Дієвий режим припинення вогню. Що про це кажуть експерти та політики?

30-денний режим припинення вогню, на який після переговорів із США у Джидді погодилась Україна став предметом численних дискусій серед політиків та експертів. Як його забезпечити і чи можливо взагалі?

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у п'ятницю, 14 березня, заявив про підготовку команди, яка слідкуватиме за раніше наміреним перемир'ям з Росією.

"Ми вже зараз фактично розпочали формування національної команди, яка розроблятиме відповідні алгоритми дій для належного контролю можливого перемир'я. Це дуже складний процес" - заявив міністр під час спільної пресконференції з федеральною міністеркою європейських та міжнародних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.

У середу 12 березня Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що навпаки "моніторинг" це доволі простий процес.

"Це легше, ніж будь-коли, контролювати – просто тому, що на землі так багато очей, а також є всі види комерційних супутників тощо. Було б досить важко приховати удари безпілотників, важко було б приховати ракетні удари, балістичні удари, артилерію", - заявив Рубіо.

Коли світ почне відводити увагу від війни, росіяни можуть розпочати нову атаку знову

Також, за словами Держсекретаря доведеться визначити "кому обидві сторони довіряють", щоб спостерігати за "перестрілками, які можуть статися". Але це не "буде важко встановити", переконаний Рубіо.

Із такою думкою не згодні експерти. Зокрема Марк Темницький, член Центру Євразії в Атлантичній Раді, вказує в коментарі російській служби Голосу Америки на те, що росіяни не раз порушували перемир'я після вторгнення в Україну з 2014 року.

"Організація з безпеки та співробітництва в Європі працювала з росіянами та українцями, щоб створити щось під назвою Мінські угоди I та Мінськ II. Ці домовленості були про припинення вогню.... Росіяни неодноразово порушували це положення, і ОБСЄ опублікувала кілька звітів, у яких говориться, що росіяни порушили режим припинення вогню" - вказує експерт.

За словами Темницького росіяни можливо й погодяться на перемир'я, але тільки, щоб невдовзі його порушити.

"Це дає росіянам можливість перегрупувати та змінити стратегію своїх сил, і врешті-решт, коли світ почне відводити увагу від війни, росіяни можуть розпочати нову атаку знову" - переконаний Темницький.

На російській стороні повинні бути інспекційні сили. Вони мають збирати розвіддані

У надійності перемир'я засумнівався й сам Путін, який каже, що ці 30 днів навпаки використає Україна для посилення своїх позицій тоді, коли наразі армія РФ нібито "наступає майже скрізь".

Британські та французькі посадовці раніше не раз говорили про можливість надсилання своїх військ в Україну для гарантування безпеки і навіть створення певної європейської коаліції.

Це теоретично можливо, але за певних умов, розповідає в коментарі Голосу Америки відставний генерал США Веслі Кларк та колишній очільник Вищого штабу союзних держав Європи (НАТО).

"Європейських миротворців не можуть укомплектувати достатньою кількістю сил на всій лінії фронту. Тож Україні доведеться залишити на місці свої сили оборони. Частиною цього мають бути заходи, щодо зміцнення довіри. На російській стороні повинні бути інспекційні сили. Вони мають збирати розвіддані, щоб не дати Росії зосередити сили для прориву" - говорить Кларк.

Веслі Кларк, каже, що йому до вподоби підхід "надамо Україні захист НАТО без членства в НАТО", але європейських сил недостатньо, потрібна залученість і гарантії з боку США.

Та російська сторона виступає проти будь-якої присутності військ країн НАТО на території України.

"Для нас є абсолютно неприйнятним розміщення в Україні підрозділів збройних сил інших держав під будь-яким прапором, чи то іноземний контингент, чи військові бази, чи якісь миротворчі операції", — заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Видання The Guardian пише, що альтернативою може бути проведення моніторингу під егідою ООН, але для цього Росія повинна погодитися на резолюцію Ради Безпеки, як постійний його член, щодо створення цього моніторингу.

Видання наводить приклади вдалої дії режимів припинення вогню, як от між двома Кореями чи на Кіпрі. Утім там вони діють тому, що сторони не зацікавлені у відновленні вогню, на відміну від ситуації в Україні, пише The Guardian.

Американське видання The Washington Post пише з посиланням на дані американської розвідки, що Путін не має наміру припиняти війну в Україні. Він може використати перемир'я для перегрупування військ і подальшої ескалації. Російський президент, як вказує розвідка все ще має намір спробувати встановити контроль над Києвом.