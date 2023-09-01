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Перемовини з Росією: світові ЗМІ обговорюють “план Б” для України
Наголошуючи на спротиві українців до будь-яких територіальних поступок перед Росією, світові ЗМІ все ж наповнені темою потенційних перемовин як варіанту закінчення війни в Україні.
New York Times: тема перемовин табуйована
Європейський кореспондент газети The New York Times, який базується у Берліні, Стівен Ерланґер наголошує у публікації від 1 вересня: “Оскільки українська боротьба розгортається, розмови про переговори стають майже табу”. За його спостереженнями, обговорення “плану Б, якщо Україні не вдасться здобути повну перемогу” викликає більший спротив, ніж коли-небудь.
На підтвердження журналіст наводить випадок із висловлюванням Стіана Єнссена, керівника апарату генерального секретаря НАТО. Нещодавно він “отримав на горіхи” після того, як прокоментував можливі варіанти припинення війни в Україні, що “не передбачають повної поразки Росії”.
“Я не кажу, що так має бути, але я вважаю, що рішенням може бути відмова України від території та отримання натомість членства в НАТО”, – сказав Єнссен під час панельної дискусії у Норвегії. І хоча він додав традиційну фразу, що регулярно звучить від НАТО, про те, що “Україна має вирішувати, коли і на яких умовах вона хоче вести переговори”, але його попередні слова викликали осуд оглядачів, і зрештою генсек НАТО Єнс Столтенберґ виступив із роз'ясненням.
The New York Times стверджує, що критики зазнали й деякі інші аналітики, які виступають за публічне обговорення варіантів для України “саме в той момент, коли творча дипломатія є найбільш необхідною”.
Цій же темі було присвячено й усну розмову оглядачів The New York Times у розділі Opinion 31 серпня.
“Здається, ми перейшли від періоду наступального і контрнаступального до справжньої війни на виснаження. Це схоже на сценарій Першої світової війни, за винятком більшої кількості безпілотників... А тоді постає питання, якщо ви потрапили у війну на виснаження, як ви насправді можете вийти з цього”, – каже у ході розмови оглядачка видання Лідія Полґрін.
Утім, журналісти у ході розмови наголоcили на повній неготовності Путіна до перемовин, що ідея перемовин для самого Путіна, якщо проаналізувати його виступи і стиль ведення воєн упродовж останніх 20 років, виглядає “наче анафема тому світогляду, який він демонструє”.
Про це говорить і Стівен Ерланґер, котрий підсумовує власну статтю про “план Б” твердженням, що для компромісу і домовленостей потрібна базова згода щодо норм і цілей. “Шок України в тому, що цього просто немає від іншої сторони”, – пише Ерланґер.
Захід свідомий позиції Путіна. NYT, зокрема, цитує Констанце Стельценмюллер з Інституту Брукінґса: “Путін багато разів говорив, що він не буде вести переговори, окрім як на своїх власних умовах, які є знищенням України. Там немає жодного браку ясності”.
Щодо дискусії про перемовини, видання також наводить цитату Семюеля Шарапа, старшого політолога корпорації RAND, який вважає, що “відсутність успіху [контрнаступу, - ред.] не відкрила політичного простору для відкритого обговорення альтернатив”.
Чарльз А. Купчан, професор Джорджтаунського університету та колишній американський чиновник, також вважає, що “американська надія на те, що контрнаступу вдасться поставити під загрозу позиції Росії в Криму, і зробити Україну сильнішою на переговорах” не реалізувалася.
“Політична атмосфера загострилася, – каже професор, – але загалом все ще існує політичне табу щодо безглуздих розмов про фінал”.
Ще у квітні цього року Купчан разом із Річардом Н. Гаасом, колишнім президентом Ради з міжнародних відносин, написали статтю до видання Foreign Affairs із закликом до Вашингтона і союзників розробити “план переходу з поля бою за стіл переговорів” і, як пише NYT, їх гостро за це критикували.
