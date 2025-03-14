"Є підстави для обережного оптимізму" - држесекретар США про переговори з Москвою

Зустріч спецпосланця президента США Стіва Віткоффа з російським президентом Володимиром Путіним у Москві була "дуже позитивною та продуктивною взаємодією", заявив державний секретар США Марко Рубіо.

"Ми детальніше вивчимо російську позицію, а потім президент визначить подальші кроки. Досить сказати, що я вважаю, що є підстави для обережного оптимізму", - сказав державний секретар США у п'ятницю, 14 березня, на пресбрифінгу за результатами зустрічі міністрів G7 в Канаді.

Він зазначив, що у США визнають, що ситуація залишається "складною":

"Це не буде легко, це не буде просто, але ми точно відчуваємо, що ми принаймні на кілька кроків наблизилися до припинення цієї війни та встановлення миру".

Рубіо додав, що хоча є "позитивна динаміка", припинення війни - це "шлях із багатьох кроків".

"Очевидно, ми побачимо, що Росія, а також інші готові зробити - не лише Росія. Очевидно, це мають бути речі, прийнятні для України, але це був хороший тиждень на цьому полі".

Рубіо зазначив, що у Вашингтоні розумітимуть ситуацію краще після повернення Віткоффа з Москви, коли у посадовців буде "можливість зібратися всім разом і обговорити це".

"Очевидно, що остаточне рішення щодо подальших кроків Сполучених Штатів ухвалює президент", - сказав Рубіо.

На запитання журналістів про те, чи довіряє він Путіну, держсекретар відповів, що це "нерелевантне питання":

"Я вважаю, що в зовнішній політиці справа не в довірі. Це стосується дій, речей, які ви робите. Тож, зрештою, про щось подібне не можна просто сказати, що хочете миру. Треба вчинити мир, і це правда для обох сторін у будь-якому конфлікті, у будь-якій війні, у будь-якій взаємодії".

Він додав, що "на жаль, у зовнішній політиці часто доводиться працювати - я не кажу про президента Путіна зокрема, я кажу загалом, - доводиться працювати з людьми, які вам не подобаються", а також можуть виникати "розбіжності з людьми, які подобаються".

На прохання розповісти подробиці розмови Віткоффа з Путіним і публічні коментарі російського президента щодо пропозиції перемир'я, Рубіо відповів, що це не те, що має "відображатися на пресконференціях".

"Якщо подумати про останній приклад переговорів про припинення вогню, - те, що сталося в Газі, з Ізраїлем і так далі. Так, були газети, були статті та новини про це, але зрештою ви дізналися про результати постфактум, а тим часом ви бачили публічні заяви з різних сторін щодо того, що вони збиралися робити. Я думаю, що це не буде відрізнятися".

Він зазначив, що США не збираються ухвалювати зовнішньополітичні рішення "на основі того, що говорить лідер, просто каже на пресконференції, чи того, що хтось опублікував допис у соціальних мережах, якийсь блогер, наближений до Кремля, чи тому подібне".

Рубіо також запитали про деталі поступок, яких він очікує від України та Росії.

Він зазначив, що Росії теж доведеться піти на поступки, але наголосив, що поки рано розмірковувати, оскільки перший крок полягає в тому, щоб змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів.

"Те, що віддавати і брати, залежить від сторін, які перебувають за столом. Ми не збираємося нічого визначати наперед, але це те, що потрібно, аби закінчити війну".

На прохання прокоментувати заяву G7 про підтримку територіальної цілісності України, Рубіо сказав, що це "не зміна державної політики" США.

"Я ніколи не чув, аби президент Трамп казав, що Росія має право захопити всю Україну і робити там усе, що їм заманеться", - наголосив він.

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