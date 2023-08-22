Білий дім про контрнаступ: Україна методично повертає території

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван заявив, що не вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут та підкреслив, що Україна продовжує методично і систематично повертати свої території.

“Ми не вважаємо, що конфлікт зайшов у глухий кут. Ми продовжуємо підтримувати Україну в її зусиллях повернути території під час цього контрнаступу, і ми бачимо, як Україна продовжує це робити методично і систематично”, – заявив Салліван.

Ми не вважаємо, що конфлікт зайшов у глухий кут. Ми продовжуємо підтримувати Україну в її зусиллях повернути території під час цього контрнаступу, і ми бачимо, як Україна продовжує це робити методично і систематично

Відповідаючи на питанні журналістів про ситуацію на полі бою в Україні, Салліван заявив, що США від початку чітко усвідомлювали, що поле бою в Україні дуже динамічне.

“Стосовно того, що відбувається на полі бою. Ми завжди розуміли, що це поле бою дуже динамічне. Що це не схоже на телевізійний серіал, де в одному епізоді українці йдуть в наступ, а Росія обороняється, а в наступному – Росія атакує оборонні позиції України. Обидві сторони атакують і захищаються в кількох точках уздовж дуже протяжної лінії фронту”, – сказав радник з нацбезпеки США.

Також Салліван підкреслив, що і в Палаті представників США, і в американському Сенаті, як у республіканців, так і у демократів є впливові представники, які виступають за продовження фінансової підтримки України, “щоб у них були інструменти, необхідні для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності”.

Посадовець виловив сподівання, що американський парламент і надалі підтримуватиме допомогу Україні.

“Ми віримо, що підтримка зберігатиметься, навіть якщо є деякі голоси проти. Ми віримо, що є основоположна двостороння підтримка нашої політики щодо України, задля захисту та підтримки України. Ми про це наголосили і нашим друзям у Києві, а також нашим союзникам і партнерам. Ми вважаємо, що наші союзники, партнери та наші українські партнери впевнені в тому, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, – додав Салліван.

Як раніше повідомляв Голос Америки, дискусія щодо швидкості українського контрнаступу та його здатності досягти поставлених цілей точиться у західних медіа і серед аналітиків від початку української літньої кампанії.

У своїй статті 17 серпня американське видання Washington Post, заявило, що розвідка США наразі не очікує, що українці досягнуть мети контрнаступу цього літа, а саме деокупації Мелітополя та перекриття сухопутного коридору з Росії в Крим. Стаття, що базувалася на оцінках розвідки та заявах офіційних осіб, які говорили на умовах анонімності, викликала реакцію Білого дому. Тоді Салліван сказав журналістам, що “протягом останніх двох років було зроблено багато прогнозів щодо того, як ця війна буде розгортатися з багатьох сторін”. Але в цих дослідженнях доводилося робити правки, “оскільки динамічні умови на полі бою змінювалися”.

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