Forbes: довгоочікуваний контрнаступ України на півдні посилюється
Тезу про відсутність успіху у контрнаступі заперечує аналіз від оглядача видання Forbes. Аналітик Девід Екс пише, що дії ЗСУ на півдні України цього тижня “є ще одним доказом того, що довгоочікуваний контрнаступ України на півдні посилюється через три місяці після перших українських нападів на двох основних напрямках у Запоріжжі та сусідніх регіонах”.
За інформацією Екса, російські командири налякані, про що свідчить передислокація 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії – “останнього великого оперативного резерву” - зі східної України на південь.
The New Yorker: війна гірше перемовин
Видання The New Yorker в останні дні серпня опублікувало статтю “Аргументи для переговорів з Росією”. Текст базується на позиції згаданого аналітика Семюеля Шарапа із корпорації RAND.
“Самуель Шарап просить Україну та її союзників подумати, наскільки гіршою може бути війна”, – пише видання та називає позицію Шарапа альтернативою до загальноприйнятої позиції Заходу щодо України.
Шарап стверджує, що “стратегічна поразка Росії вже відбулася” і водночас закликає не ізолювати країну від міжнародної спільноти. “З кожним днем шанси на нещасний випадок або інцидент, який безпосередньо втягне НАТО в конфлікт, зростають. Скільки коштує цей ризик”, - запитально попереджає аналітик, аргументуючи свою позицію необхідності діалогу з Росією.
У власних сценаріях перемовин Шарап виступає за приклад вирішення корейської війни: при перемир'ї 1953 року жодна сторона не визнала претензій іншої, але вони погодилися припинити боротьбу, щоб домовитися про мирну угоду. “Ця мирна угода так і не була укладена, але через сімдесят років вони все ще не воюють. Це перемир'я вимагало більш як п'ятсот переговорів. Іншими словами, краще було б почати говорити”, – пише автор The New Yorker.
Bloomberg: Україну може чекати корейський сценарій
Ідею застосування корейського досвіду озвучує і видання Bloomberg, намацуючи історичні паралелі та сценарії, які могли б підійти для завершення війни в Україні. У статті пропонується “не німецький і не ізраїльський сценарій”, а корейський.
“Оскільки контрнаступ України, здається, зупиняється, світ намацує історичні моделі”, – пише Андреас Клут, оглядач Bloomberg Opinion, який висвітлює дипломатію США, національну безпеку та геополітику, автор книги “Ганнібал і я”.
На його думку, “видається все більш імовірним, що українцям не вдасться вигнати російських загарбників, і що росіянам не вдасться більше проковтнути Україну”.
“Що, окрім неймовірних людських страждань, буде далі?” – таким запитанням журналіст починає висвітлення власного бачення імовірного завершення війни.
Цьому, на його думку, може слугувати досвід Корейського півострова 1950-х років.
Жодна сторона тоді не могла досягти великих здобутків, навіть зазнаючи нестерпних втрат і витрат. Смерті й страждання не змінювали ситуацію.
“Тому єдиний вихід, як у Кореї в 1953 році, полягає в тому, щоб воювати і вести переговори одночасно з метою підписання не мирного договору, а перемир’я, яке залишає відкритими нерозв’язні питання, але змушує зброю замовкнути”, – пише Клут.
Перемир'я між Південною Кореєю та Північною Кореєю визнавало лінію фронту такою, якою вона була протягом двох років. “Це не вирішило нічого істотного, лише заморозило конфлікт. Але режим припинення вогню тримається донині. І за останні сім десятиліть Південна Корея стала жвавою та процвітаючою демократією”, – наголошує автор.
За його словами, цей сценарій слід втілювати “не в надії здобути якусь перемогу”, а через необхідність змиритися з тим, “що якось цей жах має закінчитися”.
Wall Street Journal: Україні потрібна зброя, а не непрошені поради
Своєю чергою WSJ у ці дні публікує думку засновника і президента Йорктаунського інституту Сета Кропсі, який служив морським офіцером і заступником міністра ВМС США.
На думку військового, замість “непрошених порад” і “безоплатних військових оцінок” (що дуже часто, каже Кропсі, є хибними) Україна потребує від Заходу зброї далекого ураження, артилерії та безпілотників, щоб розірвати військові лінії оборони Росії.
