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- Голос Америки
Білий дім: ЗСУ здійснили значний прогрес у контрнаступі за минулі 72 години
У США помітили значний прогрес Збройних сил України за минулі 72 години на Запорізькому напрямку. Про це під час аудіобрифінгу в пʼятницю, 1 вересня, заявив координатор зі стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.
"Я, звісно, не хочу говорити нічого, що порушить безпеку їхніх операцій, чи бути диванним експертом, який розмовляє про їхні дії на полі бою. Тим не менш, протягом останніх приблизно 72 годин ми помітили певний значний прогрес українських Збройних сил на південній лінії фронту, в районі Запоріжжя, і вони досягли певного успіху проти другої лінії російської оборони", - сказав Кірбі.
Він наголосив, що українці самі вирішать, куди підуть далі і як саме скористатися цим успіхом.
Це не означає, що вони не пам’ятають про важкі бої попереду, під час просування далі на південь. Вони знають це краще за всіхДжон Кірбі про ЗСУ
"Це не означає, що вони не пам’ятають про важкі бої попереду, під час просування далі на південь. Вони знають це краще за всіх. Ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що вони готові просуватися, що вони мають необхідні інструменти, методи, тренування і можливості для цього прогресу. Знову ж таки, так швидко, як вони вважають за потрібне", - зазначив Кірбі.
За словами представника Ради нацбезпеки США, є ймовірність того, що росіяни відреагують на цей прогрес українського боку.
"Тож ми повинні також спостерігати за цим. І за тим, щоб Україна мала усе необхідне аби не лише просуватися, але й мати засоби ефективно реагувати на будь-які контрнаступальні дії росіян проти неї", - зауважив Кірбі.
На запитання журналістів про реакцію США щодо збільшення кількості ударів по обʼєктах, які розташовані всередині Росії, далеко від українського кордону, Кірбі наголосив, що політика Вашингтона залишається незмінною: "Нічого не змінилося в нашій політиці щодо ударів по Росії, ми їх ні заохочуємо, ні сприяємо їм. Ми зосереджені на тому, щоб Україна могла відвоювати власну територію на власній землі".
Міністерство оборони України 28 серпня підтвердило звільнення села Роботине Запорізької області. Як написало британське видання Independent з посиланням на міністра оборони України Олексія Рєзнікова, звільнення Роботиного потенційно відкриває українській армії шлях на Токмак і далі на Мелітополь, ключовий центр на шляху до Азовського моря.
Днями в колонці для видання The Washington Post генерал армії США у відставці Девід Петреус та директор проєкту критичних загроз Американського інституту підприємництва Фредерік Каган зазначили, що хоча швидкого українського прориву фронту, на який багато хто сподівався, не відбулося, скептики мають стримувати песимізм. На їхню думку, контрнаступ досі перебуває на ранньому етапі, і ЗСУ "ще можуть здивувати".
З цими думками погодився колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес. На своїй сторінці в мережі Х він написав: "Пентагон багато говорить про багатодоменні операції. ЗСУ справді цим займаються. Наземний штурм є лише частиною контрнаступу." Також в інтервʼю "Голосу Америки" Бен Годжес наголосив, що вважає критику контрнаступу невиправданою.
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- Голос Америки
Росія погрожує заблокувати підсумкову декларацію саміту G20 через позицію щодо України
Саміт G20 в Індії може стати першим таким самітом, що завершиться без спільного комюніке. Росія має намір заблокувати підсумкову декларацію саміту G20, якщо вона не відображатиме позицію Москви щодо України та інших криз. Про це у п’ятницю заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.
Як очікується, замість президента Путіна на саміт “Групи двадцяти” до Індії 9-10 вересня цього року поїде глава російського МЗС. Очільник Кремля уникає міжнародних поїздок після того, як Міжнародний кримінальний суд висунув йому звинувачення у викраденні дітей в Україні.
“Не буде жодної загальної декларації від імені всіх членів, якщо наша позиція не буде відображена”, — сказав Лавров у промові до студентів Московського державного інституту міжнародних відносин.
Лавров заявив, що країни Заходу піднімали питання про Україну на нарадах з підготовки до саміту, на що Росія відповіла, що "для нас це питання закрите".
