market Intelligence Алекс Кокчаров пише: "Це було знято в Тюмені, Росія, під час сьогоднішнього звернення Путіна до "парламенту". Чистий "1984" Джорджа Орвелла".

Глава московського бюро Financial Times Макс Седдон також вказує на те, що "пов'язані з Кремлем власники російських кінотеатрів по всій країні безплатно показали звернення Путіна, але люди не побігли", показуючи фото із пустими кріслами у залах кінотеатрів.