До жовтня, за підрахунками Кропсі, у Києва можуть закінчитися крилаті ракети Storm Shadow і SCALP-EG. Тож ЗСУ потрібні винищувачі, а також терміново – додаткові тактичні ракетні системи та німецькі крилаті ракети Taurus, щоб продовжити бомбардування на наступні шість тижнів. І союзники повинні якнайшвидше надати їх, вважає військовий. На його переконання, контрнаступ досяг переломної точки, а тему переговорів автор узагалі не обговорює.
Крім того, Кропсі сумнівається у здатності американських та російських військових до ретельного інтелектуального аналізу бойових дій, оскільки після ІІ Світової війни обидві армії “почали зосереджуватися на політиці та інформаційних маніпуляціях”. А “помилка аналізу зараз зриває війну в Україні”, вважає він.
“Україну потрібно підтримувати наступні шість тижнів, щоб отримати реальний шанс на прорив, який змінить траєкторію війни”, – вважає Кропсі.
Офіційну позицію США щодо потенційних переговорів озвучив днями радник з нацбезпеки США Джейк Салліван. Він заявив, що не вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут. Він підкреслив, що Україна продовжує методично і систематично повертати свої території.
Про це під час аудіобрифінгу в пʼятницю, 1 вересня, координатор зі стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що США помітили значний прогрес Збройних сил України за минулі 72 години на Запорізькому напрямку.
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- Голос Америки
Для обслуговування Запорізької АЕС не вистачає персоналу – МАГАТЕ
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що його експертів повідомили про значне скорочення штату технічного обслуговування Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під контролем російських окупаційних сил.
Згідно з повідомленням пресслужби МАГАТЕ, наразі на станції працює приблизно третина персоналу, порівняно з тою кількістю, що була до початку війни.
За заявою МАГАТЕ, це "викликає додаткові занепокоєння щодо здатності об’єкта належним чином підтримувати системи, конструкції та компоненти, важливі для ядерної безпеки та безпеки на станції".
"ЗАЕС повідомила, що було набрано нових співробітників, але їм знадобиться час, щоб пройти навчання та отримати необхідний досвід для роботи на майданчику, хоча вони додали, що підрядники з технічного обслуговування "Росенергоатому" можуть приїхати за короткий термін, щоб допомогти з технічним обслуговуванням", – мовиться у повідомленні.
Тим часом керівник голови Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков заявив, що чисельність українських фахівців на ЗАЕС скоротилася з 5 тисяч осіб до 1 тисячі, а на станцію завозять персонал із російських та білоруської атомних електростанцій, який не має відповідної кваліфікації.
Коріков також повідомив, що росіяни вирішують, яку саме інформацію передавати МАГАТЕ й куди допускати інспекторів. "Тобто, російські терористи значним чином впливають на роботу місії МАГАТЕ", - сказав він на брифінгу у Києві, повідомляє агентство Укрінформ.
Він додав, що "попри позитивні зрушення, нам з МАГАТЕ не вдалося забезпечити безпеку на Запорізькій АЕС".
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі у своїй заяві висловив впевненість, що зусилля МАГАТЕ та присутність місії міжнародних експертів на Запорізькій атомній електростанції допомогла запобігти ядерній аварії.
"Як я вже говорив рік тому, постійна присутність МАГАТЕ на ЗАЕС має велике значення. Немає сумніву, що ця присутність змінила ситуацію", – сказав генеральний директор Гроссі, згідно з повідомленням пресслужби МАГАТЕ, яке опублікували в річницю початку роботи місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції.
За словами Ґроссі, під час попередньої ротації 3 серпня 2023 року експерти МАГАТЕ отримали доступ до дахів реакторів 3 і 4 блоків, що дозволило їм переконатися, що ні там, ні на дахах турбінних залів не встановлено мін і вибухових речовин. Він додав, що команда експертів очікувала подібного доступу до дахів решти чотирьох блоків під час поточної ротації, однак цього разу такого доступу їм не надали.
На думку Ґроссі, "присутність команди ISAMZ [місії міжнародних експертів - ред.] на найбільшій атомній електростанції Європи на передовій війни була важливою частиною діяльності МАГАТЕ щодо моніторингу ситуації та допомоги Україні".
