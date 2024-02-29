Верховний суд розгляне питання імунітету Трампа від кримінального провадження

Верховний суд США погодився розглянути питання чи має Дональд Трамп імунітет від кримінального судового провадження за спробу змінити результати виборів президента 2020 року, в яких він програв Джо Байдену.

Верховний суд призначив початок слухань на кінець квітня, призупинивши кримінальне провадження, яке веде спеціальний прокурор Джек Сміт.

Це може суттєво посприяти спробам Трампа затягнути судовий процес у справі про спробу змінити результати виборів 2020 року, вважають оглядачі, адже за таких умов цю кримінальну справу зі значною вірогідністю не буде розглянуто або вирішено до виборів президента у листопаді 2024 року, в яких Трамп, ймовірно, візьме участь як кандидат від Республіканської партії.

Верховний суд призначив початок дебатів у справі про недоторканість на кінець квітня, винісши на розгляд одне питання: “Чи, і якщо так, то якою мірою, колишній президент користується президентським імунітетом від кримінального переслідування за поведінку, ймовірно пов’язану з офіційними діями під час його перебування на посаді”.

Трамп привітав рішення Верховного суду, написавши у своїй соцмережі: “Без президентської недоторканності президент не зможе належним чином функціонувати або приймати рішення в інтересах Сполучених Штатів Америки. Президенти завжди будуть стурбовані й навіть паралізовані перспективою неправомірного судового переслідування та помсти після того, як вони залишать посаду. Це насправді може призвести до вимагання та шантажу президента”.

Трамп - перший колишній президент США, щодо якого ведеться кримінальне провадження. Спеціальний прокурор Джек Сміт, призначений у листопаді 2022 року генеральним прокурором США Мерріком Гарлендом, у серпні 2023 року висунув проти Трампа чотири федеральні кримінальні обвинувачення у справі про шкоду для виборів.

Наполягаючи на своїй недоторканості, Трамп подав апеляцію. Апеляційний суд США округу Колумбія 6 лютого 2024 року виніс рішення, в якому відхилив його вимогу імунітету, який би, за словами суду, надав Трампу “необмежені повноваження вчиняти злочини, які нейтралізували б найбільш фундаментальний [спосіб] контролю над виконавчою владою — визнання та виконання результатів виборів”.

Рішення розглянути питання недоторканості колишнього президента знову ставить Верховний суд США у центр політичних подій й передвиборчої боротьби.

Крім теперішньої справи щодо імунітету від кримінального переслідування, Верховний суд також має вирішити, чи він погодиться скасувати судове рішення нижчої інстанції, яке заборонило Трампу брати участь у первинних виборах Республіканської партії в штаті Колорадо на підставі конституційного положення щодо заколоту проти Сполучених Штатів у зв’язку з поведінкою Трампа під час нападу на Капітолій США, здійсненому натовпом його прибічників 6 січня 2021 року.

Перші слухання у Верховному суді щодо цієї справи відбулися 8 лютого, й судді, здавалося, були схильні скасувати постанову суду штату Колорадо про те, що Трамп не має права брати участь у первинних виборах у штаті. Рішення у цій справі може бути винесено у будь-який момент.

Тим часом суддя штату Іллінойс Трейсі Портер 28 лютого заборонила Дональду Трампу брати участь у первинних виборах президента (праймеріз) у штаті як кандидату від Республіканської партії через його роль у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року. Водночас суддя відклала набуття чинності свого рішення з огляду на очікування рішення Верховного суду щодо подібної заборони, винесеної в штаті Колорадо, а також з огляду на очікувану апеляцію колишнього президента на рішення в Іллінойсі.

Загалом наразі є ще три кримінальні справи проти Трампа, які очікують розгляду. Зокрема розгляд справи у суді штату Нью-Йорк щодо нелегальних виплат зірці фільмів для дорослих Стормі Деніелс повинен розпочатися 25 березня. Трамп не визнав себе винним у жодній зі справ, намагаючись зобразити їх як політично мотивовані.

Якщо Трамп повернеться на посаду президента, він може спробувати використати свої повноваження, щоб спробувати припинити судове переслідування або потенційно помилувати себе за будь-які федеральні злочини.

У статті використані матеріали агентства Reuters.