Індія, яка приймає саміт, сподівається, що спільну заяву буде видано. Міністр закордонних справ країни Субрахман'ям Джайшанкар заявив про свою "впевненість" в тому, що такий документ буде видано і запевнив: "Ми зробимо все з нашого боку".
Під час засідання міністрів закордонних справ G20 в березні, країни ухвалили попередню заяву. До пунктів де йдеться про осуд російської війни в Україні не приєднались Росія та Китай.
“Більшість членів рішуче засудили війну в Україні та підкреслили, що вона спричиняє величезні людські страждання та посилює вразливість глобальної економіки – стримуючи економічне зростання, посилюючи інфляцію, порушуючи ланцюги постачань, посилюючи енергетичну та продовольчу безпеку та підвищуючи ризики для фінансової стабільності. … Важливо підтримувати міжнародне право та багатосторонню систему, яка гарантує мир і стабільність”, - мовиться в заяві глав МЗС “Групи двадцяти”.
У липні міністри фінансів G20 і керівники центральних банків не змогли подолати свої розбіжності у питанні російської війни в Україні.
"Ми все ще не маємо спільної мови щодо російсько-української війни", — заявила тоді міністерка фінансів приймаючої Індії Нірмала Сітхараман після завершення зустрічі, де не змогли ухвалити спільну заяву.
Індія тоді оприлюднила окрему заяву, де повідомила, що Китай і Росія заперечували проти параграфів, де мовилось, що війна спричиняє "величезні людські страждання" та "посилює вразливість світової економіки".
Україну на саміт G20 цього року не запросили. За повідомленнями деяких ЗМІ, президент Китаю також, можливо, не приїде на саміт.
В статті використано інформацію АР, Reuters.
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НАСА: падіння російської місії "Луна-25", ймовірно, створило новий кратер на Місяці
Американське космічне агентство НАСА стверджує, що новий кратер шириною 10 метрів на Місяці «імовірно є місцем падіння російської місії Луна-25».
Російський апарат мав здійснити м’яку посадку на південний полюс Місяця минулого місяця, але замість цього космічний корабель розбився.
У НАСА повідомили, що «російський космічний корабель «Луна-25» зазнав аномалії», через що космічний корабель розбився 19 серпня.
НАСА заявляє, що Росія має фотографії території навколо місця катастрофи, зроблені в червні 2022 року, і на цих фотографіях не виявлено кратера в цьому районі.
«Оскільки цей новий кратер знаходиться поблизу передбачуваної точки зіткнення з Луною-25... він, імовірно, походить від цієї місії, а не від природного удару», — йдеться у звіті NASA.
Хоча остання місія Росії на Місяць зазнала невдачі, СРСР був космічним центром у 20-му столітті: він запустив "Спутнік", перший штучний супутник на орбіту Землі, у 1957 році та відправив першу людину – космонавта Юрія Гагаріна – у космос у 1961 році.
- Голос Америки
Пентагон замовив ракети AMRAAM в рамках програми підтримки України
Міністерство оборони США оприлюднило інформацію про контракт з виробником зброї – компанією Raytheon Missiles and Defense на суму 192 млн доларів. Йдеться про закупівлю з різних джерел ракет класу “повітря-повітря” середньої дальності AMRAAM.
Очікується, що роботи за контрактом будуть завершені до 29 листопада 2024 року. З 192 мільйонів доларів передбачених за контрактом, 7,7 мільйона надійде у рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні.
В оборонній компанії високо оцінюють ефективність ракет ARMAAM в Україні. Нинішня версія ракети має показник успішності в Україні “90% плюс” каже президент з повітряних систем компанії Raytheon Пол Ферраро.
В інтерв'ю Defense One він сказав: "Гадаю, з усіх крилатих ракет, дронів та загроз, які є в Україні, NASAMS озброєні ракетами AMRAAM довели свою ефективність у понад 90% у збитті [цих загроз]".
Raytheon, один із найбільших американських виробників зброї, в грудні отримав контракт від Пентагону на поставку шести NASAMS для України. Контракт було видано в рамках безпекового пакету допомоги США Україні.
Raytheon наразі нарощує зусилля, щоб фактично подвоїти виробництво ракет з огляду на скорочення запасів зброї з часу вторгнення Росії в Україну, за інформацією видання Defense One.
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