Місію МАГАТЕ було засновано рік тому під час візиту Ґроссі на ЗАЕС у надії, що постійна присутність експертів МАГАТЕ на ЗАЕС зможе зменшити ймовірність ядерної аварії. Остання ротація відбулася напередодні річниці місії.
Саміт G20: Індія озвучила позицію щодо війни в Україні. Президент Китаю, ймовірно, пропустить саміт і зустріч з Байденом
Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар заявив, що його країна не є нейтральною у питанні війни в Україні.
Глава МЗС виступав перед студентами Університету Делі 31 серпня, за два тижні до саміту "Групи двадцяти", який Індія приймає 9-10 вересня у Нью-Делі. Президента України на цей саміт не запросили, хоча торік в Індонезії Володимир Зеленський був запрошений для виступу перед лідерами найбільших економік світу.
"Саміт G20 - лише для членів G20", заявляв у липні цього року глава МЗС Індії. Тепер Субрахманьям Джайшанкар у промові до студентів на тему України сказав:
“Світ сьогодні розділений на розвинену північ і південь, який розвивається. Країни поляризувалися на схід і захід, частково, як результат конфлікту в Україні. І ми перебуваємо в центрі цього, і наша відповідальність — об’єднати розділений світ. … Конфлікт (України та Росії) сьогодні створює проблеми з вартістю палива, доступністю та цінами на продовольче зерно, доступом і ціною на добрива. Він фактично створює інфляцію у світовій економіці".
"Ніхто не хоче цього конфлікту. Сьогодні світ налаштований на мир. Ми - не нейтральні, ми - за мир, і світ - з нами”, - додав глава МЗС Індії.
Координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, відповідаючи на питання Голосу Америки в п'ятницю, чому Україну не запросили на саміт, порадив звернутись до приймаючої країни і згадав про візит президента Зеленського на саміт НАТО.
“Це вирішувати країні, яка головує у G20. Президент Байден має дуже міцні відносини із президентом Зеленським. Президент Зеленський мав нагоду звернутися до країн НАТО не так давно у Вільнюсі. Він, безумовно, мав багато нагоду поспілкуватися і з іноземними лідерами сам на сам. Ми вважаємо, що це важливо, аби люди залишалися зосередженими на підтримці України, наскільки це в їхніх силах. Але що стосується запрошення – вам варто звернутися до представників Індії щодо цього”, - зазначив Джон Кірбі.
24 серпня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у телефонній розмові з президентом Зеленським висловив “розчарування, що Україну не запросили на саміт G20 до Індії.
“Я розчарований тим, що тебе не включили [до списку запрошених - ред.]. Ми будемо рішуче виступати за тебе і продовжуватимемо робити все, аби бути певними, що світ стоїть на боці України”, - сказав Трюдо.
Саміт без президента Китаю - вперше в історії G20
Президент Китаю Сі Цзіньпін, швидше за все, не поїде на саміт лідерів G20. Про це повідомило видання Reuters з посиланням на джерела в Індії та Китаї, обізнані з цим питанням.
Чимало оглядачів прогнозували, що на саміті в Індії можуть провести зустріч президент США Джо Байден та глава КНР Сі Цзіньпінь, щоб послабити напругу між країнами. Як повідомив у п'ятницю представник Білого дому Джон Кірбі, офіційний Вашингтон ще сподівається, що глава Китаю таки приїде на саміт G20.
“КНР не ухвалила офіційного рішення про те, чи поїде президент Сі, чи ні. Тож ми, безумовно, залишимо за ними право коментувати їхні плани щодо подорожей і відвідувань. Як заявляв президент [Байден], ми, звісно, сподіваємося, що він [президент Китаю] буде присутній, і це важливий момент. Насправді однією з цікавих речей у саміті G20 цього року є зосередження на самій G20 і просуванні “Групи двадцяти” як форуму для покращення економічної співпраці в усьому світі”, - заявив Джон Кірбі.
Востаннє Президент Сі Цзіньпін зустрічався з Байденом на полях саміту G20 в Індонезії минулого року.
