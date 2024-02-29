Щоб зупинити Путіна, розглядається "все". Каллас після Франції та Нідерландів не виключила варіант відправити війська в Україну

Прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила, що розглядається "все", щоб допомогти Україні перемогти російського президента Путіна.

Глава естонського уряду заявила, що лідери повинні обговорити всі можливості за закритими дверима, включаючи те, що ще можна зробити для допомоги Україні. "Я думаю, що це також сигнали, які ми надсилаємо Росії, що ми не виключаємо різних речей. Тому що всі країни зрозуміли, що ми повинні зробити все, щоб Україна виграла, а Росія програла цю війну", - сказала Каллас у подкасті Politico.

Її слова пролунали через кілька днів після того, як президент Франції Еммануель Макрон натякнув, що існує можливість відправити сухопутні війська на допомогу Києву. "Зараз немає згоди щодо офіційного, санкціонованого відрядження сухопутних військ. Але в перспективі нічого не треба виключати. Ми зробимо все, що треба, аби Росія у цій війні не перемогла", - сказав Макрон журналістам після надзвичайного саміту у Парижі за участі лідерів ЄС і представників Великої Британії і США. У французькому Міністерстві закордонних справ роз'яснили у вівторок, що французькі військові не брали б участь в бойових діях, але могли б допомогти в розмінуванні, кіберзахисті, виробництві зброї.

Також напередодні командувач військами Нідерландів Онно Ейхелшейм заявив, що поки не на часі говорити про можливість того, щоб Нідерланди надсилали військових до України, однак вказав, що всі варіанти мають залишатись "відкритими".

Водночас НАТО та низка інших країн заперечили можливість застосування їхніх військ на території України. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс не планує надсилати війська в Україну.

Про відсутність будь-яких планів надсилати війська в Україну також заявили офіційні особи Німеччини, Швеції, Польщі, Угорщини та Чехії.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер днями також зазначив, що США не допускають такої можливості.

"Президент дав зрозуміти, що США не надсилатимуть війська воювати в Україну. Генеральний секретар НАТО виключив участь військ НАТО в Україні... шлях до перемоги України зараз лежить через Палату представників Сполучених Штатів. Це те, що найбільше потрібно Україні", - сказав Міллер, маючи на увазі заклик адміністрації Джо Байдена до спікера-республіканця Палати представників Майка Джонсона винести на голосування законопроєкт про фінансування допомоги Україні та іншим союзникам США.