Як пише видання Financial Times, це вперше в історії саміту G20, коли президент Китаю вирішив не приїхати на зустріч. Оглядачі вважають це “найгіршим моментом для саміту, який був заснований для досягнення консенсусу між наймогутнішими державами світу, попри соціальні чи економічні розбіжності”.
Конкуренція Індії та Китаю
Як вважають деякі аналітики, відсутність президента Китаю Сі Цзіньпіна на саміті лідерів найбільших економік світу може стати ударом по приймаючій Індії. Мовляв, Китай таким чином сигналізує, що не бажає посилювати вплив Індії, яку вважають країною зі швидкозростаючою економікою, тоді як Пекін вдома переживає економічні труднощі.
Як повідомили виданню Reuters двоє індійських чиновників, Китай на саміті в Індії представлятиме прем'єр Державної ради КНР Лі Цян. Речники МЗС Індії та Китаю не відповіли на запити Reuters.
“Зростає суперництво між Китаєм та Індією, це суперництво є значним, і воно стає все більш виразним”, - повідомив Голосу Америки головний аналітик Євразійської Групи США Елі Вайн.
Виконавчий директор індійського аналітичного центру Ananta Aspen Centre Індрані Багчі сказав виданню Financial Times, що Китай ймовірно хоче зіпсувати захід для Індії в період напруги між країнами. “Китай був основною опозицією до досягнення консенсусу майже з усіх питань", — сказав Багчі.
Втім професор Джорджтаунівського університету Денніс Крейг Вайлдер в коментарі Голосу Америки вказав, що є низка причин, які не дозволяють Індії перевершити економічно Китай.
“Індія — це країна, яка розвивається. У цьому немає сумнівів. Лише за чисельністю населення Індії перевершить китайців, вона має трохи більше глобального впливу. Але індійській економіці ще потрібно довести, що вона така ж динамічна, як китайська економіка.
Індійська економіка забагато належить монополіям, там немає такого підприємницького духу, як у Китаї. Ми зараз бачимо, що західні країни шукають диверсифікацію каналів постачання і приглядаються до Індії, чи може Індія стати другим Китаєм. Деякі люди кажуть, що це спрацює. Інші вважають, що враховуючи, наприклад, високий рівень неписьменності в Індії, вона не зможе просунутись так швидко в економічному плані, як це зробили китайці”, - аналізує професор Вайлдер.
При цьому, на думку професора, країни заходу нині користуються тим, що Індія трохи дистанціювалась від Росії, й шукає більше співпраці із західними країнами, зокрема, зі США.
Голос Америки раніше повідомляв, президент Росії Путін не поїде не саміт G20, натомість відправить в Індію главу МЗС Сергія Лаврова. Путін уникає міжнародних поїздок після того, як Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення російському президенту у воєнних злочинах проти України.
- Голос Америки
Сполучені Штати наклали санкції на російську компанію за фінансування ядерної програми КНДР
Дослідження та аналіз даних з відкритих джерел показують, що між північнокорейськими ракетами та російськими системами, особливо Hwasong-18, є багато спільногоҐо Мен Хюн, науковий співробітник Інституту політичних досліджень «Асан»
Сполучені Штати, в координації з Японією та Південною Кореєю, наклали санкції на двох осіб та одну компанію за сприяння у фінансуванні розробки зброї масового знищення та балістичних ракет Північної Кореї.
Санкції було накладено після того, як вдруге цього року Північна Корея намагалася невдало вивести на орбіту супутник-шпіон. Санкціям також передували військові навчання, під час яких Північна Корея відпрацьовувала захоплення всієї території сусідньої Південної Кореї, а також імітувала тактичний ядерний удар.
Згідно з заявою Міністерства фінансів США, санкції були накладені на Джон Джин Йонга і Сергія Михайловича Козлова, а також ТОВ «Інтелект» з Росії.
«На підтримку зобов’язань адміністрації координувати наші відповіді на регіональні виклики, сьогоднішні дії — разом із діями наших союзників і партнерів — спрямовані на мережі сприяння, які дозволяють КНДР здійснювати програми балістичних ракет і ЗМЗ, що є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН», - зазначив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон у заяві, поширеній на сайті Міністерства фінансів США.
За інформацією Міністерства фінансів США, Йонг співпрацював з Козловим для координації використання будівельників з КНДР на проєктах у Росії, а також виступав директором однієї з компаній Козлова.
Крім цього, Йонг очолював групу працівників інформаційних технологій КНДР у Росії та співпрацював із громадянами Росії, щоб отримати документи, що посвідчують особу, для підтвердження облікових записів північнокорейської команди ІТ на платформах позаштатної роботи у сфері ІТ.
Північнокорейці підневільно працюють в інших країнах
Північну Корею давно звинувачують в тому, що вона надсилає своїх громадян для підневільної праці за кордоном, зокрема у Росії та Китаї, з метою заробляння валютних коштів для уряду, які часто використовують для фінансування програм з розробки ядерних і ракетних озброєнь.
У грудні 2017 року Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка забороняє видачу нових робочих віз північнокорейцям та вимагала повернути усіх північнокорейських працівників з-за кордону до КНДР з метою позбавлення країни валютних надходжень для фінансування військових програм, як повідомляло Radio Free Asia.
Хоча, за даними Radio Free Asia, десятки тисяч північнокорейських працівників було депортовано з Росії до кінця 2019 року, на початку 2021 року, в порушення санкцій, у РФ незаконно працювало від 2000 до 3000 північнокорейців.
Збільшенню кількості таких працівників в Росії на той час завадили міжнародні обмеження, пов'язані з епідемією коронавірусу.
Північнокорейські ядерна і ракетна програми бурхливо розвиваються, кажуть на Заході
З іншого боку, останнім часом спостерігалася активізація північнокорейських кіберзлочинців, а також паралельно відбувався бурхливий розвиток ядерної та ракетної програм КНДР.
Що стосується ракетної програми, то деякі оглядачі відзначають, що запуски балістичних ракет Північною Кореєю останнім часом свідчили про значний технологічний прогрес, повідомляє Голос Америки. Так, минулого липня Північна Корея успішно випробувала свою новітню міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-18. Це був другий запуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети після першого випробувального пуску 13 квітня.
Важливість твердопаливної ракетної технології в тому, що такі ракети можна транспортувати самостійно, їм не потрібна заправка перед запуском, а відтак і допоміжні автомобілі тощо.
«Ймовірно, її можна запустити менш ніж за хвилину. Тож навіть якщо ви її знайшли й слідкуєте за нею, вірогідно, ви не зможете знищити її [вчасно]», — сказав Теодор Постол, почесний професор науки, технологій і політики національної безпеки Массачусетського технологічного інституту, якого цитує Голос Америки.
Однак, твердопаливні ракетні технології є складними для розробки, і деякі аналітики вважають, що Північна Корея могла отримати ці технології від третьої сторони. Зокрема, ракета Hwasong-18, на думку деяких експертів, схожа за багатьма параметрами на російські розробки у цій сфері.
«Дослідження та аналіз даних з відкритих джерел показують, що між північнокорейськими ракетами та російськими системами, особливо Hwasong-18, є багато спільного», — сказав Ґо Мен Хюн, науковий співробітник Інституту політичних досліджень «Асан» у Сеулі, Південна Корея.
Як повідомляв раніше Голос Америки, північнокорейські кіберзлочинці проникли до комп’ютерних мереж російської компанії «НПО Машинобудування», яка здійснює розробку балістичних і крилатих ракет, і мали доступ до цих мереж приблизно з кінця 2021 року й аж до травня 2022 року, коли їх було викрито інженерами компанії.
Протягом декількох місяців після проникнення хакерів у «НПО Машинобудування», Північна Корея оголосила про декілька успіхів у своїй програмі з розробки балістичних ракет. Однак, неможливо переконливо відповісти на питання, чи ці події були пов’язані між собою.
Російська компанія «НПО Машинобудування», розташована у підмосковному Реутові, відома як один з найбільших розробників ракетної техніки та супутників у РФ, зокрема гіперзвукових протикорабельних ракет «Циркон».
«НПО Машинобудування» також виробляє міжконтинентальну балістичну ракету, яку заправляють паливом на заводі під час виготовлення. Примітно, що Північна Корея оголосила про запровадження подібних технологій у своїй програмі наприкінці 2021 року.
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